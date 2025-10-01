Būs siltāks vai aukstāks nekā ierasts? Sinoptiķu prognozes ceturtdienai un pārējam oktobrim 0
Arī ceturtdien Latvijā nelīs un gaisa temperatūra ievērojami nemainīsies, prognozē sinoptiķi. Gan naktī, gan dienā mākoņi daļēji klās debesis, nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš.
Minimālā gaisa temperatūra naktī būs -2..+4 grādi, Rīgas līča Kurzemes piekrastē – līdz +8 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +8..+12 grādiem.
Rīgā oktobra otrajā dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs nestiprs ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +3 grādiem, pēcpusdienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +11 grādiem.
Oktobris gaidāms siltāks par normu
Oktobris Latvijā gaidāms nedaudz siltāks par normu, arī nokrišņu daudzums prognozēts lielāks nekā vidēji citos gados.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem vidējā gaisa temperatūra nākamajās četrās nedēļās Latvijā gaidāma atbilstoša normai vai aptuveni grādu augstāka par to, arī nokrišņu daudzums prognozēts līdzīgs daudzu gadu vidējam rādītājam vai lielāks par to.
Ne tikai oktobris, bet arī visi tuvākie mēneši Ziemeļeiropā varētu būt siltāki nekā ierasts. Prognozes par nokrišņu daudzumu ir nenoteiktākas; ziema Eiropas ziemeļu daļā varētu būt slapjāka nekā vidēji, liecina Eiropas Savienības Kopernika Klimata izmaiņu dienesta un ASV Nacionālās okeānu un atmosfēras pārvaldes publicētie dati.
Šonedēļ līdz sestdienai saglabāsies paaugstināts atmosfēras spiediens, mākoņu daudzums būs mainīgs un nav gaidāmi lieli nokrišņi. Pūšot lēnam vējam, nakts un rīta stundās vietām veidosies migla. Minimālā gaisa temperatūra būs -2..+3 grādi, bet zem mākoņainām debesīm, kā arī Rīgas līča Kurzemes piekrastē temperatūra nenoslīdēs zemāk par +4..+8 grādiem. Maksimālā temperatūra pēcpusdienās būs vien +7..+13 grādi.
Sagaidāms, ka oktobra pirmajā svētdienā Latviju no rietumiem šķērsos lietus mākoņi un piekrastē pūtīs spēcīgs dienvidu vējš. Nākamnedēļ palaikam gaidāms lietus un gaiss būs siltāks – dažās naktīs temperatūra, iespējams, nepazemināsies zem +10 grādiem, maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt +18 grādus.