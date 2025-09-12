Būs auksti! Laika prognoze piektdienai 0
Piektdien vietām Latvijas centrālajā un austrumu daļā, kur debesis visu dienu būs apmākušās, gaisa temperatūra nepārsniegs +15 grādus, prognozē sinoptiķi.
Uzspīdot saulei, siltākā diena gaidāma Kurzemē un Krievijas pierobežā, kur gaiss iesils līdz +19..+22 grādiem.
Daudzviet Latvijā līs, Kurzemē un Zemgales rietumos iespējamas pērkona lietusgāzes.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, Kurzemē vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem.
Rīgā gaidāma mākoņaina diena, palaikam līs, pūtīs mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies vien līdz +16..+17 grādiem.
Pār Latviju stiepjas atmosfēras fronte. Gaisa spiediens jūras līmenī no 1013 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1021 hektopaskālam valsts austrumos.