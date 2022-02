Latvijas bobsleja kvartets olimpisko spēļu sacensībās cīnījās līdz pēdējam

Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas bobsleja kvartets olimpisko spēļu sacensības četriniekiem noslēdza piektajā pozīcijā, līdz pēdējam braucienam tēmējot uz bronzas medaļām.

Oskars Ķibermanis ar stūmējiem Matīsu Mikni, Dāvi Spriņģi un Edgaru Nemmi pēc pirmās dienas no goda pjedestāla atpalika 0,18 sekundes. Pirmajā braucienā neizdevās starts un kļūda sestās virāžas izejā neļāva būt augstāk par septīto vietu.

Otrajā braucienā jau otrs labākais rezultāts, kas pirms svētdienas deva piekto vietu un pamatu optimismam. Cerības nepiepildījās, un pakāpties aug­stāk neizdevās, pēc ceturtā brauciena Ķibermanim trasi atstājot pieklibojot. Pilots bija nerunīgs un pamatīgi sadrūmis, vien nosakot, ka pēdējā ieskrējienā savainojis kāju.

Līdz bronzai, ko ieguva kanādieša Džastina Kripsa ekipāža, palika tās pašas 0,18 sekundes. Pirmās divas vietas, protams, vāciešiem – zelts Frančesko Frīdriham, sudrabs Johannesam Lohneram, kurš bija par 0,37 sekundēm lēnāks.

“Prieks, ka spriedze bija līdz pēdējam braucienam. Potenciāls bija, bet paši neizmantojām, jo par daudz kļūdījāmies. Ja vācieši to var atļauties, tad mēs noteikti ne,” atzina bobslejistu izlases galvenais treneris Sandis Prūsis.

Bobslejā vīriem Vācija izcīnīja piecas no sešām medaļām, bet renes sporta veidos kopā deviņus no desmit zeltiem, kā arī 16 no 30 godalgām.

“Soči bija vienīgās spēles pēdējo 50 gadu laikā, kad vācieši spēlēja pēc noteikumiem un godīgi. Tas jau paliek smieklīgi, ka ar 22. startu var izcīnīt trešo vietu. Tas nav bobslejs. Visu cieņu sportistiem un treneriem, bet uzvar inženierija, nevis sports,” uz vāciešu tehnisko pārākumu norādīja Prūsis.

Tikmēr distanču slēpotāji nedēļas nogalē cīnījās ar ekstremāliem laika apstākļiem – aukstumu un vēju. Vīriem 50 km distance tika samazināta gandrīz uz pusi – līdz 28,4 km, kamēr dāmas veica plānotos 30 km. Raimo Vīgants ieņēma 44., bet Roberts Slotiņš 54. vietu. Baiba Bendika finišu sasniedza 31. vietā, bet Patrīcija Eiduka bija uzreiz aiz viņas.

Patrīcija līdz distances vidum bija starp 15 labākajām slēpotājām, taču distances otrajai daļai spēka nepietika.

Vīriem uzvarēja krievs Aleksandrs Boļ­šunovs, dāmām norvēģiete Terēze Juhauga, abiem mājup no Pekinas vedot pa trim zelta medaļām. Ātrslidotājs Haralds Silovs karjeru noslēdza sacensībās ar masu startu, paliekot 17. vietā.

Latvietim vilšanās, jo savā pusfinālā viņš tika pie trim punktiem pirmajā starpfinišā, taču ar to bija par maz, lai tiktu finālā, Silovam paliekot pirmajam aiz svītras. Čempionu gods Bārtam Svingsam no Beļģijas.