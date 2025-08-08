Bīstamas kļūdas, ko pieļauj daudzi. Kā nepareiza produktu uzglabāšana izraisa baktēriju vairošanos 0
Svaigi pārtikas produkti, īpaši gaļa un zivis, ir ļoti jutīgi pret temperatūras svārstībām. Kamēr veikalu ledusskapjos tiek nodrošināta stingra kontrole un uzraudzība, problēmas sākas, kad produkti nonāk mājas apstākļos vai tiek ilgstoši transportēti. Uzsvars ir uz to, cik bīstami ir tie mirkļi, kad produkti vairs netiek glabāti vēsumā, to atklāj ārzemju medijs.
Uz pārtikas iepakojumiem parasti ir norādīta ieteicamā uzglabāšanas temperatūra, visbiežāk no +2 līdz +4 grādiem pēc Celsija. Tomēr ikdienā, it īpaši vasarā, daudzu mājsaimniecību ledusskapji darbojas nedaudz siltāk, pat līdz +5 vai +7 grādiem. Turklāt bieži produkti ceļā no veikala uz mājām vairākas minūtes tiek glabāti somā neatbilstošā temperatūrā.
Situācija kļūst bīstama, ja produkti ilgstoši tiek turēti siltumā. Eksperimenta ietvaros maltās gaļas iepakojumi tika atstāti karstā automašīnas bagāžniekā uz vienu stundu. Virsmas temperatūra sasniedza +31°C, un rezultāts bija satraucošs – krāsas maiņa, paaugstināts baktēriju daudzums un kaitīgu mikroorganismu klātbūtne.
Laboratorijas analīzes atklāja augstu sabojāšanās baktēriju un pseidomonāžu līmeni. Šie mikroorganismi var izraisīt gremošanas traucējumus, sliktu dūšu un pat infekcijas, īpaši cilvēkiem ar novājinātu imunitāti. Šādos gadījumos pārtikas drošības eksperti stingri iesaka produktus vairs neizmantot.
Viena no pirmajām vizuālajām pazīmēm, kas liecina par bojāšanos, ir krāsas maiņa – no sarkanīgas uz pelēcīgi brūnu. Tomēr šī pazīme nav vienīgais rādītājs. Izšķiroša nozīme ir arī smaržai un konsistencei. Ja gaļa smaržo nepatīkami vai kļuvusi taukaina vai gļotaina – tā nekavējoties jāizmet.
Lai samazinātu risku un nodrošinātu pārtikas drošību, eksperti iesaka ievērot vairākus vienkāršus, bet būtiskus noteikumus. Vispirms – jūtīgie produkti jāglabā ledusskapja aukstākajā vietā – apakšējā plauktā vai nulles grādu nodalījumā.
Iepērkoties vasarā, svarīgi izmantot dzesēšanas somas vai kastes ar ledu. Maltu gaļu vēlams sasaldēt tajā pašā dienā, ideāli – nelielās porcijās. Savukārt, lai atkausēšana būtu droša, to ieteicams darīt ledusskapī, nevis istabas temperatūrā.
Un visbeidzot – gaļa termiski jāapstrādā vismaz 10 minūtes, lai iznīcinātu kaitīgās baktērijas.
Noslēgumā eksperti uzsver, ka nelielas temperatūras novirzes pašā ledusskapī parasti nerada draudus. Bet ilgstoša uzturēšana siltumā, īpaši karstā laikā un bez dzesēšanas, būtiski paaugstina baktēriju vairošanās risku. Tāpēc vislabākā aizsardzība pret saindēšanos ir rūpīga attieksme pret aukstuma ķēdes saglabāšanu un paļaušanās uz maņām – acīm, degunu un veselo saprātu.