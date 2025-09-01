“Dzīvo vairogu” pavēles: kāpēc Čečenijas vadītājam draud mūža ieslodzījums 0
Ukrainas Drošības dienests ziņo par jauniem pierādījumiem par kara noziegumiem, ko pastrādājis Krievijas Čečenijas vadītājs Ramzans Kadirovs, raksta Dialog.ua.
SBU paziņoja, ka Čečenijas vadītājam Ramzanam Kadirovam ir izvirzītas jaunas apsūdzības. Viņš tiek apsūdzēts kara noziegumu izdarīšanā pret Ukrainas karavīriem. Sīkāka informācija tika publicēta specdienesta oficiālajā kanālā 1. septembrī.
Runājot ar krievu propagandistiem, Kadirovs atklāti atzina, ka pavēlējis saviem padotajiem neņemt gūstā Ukrainas karavīrus, bet gan nošaut viņus tieši kaujas laukā.
Šī pavēle bija adresēta čečenu komandieriem, kas cīnās Krievijas okupācijas spēku pusē pret Ukrainu.
Turklāt Kadirovs publiski deva pavēli izmantot Ukrainas gūstekņus kā “dzīvo vairogu”.
Šim nolūkam viņš pavēlēja novietot sagūstītos karavīrus uz militāro objektu jumtiem Groznijā, lai pasargātu viņus no Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumiem. Šādas darbības ir rupjš starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums.
Tās ir pretrunā ar kara likumiem un paražām, kas nostiprinātas Starptautiskās krimināltiesas Romas statūtos. Pamatojoties uz savāktajiem materiāliem, SBU izmeklētāji neklātienē informēja Kadyrovu par aizdomām saskaņā ar Ukrainas Kriminālkodeksa 438. panta 1. daļu – “kara noziegumi”.
Iepriekš, 2022. gada augustā, Ukrainas izmeklēšana Kadirova rīcību jau kvalificēja kā agresīva kara sagatavošanu un veikšanu, tā attaisnošanu, kā arī iejaukšanos Ukrainas teritoriālajā integritātē.
Ukrainas drošības dienests (SBU) uzsvēra, ka tiek turpināti visaptveroši pasākumi, kuru mērķis ir saukt Kadirovu pie atbildības par noziegumiem pret Ukrainu un tās pilsoņiem. Izmeklēšana tiek veikta Ģenerālprokuratūras procesuālajā vadībā.