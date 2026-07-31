“Pretīga sajūta…” Sieviete atgriežas publiskajā veļas mazgātavā un atklāj, ka kāds jau paspējis ieviest savu kārtību 0
Ja kādreiz mūsu vecmāmiņām teiktu, ka veļa būs jānes mazgāt uz publisku veļas mazgātavu, visticamāk, pretī saņemtu neizpratnes pilnu skatienu. Kautrīgajam latvietim netīrās veļas iznešana no mājas vēl nesen šķistu visai neierasta, taču laiki mainās, un līdz ar tiem mainās arī mūsu paradumi. Daudziem pašapkalpošanās veļas mazgātavas šodien jau ir ikdiena.
Evija sociālo mediju platformā “Threads” dalās pieredzē: “Pa laikam gultas pārvalkus un pledus nesu mazgāt uz @laundromat.lv. Viss ok, tik nepatīk, ka tur nav kur apsēsties un pagaidīt, kamēr izmazgājas. Vismaz “Domina” nav.
Komentāru sadaļā izvērtās plaša diskusija, un izrādījās, ka ne visi uz šo situāciju raugās vienādi.
Elīna zina stāstīt, kā ir citās valstīs: “Kāds palīdzēja, lai netērētu lieki laiku, bet pretīgi. Zviedrijā tādas veļas telpas mums ir katrā daudzdzīvokļu mājā. Reizēm gadās, ka (ziemā sevišķi) aizmirstas kādam – man arī.
Redzu, ka nākamais pēc manis ir ielicis veļu žāvēties. Es arī tā daru citiem, jo reizēm redzu, ka tā ir ģimene ar mazu bērnu, un nodomāju, ka varbūt cilvēks aizmidzis vai kaut kas atgadījies. Man pašai tā ir gadījies, ziemas tumsas dēļ nogurums, aizmiegu un aizmirstu par veļu.”
Savukārt vēl kāds lietotājs uz situāciju raugās pavisam pragmatiski: “Ko tur nesaprast? Uz katras veļas mašīnas vienmēr var redzēt precīzu mazgāšanas beigu laiku. Kādam bija jāatbrīvo veļas mašīna, un gan jau viņš arī neķēra kaifu no tā, ka bija jāaiztiek jūsu veļa.
Taču vai šāda rīcība vispār ir atļauta? Izrādās, ka atbilde meklējama pašas pašapkalpošanās veļas mazgātavas lietošanas noteikumos.
Kā norādīts “Laundromat” lietošanas noteikumos, klientiem nav ieteicams atstāt savu veļu bez uzraudzības, kamēr tā tiek mazgāta vai žāvēta. Pēc programmas beigām veļa no veļas mašīnas vai žāvētāja jāizņem nekavējoties.
Turklāt noteikumos skaidri paredzēts, ka, ja klients pēc mazgāšanas vai žāvēšanas programmas beigām nav atbrīvojis iekārtu, citiem “Laundromat” klientiem ir tiesības izņemt atstāto veļu, lai varētu izmantot veļas mašīnu vai žāvētāju.
Tātad, lai arī sievietes piedzīvotā situācija radīja nepatīkamas emocijas un izraisīja plašu diskusiju sociālajos tīklos, “Laundromat” noteikumi paredz iespēju, ka cits klients pēc programmas beigām var izņemt svešu veļu no iekārtas, ja tās īpašnieks nav ieradies tai pakaļ.
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