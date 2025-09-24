Dārzā daudz celmu un tie traucē? 3 veidi, kā tos likvidēt 0
Kad pie horizonta parādās ideja par mājas celtniecību, pirmais un vissvarīgākais uzdevums ir pareizi sagatavot būvniecības vietu. Koki izdaiļo īpašumu, sniedz ēnu un piesātina gaisu ar skābekli. Taču, plānojot mājas pamatus, nereti šo zaļo skaistuļu vietā, ir jānovieto kas cits. Koka nociršana ir tikai pirmais solis. Īstais izaicinājums sākas brīdī, kas jāatbrīvojas no celmiem un koka plašajām saknēm.
1. Celma dedzināšana
Viena no vecākajām un efektīvākajām metodēm ir kontrolēta dedzināšana. Lai to izdarītu pareizi, koksnē jāizurbj 30–40 centimetru dziļš caurums, jāpiepilda tas ar kālija vai nātrija nitrātu, jāpievieno ūdens un jāaiztaisa hermētiķis. Ziemas laikā nitrāts iesūksies koksnē, un pavasarī celmu varēs viegli aizdedzināt.
Šī metode ir piemērota tiem, kuriem būvniecība nav steidzama. Vienīgais trūkums ir risks, ka augsnē var sākties gruzdēšana, kas, ja netiek uzraudzīta, var pāraugt ugunsgrēkā. Tāpēc eksperti iesaka procesu nepārtraukti kontrolēt.
2. Mehāniska noņemšana
Darbietilpīgāka, bet droša un videi draudzīgāka metode ir rakšana apkārt un celma izrakšana. Ap celmu tiek izrakta tranšeja, atsedzot saknes, kuras pēc tam tiek nogrieztas. Pašu celmu atdala un izrauj ar rokām, vinču, traktoru vai miniekskavatoru.
Šīs metodes priekšrocība ir ķimikāliju neesamība. Tā ir ideāli piemērota auglīgām vietām, kur nākotnē plānots dārzs vai puķu dobe.
3. Sāls pildīšana
Ja jums ir pietiekami daudz laika, koksnes sadalīšanos var paātrināt, izmantojot sāli. Izveidojiet celmā caurumu, piepildiet to ar sāli, aplaistiet un atstājiet uz apmēram vienu gadu. Koksne pakāpeniski sadalīsies un pārvērtīsies mīkstā, sapuvušā masā, kuru pēc tam būs viegli noņemt.
Alternatīva ir specializēti herbicīdi. Tie iedarbojas ātrāk, bet var gadiem ilgi pasliktināt augsnes kvalitāti. Tas nav kritiski svarīgi būvniecībai, taču dārzos vai puķu dobēs no tiem ieteicams izvairīties.
Kā glābt koku, noņemot tikai saknes?
Ja nepieciešams noņemt tikai atsevišķas saknes, nebojājot koku, ievērojiet šo vienkāršo noteikumu: reiziniet stumbra diametru ar 18 – tas ir aptuvenais attālums, kādā var apgriezt saknes, nesabojājot pašu augu.