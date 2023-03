Domāju, ka Bahmutu agri vai vēlu nāksies atdot krieviem, tā Slaidiņš Ieteikt







Bahmuta. Tur iet smagi. Krievija spiežas virsū apdzīvotajai vietai Hromovei. Ja šo vietu ieņemts, tad Ukrainas spēkiem būs problēmas veikt visas nepieciešamās darbības, proti, vārti, pa kuriem izsprukt ārā, nebūs diez ko plati. Tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” izteicās Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

“Jau tagad Krievijas spēki ar atklātu uguni apšauda šo piegādes ceļu. Jebkura kustība pilsētā ir milzīgs izaicinājums. Bet vēl nav pieņemts lēmums par pilsētas atstāšanu. Ukrainas spēki to turpina turēt.” Slaidiņš domā, ka Bahmutu agri vai vēlu nāksies atdot krieviem – bez efektīva pretuzbrukuma būs grūti noturēt pilsētu. To nevajag uztvert traki – ar to jau netiks zaudēts karš, ukraiņi atkāpsies vienkārši uz nākamajām pozīcijām, mierina virsnieks.

Ļoti daudz tur ir ievainoto, Slaidiņš lasījis, ka “medpunktā iet kā konveijerā. Tie gan pārsniedzot kritušo skaitu.”

Kijiva: Ukrainas armija joprojām tur Bahmutas aizsardzību

Ukrainas karavīri nav aizgājuši no Bahmutas un turpina tur noturēt aizsardzību, svētdienas vakarā pavēstīja Ukrainas armijas austrumu grupējuma pārstāvis Serhijs Čerevatijs. Šādi viņš Ukrainas kanālu telemaratona ēterā atbildēja uz ziņojumiem sociālajos tīklos, ka Ukrainas armija aiziet no Bahmutas.

“Tur ir iespēja nogādāt munīciju, provīziju, medikamentus, aizvest no turienes ievainotos. Jā, autoceļš Bahmuta-Kostjantiņivka ir samērā nedrošs. Tomēr mūsu vienības nodrošina iespēju piegādāt Bahmutai visu nepieciešamo,” sacīja Čerevatijs.

Atbilstoši dažādu avotu ziņām Krievijas formējumi ir gandrīz aplenkuši Bahmutu. Šo Doneckas apgabala pilsētu krievi cenšas ieņemt jau vairākus mēnešus.

Ukraiņi kontrolējot tikai ceļus, kas ved uz pilsētu no dienvidrietumiem un rietumiem. Kaujas jau kādu laiku notiek pašā pilsētā, tās nomalēs.













































Ukrainas karavīri pozīcijās pie Bahmutas





























Zelenskis apmeklē Bahmutu