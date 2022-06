49. lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus Brīvdabas muzejā

Brīvdienu ceļvedis: Smilšu skulptūras Jelgavā, “Ghetto Games” Daugavpilī, gadatirgus Brīvdabas muzejā un citas izklaides visā Latvijā Ieteikt







Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā šodien un svētdien notiks tradicionālais lielais Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja gadatirgus.

Kā aģentūru LETA informēja muzeja pārstāve Līga Rimšēviča, šogad gadatirgus notiks 50.reizi. Tajā savu preci piedāvās vairāk nekā 530 amatnieki, pārtikas un kosmētikas mājražotāji, grāmatizdevēji un ēdinātāji. Būs arī kultūras programma.

Šodien plkst.10 notiks svinīga 50.Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja gadatirgus atklāšana. Jau vēsturiski gadatirgus nav tikai tirgošanās vieta, bet tas ir daudzu dažādu notikumu apvienojums.

Līdzās tirdzniecībai būs aktivitātes un dažādi notikumi arī muzeja pļavā pie Priedes kroga, Vidzemes sētā, pie Lībiešu sētas un teātra izrādes uz Rietumu vārtu skatuves.

Gan šodien, gan svētdien no plkst.11 līdz 15.30 pļavā pie Priedes kroga dažādu novadu muzikanti spēlēs zaļumballi, plkst.14 notiks rāpšanās umurkumurā.

Šodien spēlēs “Rīgas danči”, Drabešu muižas muzikanti, Sēļu muižas muzikanti, Rīgas danču klubs. Svētdien uzstāsies kapela “Hāgenskalna muzikanti”, post-folk grupa “Dzilna”, Vaboles muzikanti un kapela “Bumburneicys”. Pie Lībiešu sētas darbosies keramikas, skalu grozu pīšanas un vilnas vērpšanas darbnīcas.

Šodien būs iespēja iepazīties ar dižkokli, piedalīties keramikas cepļa atvēršanā, uz skatuves pie Rietumu vārtiem plkst.12 un 15 varēs noskatīties Rūdolfa Blaumaņa “Trīnes grēkus” Saldus novada Druvas teātra izpildījumā.

Svētdien, 5.jūnijā, no plkst.11 līdz 16.30, Vidzemes sētā uzstāsies folkloras kopa “Tīrums”, Ogres novada Suntažu kultūras nama senioru deju kolektīvs “Suncele”, Latvijas Universitātes jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dancītis” un deju ansamblis “Dancītis” un noslēgumā grupa “Rahu The Fool.”

Muzeja izstāžu zālē no šodienas būs atvērta kultūras un mākslas centra “Ritums” un un tautas lietišķās mākslas studijas “Rīdze” 50 gadu jubilejas izstāde “Kalnā kāpšana”, kas muzejā būs apskatāma līdz 14.augustam.

Kā aģentūru LETA informēja Rīgas domes Komunikācijas pārvaldē, gadatirgus laikā šodien un svētdien tiks atļauta transportlīdzekļu novietošana uz Brīvības gatves brauktuves nomales, posmā un virzienā no tilta pār Juglas kanālu līdz Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam.

Jelgavā Pasta salā jau top Baltijas lielākās smilšu skulptūras

Jelgavā sāksies smilšu skulptūru festivāls



Šodien un rīt Jelgavā, Pasta salā, vārtus vērs Baltijā vērienīgākais smilšu skulptūru parks “Summer Signs 2022”, kur pasaules šedevrus smilšu skulptūrās būs atveidojuši mākslinieki no 10 valstīm – Čehijas, Spānijas, Ukrainas, Kanādas, Turcijas, Bulgārijas, Mongolijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas, aģentūru LETA informēja Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā.

Smilšu skulptūru parks šodien un rīt būs atvērts no plkst. 10 līdz 23. Abas dienas Pasta salā paredzētas arī dažādas aktivitātes bērniem, tostarp burbuļu darbnīcas, putu ballītes un atrakcijas. Abas dienas par muzikālo atmosfēru Pasta salā rūpēsies vinila DJ Mareks Ameriks, informē pašvaldībā.

3x3 basketbola izlase ar faniem "Ghetto Games"

Daugavpilī norisināsies festivāls “Ghetto Games”



Šodien Daugavpilī norisināsies ielu sporta veidu un kultūras festivāls “Ghetto Games”, kurā tiks organizētas hiphopa deju sacensības, aģentūru LETA informēja “Baltic Events”.

Vienības laukumā, Daugavpilī, desmit stundas norisināsies sacensības un šovi vairākās disciplīnās. Festivāla dalībnieku reģistrācija ir atvērta jau šobrīd. Piedalīties pasākumā plāno gan Latvijas dejotāji, gan arī dalībnieki no Norvēģijas, Nīderlandes, Polijas, Lietuvas un citām valstīm. Dejotāji sacentīsies viens pret vienu, dažādās vecuma grupās – U11, U15 un U16. Sacensības tiesās pasaules līmeņa sacensību uzvarētājs – Žosefs Go no Francijas.

