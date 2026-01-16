“Būs nodaļas, kuras to nevarēs izpildīt.” Līdaka ieskicē drūmu nākotni Latvijas dzemdību nodaļām 0
Demogrāfiskā situācija ir ilgstoša problēma, ko eksperti regulāri apspriež. TV24 raidījumā “Uz līnijas” šim jautājumam pievērsās arī Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas vadītāja Lāsma Līdaka.
Viņa norāda, ka, ja dzemdības notiek reizi vairākās dienās, pastāv risks, ka personāls nedēļām ilgi nepiedalās dzemdībās, tādējādi zūd kvalifikācija.
“Tas novedīs pie situācijas, kad dzemdību nodaļām būs jāveic pārstrukturizācija,” uzsver Līdaka.
Viņa arī skaidro, ka Ginekoloģijas asociācija nevienu dzemdību nodaļu ne atvērs, ne neaizslēgs, tomēr pastāvēs obligātie kritēriji, kurus jāizpilda. “Tas nozīmē, ka dažas nodaļas varētu nespēt tos izpildīt,” viņa piebilst.
