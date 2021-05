Publicitātes foto

Autors: Haralds Teiermanis

Drošība. Viedsavienojums. Nepārtrauktība. Vieddalīšanās. (DVNV) nav vis valsts attīstības koncepts vai kāda futurologa izsapņotā Nākotnes pasaule. Proti, jau vairāk nekā gadu iepriekš šie četri principi tika pausti kā vadlīnijas jaunā auto un viedtālruņu mijiedarbības plānā, kuru attīstīja Huawei. Nu par realitāti kļuvis elektroauto, kuru Huawei izstrādājis, balstoties uz šiem principiem.

Jaunā autobūve ar nākotnē pilnībā elektrisku transportu tā lietotājiem piedāvā principiāli jaunu platformu, lai veidotu auto iekšējo atmosfēru. Iekšdedzes dzinēja augstākā pievienotā vērtība bija daudzu cilindru muskuļauto “rūciens” un tieši sportiskā skaņa bija augstākais apliecinājums auto iekšienē sēdošajiem – arī auto interjera dizains bija koncentrēts uz vadītāja sēdpozīciju, uzmanību uz spidometra un tahometra rādījumiem.

Elektroauto piedāvā autobūvei pilnībā mainīt infotainment – automobiļa iekšējās izklaides akcentu. Tas var kļūt par izklaidējoši izzinošu ceļojumu no viena galapunkta līdz otram, tas kļūst par autopilota atbalstītu ceļojumu laikā, kur auto iekšienē un plašajos izklaides ekrānos var veidot atmosfēru – pilnībā iegrimt produktīvā vai izklaides satura piedāvājumā.

Arī dizainiski elektroauto jau sen vairs nav līdzīgs daudzo indikatoru un rādītāju pārslogotajam “pilota kokpitam” – tas ir viedi veidots informatīvs un plūstošs vizualizāciju kopums, kas izceļ svarīgākos datus, kuri tiešām aktuāli auto vadītājam.

Huawei laižot klajā savu pirmo elektrohibrīdu – paplašinātās distances hibrīdautomobīlis devies milzīgu soli tālāk kā autobūves pionieris, jauno SF5 automobili aprīkojot ar tehnoloģijām, kuras šo Ķīnas teritorijā jau nopērkamo auto padara par pirmo jaunās paaudzes viedauto.

Pasaules autobūves apskatnieki jau novērtējuši automobiļa tehniskos parametrus un spēju ar “vienu bāku” ceļot gandrīz tūkstoš kilometru. Taču iespaidīgākā ir jaunā Huawei Harmony balstītā auto pārvaldes sistēma HiCar. Tas gan nozīmē, ka Huawei automobilī, visticamāk, nebūs ne Apple CarPlay, nedz arī Android Auto, kuras pazīstamas Eiropas autovadītājiem.

Nākotnes auto kļūs par arvien vairāk elektronikas izstrādājumu ar transporta funkciju, un Huawei kā elektronikas flagmanis pasaulē sevi apliecinājis jau ilgstoši. Uzņēmumam nav sarežģīti iesaistīties autobūves segmentā ar savu produktu – tas jau gadiem virzījis visu tehnoloģiju viedsavienošanos un savs auto ir tikai likumsakarīgs solis, lai apliecinātu pasaulei uzņēmuma varēšanu.

Atsevišķi eksperti jau šobrīd sauc Huawei par Āzijas Bosch – ar to saprotot uzņēmuma multifunkcionalitāti un spēju korporācijas iekšienē radīt jebkādu mehāniski un elektroniski darbojošos produktu, spēju risināt tehnoloģiju izaicinājumus uzņēmuma iekšienē un tirgum – patērētājiem – piedāvāt pilnībā gatavus produktus.

Jau 18 pasaules vadošie autoražotāji iesaistījušies Huawei veidotajā nākotnes autobūves aliansē “5G autobūves ekosistēma” un kopā ar Ķīnas uzņēmuma inženieriem strādā pie savu jauno auto iekļaušanas Huawei HiCar. Plašāka sabiedrība ar viedekrānu, kas savā funkcionalitātē pārspēj analogus, tika iepazīstināta gada sākumā Mobile World Congress Šanhajā.

Daudzi autoindustrijas apskatnieki pasaulē uzskata, ka jauna revolūcija autobūvē ienāk līdz ar 5G tehnoloģiju pilnvērtīgu ieviešanu. Huawei kā viens no pasaules līderiem telekomunikāciju tehnoloģijās un viens no 5G pionieriem likumsakarīgi tiek novērtēts kā viens no svarīgākajiem spēlētājiem arī nākotnes autobūvē.

Interesanti, ka ražotājs Ķīnā izvēlējies subsidārā zīmola elektrohibrīdu demonstrēt savās tirdzniecības vietās, un gluži kā Tesla konceptveikalos, arī tradicionālajos Huawei tehnoloģiju veikalos parādās auto.