“Kādi ir Latvijas varneši? Uzpūtīgi, pārgalvīgi, viņi ir iemiguši no laimes šajos apstākļos?” par valdības darbu kovidkrīzes laikā diskutē RīgaTV24 raidījumā “Kārtības rullis”.

“Tas droši vien ir jautājums ne pie politisko procesu vērotājiem, ja ne psihiatra, tad psihoterapeita noteikti,” atbild publicists, žurnālists Lato Lapsa.

Viņš atklāj, ka jaunībā viņam bijusi datorspēle par lemingiem. “Tur bija milzīga varza mazu dzīvnieciņu, kuri lielā pūlī kaut kur gāja, pārvarēja šķēršļus, visur, kur varēja, tur krita iekšā, bet viņus tas absolūti ne no kā neatturēja. Viņi ar saviem līķīšiem pieblietēja aizas un gāja tālāk. Neko no kļūdām nemācījās, neizskatījās, ka tas viņus arī interesētu. Tāda analoģija man nāk prātā,” valdības darbu ar datorspēli salīdzina publicists.

“Kas attiecas uz to aroganci, ko varneši demonstrē, tas ir no sērijas, kāpēc suns laiza olas? Tāpēc, ka viņš var. Kāpēc Pavļuts, Levits, Kariņš un visa varas izpilde dara to visu, ko dara, nerēķinoties ne ar ko? Tāpēc, ka viņi var,” Lapsa skarbi saka.

Kāpēc viņiem neesot bail, viņš atbild, ka tas esot jautājums pie cilvēku psihes medicīniskas nozares pētniekiem.

Pēdējie divi gadi ir grūti visā pasaulē. Kovida apstākļos katra valsts meklē savus instrumentus, vieni kopē, citi atdarina, vēl kāda valsts vienkārši uzskata, ka zina vairāk nekā pārējie un dara savu. Kā rīkojusies Latvijas valdība?

“Atskatoties uz periodu kopš 2020. gada janvāra, kad ziņas no Ķīnas bija pietiekami skaidras un jebkuras veselīgi domājošam cilvēkam, protams, ne Ugas Dumpja rakstura cilvēkam, kam vajag pagaidīt trīs mēnešus, kamēr būs zinātniskā žurnālā pētījumi ar trīs mēnešus seniem datiem, uz kuriem varēs atsaukties, bet normālam cilvēkam bija skaidrs, ka ir lielas ziepes.

Kopš šī laika Latvijas varnešu pārliecinoši galvenā metode un paņēmiens ir bijis vismaz mēnesi vai divus nogulēt tās tendences, kas vērojamas citur pasaulē, pēc tam histēriski pārspīlēt reaģēt, pat nemēģināt nevienā jomā neko nemodelēt uz priekšu, pat tik primitīvā domāšanā, kā, ja kaimiņos ir 1000 jaunu gadījumu, mums 50, tad interesanti, kas mums būs pēc divām nedēļām.

Tas viss, protams, ir fantastiskas, nevienā iepriekšējā gadā neiedomājamas un prātā nenākošas naudas bezjēdzīgas šķiešanas pavadībā,” Lapsa stāsta savu viedokli.