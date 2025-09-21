Cilvēku medības – studenti, invalīdi un daudzbērnu tēvi! Atklāti mobilizācijas šausminošie noslēpumi Krievijā 0
BBC sarakstā ir desmitiem mobilizēto karavīru, kuri miruši tieši savākšanas punktos slimības, medicīniskās aprūpes trūkuma un negadījumu dēļ. Tika reģistrētas arī pašnāvības, raksta dialog.ua.
BBC un Mediazona veiktā izmeklēšana reģistrējusi tūkstošiem mirušu mobilizēto krievu, no kuriem puse nomira pirmajā gadā pēc “daļējas mobilizācijas” izsludināšanas. No atklātiem avotiem apkopotie dati atklāj ārkārtēju dinamiku: pēc “daļējas mobilizācijas” paziņošanas mobilizēto personu mirstība strauji pieauga, un tikai pirmajā gadā gāja bojā vairāk nekā 6000 cilvēku — gandrīz puse no visiem reģistrētajiem upuriem.
Tās nav atsevišķas traģēdijas, bet gan pastāvīga bēru plūsma, kas nekad neizsīkst. Šie ir vīri labākajos gados: vidēji 35 gadus veci. Jau savākšanas punktos tika reģistrēti nāves gadījumi slimību un palīdzības trūkuma dēļ; tad sekoja masveida nāves gadījumi frontē – Ugledarā, Avdijivkā un Makejevkā.
Medicīniskās pārbaudes bieži tika viltotas. Vervēšanas loģika balstījās uz cinisku principu: ja tev ir divas rokas un divas kājas, ej cīnīties. Upuru ģeogrāfija atspēko mītus. Burjatija ir līdere upuru skaita ziņā uz 10 000 vīru. Iesaukšana tur bija visbargākā: pavēstes izdotas naktī, aresti uz ielām un darbavietās, kā arī reģistrācija ar atpakaļejošu datumu.
Tikmēr Maskavā ir viens no zemākajiem apstiprināto nāves gadījumu rādītājiem. Kara izmaksas ir nevienmērīgi sadalītas un vissmagāk ir skārušas nabadzīgākos reģionus.
“Selektīvā” mobilizācija praksē pārtapa par cilvēku medībām: studenti, vecāka gadagājuma cilvēki, invalīdi un vīri no daudzbērnu ģimenēm. Bieži vien tas notika bez medicīniskām pārbaudēm un ar nosūtīšanu uz frontes līniju dažu dienu laikā. Pirmās mobilizēto karavīru partijas tika izmantotas kā vienreizējs resurss – lai “aizpildītu caurumus”.
Nepietiekami apmācīti, slikti aprīkoti, bez saziņas vai artilērijas atbalsta, viņu bojāeja bija iepriekš paredzama. 2023. gadā daži no viņiem tika pārcelti uz otro ešelonu, bet vēlāk atgriezti ofensīvā.
Tās ir Putina politiskās afēras sekas: mobilizācija ir paātrinājusi iesaukšanas vecuma vīriešu mirstību un tieši apdraudējusi valsts demogrāfisko nākotni. Pat tagad, neskatoties uz solījumiem aizstāt mobilizētos karavīrus ar līgumkaravīriem, viņi joprojām tiek kavēti, spiesti parakstīt jaunus līgumus, draudot ar “soda bataljoniem” un triecienrotu palīdzību.
Krievijā jau diskutē par savas sarūkošās iedzīvotāju skaita “aizstāšanu” ar migrantiem – šīs bažas ir simptomātiskas.