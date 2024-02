“Delfi” turpmāk nodrošinās LA.LV reklāmas tirdzniecību Ieteikt







Vadošais digitālo mediju uzņēmums Baltijā AS DELFI un portāls la.lv, kas ir nozīmīga daļa no TV24 mediju grupas, ir parakstījuši vēsturisku sadarbības līgumu. No 2024. gada 1. marta, turpmākos piecus gadus visu la.lv portāla reklāmas tirdzniecību nodrošinās AS DELFI reklāmas pārdošanas komanda. Šī partnerība iezīmē jaunas ēras sākumu Latvijas digitālajā mediju telpā, atspoguļojot abu uzņēmumu apņemšanos veidot efektīvāku Latvijas digitālo mediju reklāmas risinājumu piedāvājumu, pauž abu uzņēmumu pārstāvji.

“Mēs esam priecīgi paziņot par šo sadarbību ar TV24 mediju grupu. Šis līgums atbilst mūsu ilgtermiņa mērķiem paplašināt uzņēmuma reklāmas piedāvājumu un produktus Latvijas tirgū, kā arī nodrošināt klientiem piekļuvi plašākai un daudzveidīgākai auditorijai, lai veidotu efektīvas komunikācijas kampaņas ikdienā, ” sacīja AS DELFI valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs.

“Pirms dažiem gadiem mēs pieņēmām lēmumu izplatīt mūsu video saturu ārpus Delfi portāla, un tagad mums ir vairāk nekā pusmiljons skatījumu Delfi TV raidījumiem katru nedēļu,” skaidroja Kuzikovs, piebilzdams, ka turpmāk uzņēmuma reklāmas komandas pieredze un servisa kvalitāte tiks izmantotas ārpus Delfi, un, uzsākot sadarbību ar la.lv portālu, mediju uzņēmums ir izveidojis unikālu piedāvājumu esošajiem un potenciālajiem klientiem.

Savukār TV24 grupas vadītājs Klāvs Kalniņš uzsvēra, ka šī ir lieliska iespēja deleģēt digitālo risinājumu pārdošanu tirgus līderim, kas ir sevi pierādījis kā stabilu un uzticamu Latvijas mediju ilgtermiņā: “Pateicoties šai sadarbībai, mūsu grupa kļūs efektīvāka un varēs koncentrēties uz mūsu TV un portāla satura attīstību. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu lasītāji un reklāmdevēji novērtēs šīs jaunās iespējas.”

Kuzikova ieskatā sadarbība ļaus reklāmdevējiem izmantot abu platformu sinerģiju, stiprināt savu zīmolu atpazīstamību Latvijas tirgū, izmantojot modernākos reklāmas formātus un piesaistot lielāku auditorijas uzmanību: “Latvijas reklāmas tirgus ir dinamisks, kas prasa regulāru produktu attīstību un piedāvājuma dažādību. Lai veicinātu vietējā reklāmās tirgus izaugsmi, ir nepieciešams klientiem nodrošināt augstas kvalitātes produktus, kurus nespēj nodrošināt globālās mediju platformas. Izmantojot modernākās reklāmas izvietošanas tehnoloģijas, Delfi spēj nodrošināt līdzvērtīgus auditorijas sasniegšanas rezultātus un veicināt reklāmas tirgus attīstību. Turklāt ar trešo pušu sīkdatņu izzušanu tuvāko 6-9 mēnešu laikā, reklāmas industrijai būs jāatrod jauni veidi, kā efektīvi sasniegt mediju lietotāju uzmanību. Lai konkurētu ar starptautiskajām platformām, vienīgais ceļš ir izveidot alternatīvu ekosistēmu, kas būtu līdzvērtīga pēc auditorijas apjoma, bet balstīta uz uzticēšanos, caurspīdīgumu un zīmola drošību gan lasītājiem, gan reklāmdevējiem, izmantojot vietējo mediju iespējas.”

Skaidrojot darījumu, AS DELFI komercdirektors Artis Kaņepe papildina: “Izstrādājot “Delfi Sales House” konceptu, mēs esam pārliecināti, ka šī ekosistēma kļūs par klientu kampaņu sastāvdaļu. Plašāks reklāmas produktu klāsts spēs nodrošināt mūsu klientiem efektīvāku saskarsmi ar auditoriju, lai reklāmdevēji var komunicēt ar Latvijas sabiedrību, izmantojot vietējos medijus.”

Viņš arī norāda, ka visas esošas vērtības un kvalitātes standarti, ko AS DELFI pārdošanas komanda nodrošina klientiem ikdienā tiek arī iekļautas sadarbībā ar la.lv portālu. “Šī sadarbība ar la.lv ir spilgts piemērs mūsu ilgtermiņa stratēģijai, kurā Delfi uzņemas vadošo lomu Latvijas mediju tirgus attīstībā, meklējot gan labākos risinājumus, gan tehnoloģijas, kas ir noderīgas mūsu klientiem sasniedzot nepieciešamos kampaņu mērķus. Lēmums veidot vienotu ekosistēmu balstīts uz piekļuvi plašākai un daudzveidīgākai auditorijai, vienlaikus saglabājot augstus standartus uzticamības un pārredzamības ziņā. Mēs esam pārliecināti, ka tikai kopīgiem spēkiem, apvienojot mūsu resursus un zināšanas, mēs varam sasniegt mūsu kopīgo mērķi – veidot uzticamu un ilgtspējīgu mediju vidi Latvijā.”

AS DELFI ir Latvijas vadošais digitālo mediju uzņēmums, kas lepojas ar inovatīvu pieeju mediju saturam un reklāmas risinājumiem. “Delfi.lv” ir lasītākais ziņu medijs pēc kopīgas auditorijas un digitālo abonentu skaita ar vairāk nekā 35 iegūtām nominācijām Latvijas Žurnālistikas asociācijas izcilības gada balvās.

“La.lv” ir daļa no TV24 mediju grupas, kas apvieno TV kanālu “TV24”, kā arī portālus grani.lv un la.lv. TV24 mediju grupa piedāvā plašu ziņu, analītisko materiālu un izklaides saturu, piesaistot dažādas auditorijas grupas visā valstī.