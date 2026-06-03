“Man asaras bira no tā, cik grandiozi tas skan!” – rekordliels dalībnieku skaits pievienojies koncerta “Manai Dzimtenei” kopkorim 3
Gatavojoties grandiozākajam šīs vasaras koncertam “Manai Dzimtenei”, kas 11. jūlijā norisināsies Mežaparka Lielajā estrādē, noslēgusies pieteikšanās dziedātāju iniciatīvai “Dziedam kopā”. Atsaucība bijusi neticami liela – pusotra mēneša laikā pieteikušies 2500 dziedātāju no visas Latvijas, veidojot lielāko individuālo dziedātāju kopkori, kas koru mērogā ir līdzvērtīgs vairāk nekā 80 kolektīviem.
Iniciatīvā iesaistījušies visdažādāko paaudžu dziedātāji, lielākā daļa no kuriem ir ar iepriekšēju koru pieredzi. Daudzi atzīst, ka “Dziedam kopā”, kas radās kā atvērta platforma ikvienam dziedātājam, kurš vēlas piedzīvot kopdziedāšanas prieku koncertā “Manai dzimtenei”, no jauna viņos atmodinājusi mīlestību pret dziedāšanu un iedvesmojusi pēc koncerta pievienoties kādam korim. Kopā ar tūkstošiem dziedātāju no Latvijas un diasporas koriem visā pasaulē viņi Mežaparka Lielajā estrādē saplūdīs vienā elpā un vienā dziesmā, ļaujot piedzīvot īpašo vienotību un kopdziedāšanas spēku. Tādējādi iniciatīva ne vien vieno dziedātājus koncertā, bet arī stiprina un iedvesmo Latvijas koru kustību ilgtermiņā.
Viena no “Dziedam kopā” dalībniecēm ir arī bijusī kultūras ministre Žanete Jaunzeme-Grende, kura uzsver kopdziedāšanas īpašo spēku: “Ja kāds saka, ka latvieši nevar būt kopā, tad vajag atnākt uz mēģinājumiem un paskatīties, kā sveši cilvēki sanāk kopā, dzied un ir priecīgi. Tad kļūst skaidrs – ir vietas un brīži, kur mēs varam būt vienoti. Atceros pirmo mēģinājumu, kad Kongresu namā sanācam kopā 700 cilvēki. Zāle pilna, neviens nevienu nepazīst un domā – kā mēs spēsim? Bet aiziet… sāk dziedāt, un viss vienkārši plūst. Man asaras bira no tā, cik grandiozi tas skan un kā mēs spējam acumirklī vienoties dziesmā.”
Viens no “Dziedam kopā” vadītājiem un koncerta virsdiriģents Artūrs Švarcbahs neslēpj gandarījumu par saņemto atsaucību: “Tik liela atsaucība, kādu piedzīvojām ar “Dziedam kopā”, manuprāt, ir kaut kas nebijis. Man šī kustība jau no paša sākuma šķita ārkārtīgi saviļņojoša, jo tā ir nākusi no pašiem dziedātājiem – cilvēkiem, kuri vienkārši vēlas dziedāt. Un man ir patiess prieks, ka mūsu ir tik daudz. Tas man dod pārliecību, ka koncerts būs izdevies. Tiekamies Mežaparkā!”
Individuālo dziedātāju kopkoris pēdējo nedēļu laikā jau aktīvi gatavojas koncertam mēģinājumos visā Latvijā – Rīgā, Jelgavā, Ogrē, Cēsīs, Siguldā, Liepājā, Mārupē, Preiļos, Kuldīgā, Limbažos, Tukumā, Ādažos, Iecavā, Jēkabpilī, Smiltenē un Valmierā. Dziedātājus koncertam sagatavo diriģenti – starptautisku konkursu laureāti, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistri un studenti, kuri ikdienā strādā ar koriem un orķestriem: Paula Pērkone, Jānis Almanis-Palmbahs, Roberta Kumsāre, Holgers Štāls, Jēkabs Krists Kalniņš, Normunds Ķirsis, Raimonds Gulbis, Gerda Griķe, Eduards Fiskovičs, Alma Caune, Andris Mockus un Artūrs Švarcbahs.
Koncerts “Manai Dzimtenei” 11. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē būs šīs vasaras grandiozākais kormūzikas notikums, kurā tūkstošiem dziedātāju no Latvijas un diasporas koriem izpildīs Raimonda Paula kora dziesmas un iemīļotas melodijas – no “Dzel manī sauli” līdz “Viss nāk un aiziet tālumā”. Režisores Ditas Lūriņas vadībā estrāde pārtaps vienā lielā kopkorī, kur klausītāji varēs dziedāt līdzi kopā ar tādiem māksliniekiem kā Jānis Stībelis, Ieva Kerēvica, Andris Ērglis, Annija Putniņa, Uģis Roze, Rūta Dūduma, Aleksandrs Antoņenko, Inga Šļubovska, Edgars Ošleja, Juris Jope, Mārtiņš Šmaukstelis, Beāte Megija Baranovska, Juris Hiršs, Andris Bērziņš un citi.
Programmu papildinās skatītāju izvēlētas dziesmas paplašinātā sadziedāšanās naktī, sniedzot iespēju sajust vienotības spēku, ko spēj dot tikai kopīga dziedāšana Mežaparka Lielajā estrādē.