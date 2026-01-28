Braukšanas apstākļi apgrūtināti teju visā Latvijā – sinoptiķi prognozē, ka vietām snigšana turpināsies 0
Trešdien Latvijā austrumu, ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 9-14 metrus sekundē, Rīgas līča Kurzemes piekrastē saglabāsies brāzmas līdz 17 metriem sekundē, prognozē sinoptiķi.
Vējš daudzviet valstī putinās sniegu, dienvidu daļā turpināsies snigšana, plašāk un spēcīgāk snigs Latgalē, Sēlijā un Zemgales dienvidos.
Debesis lielākoties klās mākoņi, saulainākā diena gaidāma Ziemeļvidzemē. Maksimālā gaisa temperatūra būs -5..-7 grādi Kurzemē un -7..-11 grādi pārējā Latvijā.
Rīgā nav gaidāmi būtiski nokrišņi, vakarpusē debesis skaidrosies. Pūšot mērenam ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra būs -8 grādi.
Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals, Eiropas ziemeļos sāk pastiprināties anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1005-1006 hektopaskāliem Latvijas dienvidos līdz 1011 hektopaskāliem Ziemeļvidzemē.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi
Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir teju visā Latvijā, bet Saldus apkārtnē tie pat ir īpaši apgrūtināti, aģentūru LETA informēja “Latvijas valsts ceļi”.
Pēc stiprās snigšanas Saldus apkārtnē īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi izveidojušies Liepājas šosejas posmā no Mazblīdenes līdz Ciecerei un Kuldīgas – Saldus šosejas posmā Saldus novada teritorijā.
Savukārt apgrūtināti braukšanas apstākļi trešdienas rītā ir pa Tallinas šoseju, Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Vangažiem, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, pa Rīgas apvedceļu, Ventspils šosejas posmā no Rīgas līdz Usmai, pa Bauskas, Jelgavas un Liepājas šosejām, kā arī pa ceļu Liepāja- Rucava.
Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Daugavpils šoseju visā tās garumā, pa Kokneses šoseju, pa Rēzeknes šoseju, pa ceļu Grebņeva – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža, kā arī pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem.
Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Valmieras, Cēsu, Valkas, Alūksnes un Limbažu apkārtnes.
Arī Rīgas ielas agrās rīta stundās bija tā piesniegušas, ka pat Brīvības ielā bija grūti izšķirt transporta kustības joslas.
Ceļu uzturētāji aicina plānot papildu laiku ceļam un rēķināties, ka mazāks nozīmes autoceļi patlaban var būt grūti izbraucami. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 134 ziemas dienesta tehnikas vienības.