Visu dienu ir paredzēta šovu programma, tiešraide uz lielā ekrāna, konkursi skatītājiem un citas izklaides aktivitātes mūzikas pavadībā. Pasākuma apmeklētājiem ieeja bezmaksas.

Slīteres Nacionālā parka Ceļotāju dienās aicina meklēt dārgumus

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) sadarbībā ar Dundagas Tūrisma informācijas centru un vietējiem uzņēmējiem šodien un rīt interesentus ielūdz uz jauna formāta Slīteres Nacionālā parka Ceļotāju dienām ar saukli “Dārgumus meklējot”, aģentūru LETA informēja DAP Slīteres Nacionālā parka dabas centra vadītāja Baiba Ralle.

Dārgumus varēs meklēt 46 punktos, kuros būs jāatmin mīkla vai jāizpilda uzdevums. Desmit čaklākos mīklu un uzdevumu risinātājus gaidīs pārsteiguma balvas.

Ralle sola šogad Ceļotāju dienās apmeklētājus pārsteigt ar ko nebijušu. Ir izstrādāta īpaša Slīteres Nacionālā parka dārgumu karte, ko tradicionāli pierasts saukt par “Laupītāja karti”. Tomēr vienīgais, ko šajās dienās organizatori piedāvās savtīgi iegūt savā īpašumā, būs pozitīvas emocijas, jaunas zināšanas un labsajūta, atzīst viņa.

“Ikvienam Ceļotāju dienu dalībniekam vēlamies sniegt pašu dārgāko, kādēļ dibināts Slīteres Nacionālais parks – iespēju pieredzēt nacionālā parka dabas bagātības, izzināt piekrastes ciemu kultūrvēsturi un izbaudīt vietējo iedzīvotāju viesmīlību,” pauž Ralle.

Visos dārgumu kartē atzīmētajos punktos būs iespēja atrisināt mīklu vai uzdevumu. Turklāt 18 punktos būs pieejami īpaši Ceļotāju dienām veidoti video vēstījumi – dabas takās, torņos, dabas un kultūrvēstures objektos gaidīs kāds no dabas ekspertu Viļņa Skujas, Kristapa Vilka, Rūtas Abajas, lībiešu kultūrmantojuma zinātāju Teiksmas Pobuses, Edgara Millera un Dženetas Marinskas, gidu Lienītes Iesalnieces un Jāņa Dambīša sagatavotajiem stāstiem. Atbildes būs jāiesniedz elektroniski, konkrētajā punktā noskenējot QR kodu. Tādēļ, lai piedalītos dārgumu meklējumos, būs nepieciešams mobilais tālrunis ar interneta pieslēgumu, fotokameru un QR kodu lasītāju. Iegūto punktu skaitu noteiks punktā pavadītais laiks un uzdevuma sarežģītība.

Dārgumu meklētāji, kuriem patīk piestāt un parunāties ar kādu ceļabiedru, varēs atklāt nacionālā parka dabas dārgumus īsos pārgājienos, dabas izziņas nodarbībās un aktivitātēs, kā arī kultūrvēstures mantojumu īpašās pieturvietās lībiešu krastā.

Interesenti varēs vērot tauriņus un putnus, pētīt ūdensdzīvniekus un jūras piekrastes iemītniekus, piedalīties ekskursijā Šlīteres bākā, kā arī doties laivu braucienā uz Kolkas bāku vai kādā no īsajiem pārgājieniem “Kolkasraga aplis”, “Pa līvu takām” vai “Vecročupes līkumi”. Ikviens šajās dienās varēs viesoties arī Ragu muzejā, Lībiešu tautas namā, Mazirbes muzejklētī, lībiešu mājās “Stūrīši-Branki” un Lībiešu saieta namā. Neizpaliks arī iespēja radoši darboties – izmantojot dabas materiālus, varēs veidot galvasrotas un nofotografēties aktivitātē “Pasmaidi dabai!”.

Garāku dārgumu meklēšanas ekspedīciju cienītājiem būs iespēja izraudzīties vienu no četriem garajiem pārgājieniem. Šodien gide Gunta Abaja aicinās velobraucienā “Slīteres aplis” 50 kilometri (km), savukārt kopā ar gidu Jāni Dambīti būs iespēja doties Jūrtakas vasaras pārgājienā “Sīkrags-Saunags” (16 km), bet rīt DAP vecākais eksperts, zoologs Vilnis Skuja vedīs pārgājienā “No Pitragupes līdz Pižezeram” (7 km), savukārt DAP vecākais eksperts, entomologs Kristaps Vilks vadīs pārgājienu “Vilks Ķikana astē” (8 km).

Dārgumu kartē būs atzīmēti arī īpaši punkti, kuros ceļotājiem dienas gaitā atvilkt elpu un iestiprināties, kā arī pārnakšņot, lai turpinātu ekspedīciju nākamajā dienā. Būs iespēja gan baudīt tradicionālus lībiešu krasta ēdienus – sklandraušus, zivju zupu, bukstiņbiezputru, kūpinātas zivis -, gan tematiskus šā gada Ceļotāju dienai veltītus ēdienus, piemēram, “Kājgriežu spēka zupu” vai “Asiņaino kuršu vikingu burgeru”. Būs iespēja iegādāties arī seno lībiešu un baltu rotas.

