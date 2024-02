Eksperti par acu aizsardzību ziemā: nenovērtējiet par zemu sauli – tā ir kaitīgāka nekā viedie ekrāni Ieteikt







Kāpēc ziemas laikā ir svarīgi nēsāt saulesbrilles neatkarīgi no tā, vai spīd saule, vai ir apmākušās debesis? Kā jūsu vienaldzība pret acu aizsardzību ir saistīta ar galvassāpēm un nogurumu? Kādas brilles izvēlēties, lai tās aizsargātu acis no saules gan ziemā, gan vasarā?

Saule kaitē vairāk nekā viedierīču ekrāni

Ziemā Saules ceļš virs horizonta ir viszemākais un visīsākais. Stari skar zemi un atstarojas mazākā leņķī, tāpēc sniegs, ledus un citas virsmas rada ārkārtīgi spilgtus gaismas atspīdumus. Žilbinošā gaisma neizbēgami ietekmē mūsu redzi: tā pasliktinās, acis jūtas noslogotas, tās ātrāk nogurst. Pat mākoņainā ziemas dienā apkārtējā vidē nonāk kaitīgie UV stari, un to ilgstoša iedarbība var kļūt par cēloni acu slimībām, piemēram, kataraktai. Par acu aizsardzību īpaši jāuztraucas ziemas sporta veidu cienītājiem, kuri pavada brīvo laiku kalnos: šādā vidē UV staru intensitāte palielinās par 10%. Sniegs var atstarot līdz pat 85% UV staru. Vēl viens interesants zinātnieku atklāts fakts ir tas, ka mēs bieži maldīgi domājam, ka tikai viedierīču ekrāni, mākslīgais LED vai dienas gaismas apgaismojums izstaro zilu gaismu, kas ir īpaši kaitīga acīm. Tomēr pētījumi liecina, ka tieši saules izstarotā zilā gaisma ir 100 reižu intensīvāka nekā digitālajos ekrānos!

Galvassāpes? Iespējamais iemesls ir nogurušas acis

Katrs gadalaiks ir dažādus izaicinājumus pilns: vasarā vairāk saules, savukārt ziemā acis papildus saulei apgrūtina papildu mākslīgais apgaismojums: automašīnu gaismas, ielu apgaismojums, agrāk mājā ieslēgtas gaismas. Nav noslēpums, ka daudzu cilvēku acis ir jutīgas pret gaismu. Viņi bieži pat nezina, ka asaro tieši intensīvās gaismas dēļ. Tad sūdzas par nogurumu, miegainību, galvassāpēm. Un iemesls var būt ļoti vienkāršs – acis ir nogurušas no gaismas. Kaites, kas izpaudušās, ir tikai sekas tam, ka nav pievērsta uzmanība savai redzei.

Mūsdienu tehnoloģijas “izslēdz” gaismu, kas ir kaitīga acīm

Ziemā ar saulesbrillēm mēs varētu izskatīties dīvaini: ir maz saules gaismas, agri satumst, turklāt braucot tikai pasliktinās redzamība. Ziemā piemērotāka izvēle būtu brilles, kas pielāgojas saules gaismai – to fotohromās lēcas kļūst tumšākas atkarībā no gaismas intensitātes. Ziemā briļļu lēcas izskatīsies nedaudz tonētas, taču ar to pilnīgi pietiek, lai aizsargātu mūsu acis. Fielmann optikas speciālisti atzīst: “Tehnoloģijas ir ievērojami uzlabojušās. Inovatīvākie briļļu lēcu ražotāji piedāvā vēl vienu funkcionalitāti fotohromām lēcām – aizsardzību no zilās gaismas. Piemēram, ja fotohromo briļļu lēcas ir pārklātas ar speciālu pārklājumu, aizsardzības līmenis paaugstinās līdz pat 87%!” Maksimālas acu aizsardzības un vizuālā komforta meklētājiem speciālisti iesaka izvēlēties brilles ar polarizētām lēcām. Īpaši saulainā, sniegotā ziemas dienā polarizētās brilles noņem atspīdumu un nodrošina skaidru bildi t.i. ļauj mums redzēt lietas, kuras mēs neredzētu bez polarizācijas. Piemēram, ar polarizētām briļļu lēcām mēs varam redzēt pat akmeņus upes dibenā. Tie, kas izmēģinājuši brilles ar polarizētām lēcām, bieži vien vairs pat neizvēlas citas lēcas – viņi augstu vērtē kvalitatīvas redzes komfortu. Pasaule ir skaista, bet ar polarizētajām brillēm vēl skaistāka, un acis mazāk nogurst!

Kontaktlēcas – aktīva dzīvesveida cienītājiem

Aktīva dzīvesveida cienītājiem ieteicamas lietot kontaktlēcas. Ziemā tas īpaši attiecas uz slēpošanas cienītājiem. Brilles var traumēt acis un seju, tāpēc labāk pasargāt sevi no iespējamiem riskiem. Galvenās kontaktlēcu priekšrocības salīdzinājumā ar koriģējošām brillēm ir:

• Redzes lauks. Kontaktlēcas nodrošina plašu redzes lauku.

Mazāka aizsvīšanas. Atšķirībā no brillēm, kontaktlēcas paliek caurspīdīgas neatkarīgi no vides vai laika apstākļiem.

Stabilāka redze. Kad lietojat brilles sporta laikā, varat sajust, kā tās nedaudz kustas uz jūsu sejas ar katru kustību. Kontaktlēcas ir stabilas.

Labāka saderība ar papildu aksesuāriem. Sportos, kur nepieciešama ķivere vai papildu aizsargbrilles, kontaktlēcas netraucē komfortu.

Kontaktlēcas jāizvēlas tikpat atbildīgi kā brilles: jāveic acu pārbaude, jo tās tiek izvēlētas individuāli. Kontaktlēcas var nēsāt visi, izņēmumi ir ļoti reti. Cilvēki arī maldās, domājot, ka ar ārsta recepti brillēm vienlaikus varēs iegādāties arī kontaktlēcas. Brilles un kontaktlēcas ir divas dažādas kategorijas, un katrai no tām ir nepieciešama individuāla pielāgošana. Tāpēc uz kontaktlēcu vai briļļu pārbaudi iesakām pierakstīties pie mums, Fielmann optikā!