Latvijas Botāniķu biedrība astoņās dažādās vietās organizē Eiropas saulpurenes iepazīšanas ekskursiju

Latvijas Botāniķu biedrība šodien plkst.11 astoņās dažādās vietās organizē 2022.gada auga – Eiropas saulpurenes iepazīšanas ekskursiju, aģentūru LETA informēja biedrībā.

Saulpureņu ekskursiju Užavas augštecē netālu no Gudeniekiem, Alsungas pagastā, Kuldīgas novadā vadīs Ritvars Rekmanis, pie Naukšēniem, Valmieras novadā vadīs Elita un Dainis Ozoli.

Vidzemes augstienē, Skujenes pagasta Sērmūkšos, Cēsu novadā ekskursijā varēs doties ar Maiju Medni. Aumeistaru apkārtnē, Priežukalnos, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā ekskursiju vadīs Ivars Kabucis. Kujas palienē, Praulienas pagastā, Madonas novadā saulpurenes varēs meklēt kopā ar Aneti Pošivu-Bunkovska, Balvu novada Krišjāņos saulpureņu pļavas rādīs Daiga Moroza, Rēzeknes novada, Ozolmuižas pagasta “Laļos” – Sanita Putna, Ludzas novadā Ciblas pagastā “Voloji” – Renāte Kaupuža.

Ekskursijai bija iepriekš jāpiesakās. Tā kā saulpurenes sastopamas mitrās vietās, jāpadomā par dabā iešanai un laikapstākļiem piemērotu apģērbu un apaviem.

Šogad Latvijas Botāniķu biedrība meklēs atbildes ­uz jautājumiem, cik šī suga ir bieži vai reti sastopama mūsdienu Latvijā. Katrs sugas novērojums ir vērtīgs, tādēļ Latvijas Botāniķu biedrība aicina ziņot par Eiropas saulpurenes atradnēm portālā “www.dabasdati.lv” vai, rakstot uz e-pastu “[email protected]”, vēlams pievienot fotogrāfijas.

Pokaiņu mežā notiks pirātu tematikai veltītas aktivitātes bērniem

Šodien plkst.11 Pokaiņu mežā notiks bērniem un visai ģimenei paredzēts “Pirātu burziņš”, aģentūru LETA informēja VAS “Latvijas Valsts meži”.

Atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, Pokaiņu meža bērnu svētkos katrs varēs izzināt pirātu gudrības, izdancoties ar Piratresi, pārbaudīt savu veiklību pirātiskās spēlēs un rotaļās un jautri pavadīt laiku kopā ar ģimeni un draugiem svaigā gaisā.

Pirāts ar Piratresu vadīs tādas aizraujošas spēles un aktivitātes kā “Pirātu slazds”, “Pirāts maisā”, “Trāpi mērķī” un “Garākais makarons”. Radošajās darbnīcās no dažādiem materiāliem katrs sev varēs uzmeistarot ko skaistu pirātu palīgu vadībā.

Aizkrauklē notiks Tautas mūzikas svētki

Aizkraukles novadā šodien notiks XXII Latvijas Tautas mūzikas svētki, kas pulcēs 21 tautas mūzikas kolektīvu no Latvijas novadiem.

Kā aģentūru LETA informēja Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāve Linda Ertmane, svētku lielkoncerts vakarā skanēs Liepu parka estrādē, savukārt ieskaņas koncertos dienas pirmajā pusē būs iespēja baudīt kapelu programmas.

Aizkraukles novadu pieskandinās muzikantu kapelas no visas Latvijas. Laikā no plkst.11 līdz 14 ikvienam interesentam būs iespēja dzirdēt XXII Latvijas Tautas mūzikas svētku dalībnieku koncertu kādā no piecām norises vietām: Secē, Skrīveros, Sunākstē, Staburagā vai uz kuģīša Daugavā.

Savukārt vakarā plkst.19 klausītāji aicināti uz lielo svētku koncertu Liepu parka estrādē Jaunjelgavā, kur pulcēsies 21 tautas mūzikas kolektīvs, kā arī aktīvākie vietējie dejotāji.

Dobelē notiks “Garšu cīņas”

Šodien no plkst.12 līdz 16 Dobeles vēsturiskajā Tirgus laukumā notiks “Garšu cīņas”, aģentūru LETA informēja Dobeles novada pašvaldībā.

Pasākumā pieci augstas klases un starptautisku atzinību guvuši pavāri dalīsies pieredzē, sacentīsies savā starpā, vērtēs, degustēs un kopā radīs garāko sviestmaizi Dobelē.

Pasākumā piedalīsies pavāri Ina Poliščenko, Kaspars Jansons, Kārlis Mugins, Andrejs Botikovs un Nessinga.