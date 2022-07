Elksniņš taisnojas, ka netika brīdināts pirms svētku apmeklējuma. Kā reaģēs Plešs? Ieteikt







Informācija par Baltkrievijas ģenerālkonsulāta rīkoto pasākumu bija gan Ārlietu ministrijas (ĀM), gan Valsts drošības dienesta (VDD) rīcībā, taču no minētajām institūcijām pašvaldībā netika saņemta jebkāda informācija ar lūgumu vai aicinājumu pašvaldības amatpersonām atturēties apmeklēt minēto pasākumu, vēstulē vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam (AP) paskaidro Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš (S).

Viņš uzskata, ka, Baltkrievijas neatkarības dienas svinības un pildot likuma “Par pašvaldībām” 62. pantā noteiktos pašvaldības domes priekšsēdētāja pienākumus, nav pārkāpis Satversmi, likumus vai Ministru kabineta noteikumus, kā arī visi tiesas spriedumi pašvaldībā tiekot izpildīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

“Arī ministra vēstulē nav norādīta informācija, kas apliecinātu pretējo. Turklāt ministrs manā rīcībā nav konstatējis pārkāpumu saistībā ar manu dalību šā gada 5.jūlija pasākumā,” paziņojumā raksta Elksniņš.

Pēc viņa paustā, ministra paskaidrojuma pieprasījuma tekstā nav norādīti konkrēti tiesību akti, ko mērs šajā situācijā būtu pārkāpis, un vēstule saturot “vienīgi vispārēju atsauci uz ANO rezolūciju un Saeimas paziņojumu par Krievijas agresijas pret Ukrainu nosodījumu, kā arī Baltkrievijas iesaistei un Krievijas atbalstam nelikumīga spēka pielietošanā Ukrainā”.

Kā argumentu Elksniņš min to, ka pašlaik normatīvajos tiesību aktos, kā arī jebkādos starptautiskos vai nacionālos politiskos lēmumos Baltkrievija neesot noteikta kā valsts, ar kuras amatpersonām pašvaldības domes amatpersonām būtu aizliegts tikties.

Pēc Elksniņa domām, neviens normatīvais akts Latvijā neaizliedz pašvaldības priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam vai deputātam apmeklēt Baltkrievijas ģenerālkonsulāta organizētos pasākumus, ko minētajā situācijā apliecina plašsaziņas līdzekļos publiskotais ĀM skaidrojums, par ko var pārliecināties ikviens. Proti, ministrijas pārstāve Solvita Martinsone esot atzīmējusi, ka “Baltkrievijas ģenerālkonsulātam Daugavpilī nav aizliegts rīkot svinīgus pasākumus, tomēr Latvijas amatpersonām būtu rūpīgi jāizvērtē dalība tajos, ņemot vērā Baltkrievijas autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko neleģitīmās vēlēšanas, represijas pret pilsonisko sabiedrību, hibrīduzbrukumu Latvijas robežai, kā arī Krievijas īstenoto agresiju Ukrainā”.

Informācija par minēto pasākumu bija gan ĀM, gan VDD rīcībā, taču no minētajām institūcijām pašvaldībā netika saņemta jebkāda informācija ar lūgumu vai aicinājumu pašvaldības amatpersonām atturēties apmeklēt minēto pasākumu, saka vietvaras vadītājs.

“Papildus tam, ne ĀM, ne VDD manā rīcībā, apmeklējot pasākumu, nav konstatējuši jebkādus tiesību normu pārkāpumus,” apgalvo politiķis Elksniņš.

Papildus likuma “Par pašvaldībām” 62.pantā noteiktajiem domes priekšsēdētāja amata pienākumiem savā vēlēšanu apgabalā Elksniņš pildot arī deputāta pienākumus un savas deputāta tiesības jautājumos, kas skar Daugavpils pašvaldības vēlētāju intereses, kas izriet no Pašvaldības domes deputāta statusa likuma.

Vēstulē ministram arī norādīts, ka Daugavpils pašvaldības administratīvajā teritorijā ir ievērojams uzņēmumu skaits ar Baltkrievijas ekonomisko kapitālu, kuru vidējais apgrozījums gadā ir 50 miljonu eiro, un kuros tiek nodarbināti vismaz 400 darbinieki, kuri ir pašvaldības iedzīvotāji. Turklāt, daļa no šiem uzņēmumiem joprojām darbojas arī Baltkrievijā un, neskatoties uz minēto, Daugavpils pašvaldība, ja tas ir nepieciešams, ievērojot normatīvos tiesību aktus, šādiem uzņēmumiem un to darbiniekiem sniedz visu nepieciešamo atbalstu.

“Papildus tam, Daugavpils ir izteikti daudznacionāla pilsēta un baltkrievi tajā ir viena no skaitliski lielākajām etniskajām grupām. Vairākumam Latvijas baltkrievu ir ļoti ciešas saiknes ar etnisko dzimteni, kur dzīvo to radinieki un draugi vai tur atrodas to radinieku kapi,” pauž Elksniņš.

Ievērojot skaidrojumā iepriekš citēto ĀM pārstāves paziņojumā plašsaziņas līdzekļos minēto, ka Baltkrievijas ģenerālkonsulātam Daugavpilī nav aizliegts rīkot svinīgus pasākumus, tomēr “Latvijas amatpersonām būtu rūpīgi jāizvērtē dalība tajos”, Elksniņš norāda, ka ir veicis šādu izvērtējumu.

Baltkrievijas ģenerālkonsulāta Daugavpilī organizēto pasākumu domes priekšsēdētājs apmeklējis ar mērķi nodrošināt pašvaldības iedzīvotāju tiesību un likumīgo interešu aizsardzību, kas izriet no pašvaldību kompetences, vienlaikus aktualizējot ģenerālkonsulāta darbiniekiem arī jautājumu par Latvijas valsts pilsoņa iespējamo nepamatoto ievietošanu psihiatriskajā slimnīcā, kas šī gada jūnijā tika plaši aprakstīta vietējos plašsaziņas līdzekļos.

Tāpat pasākumā Elksniņš ticies gan ar baltkrievu kultūrizglītības biedrības “Uzdim” un biedrības “Latvijas Baltkrievu savienība” pārstāvjiem, gan ar biedrības “Ukraiņu kultūras centrs “Mrija”” pārstāvjiem, kā arī Daugavpilī strādājošo uzņēmumu pārstāvjiem, vienlaikus apliecinot savu atbalstu tiem cilvēkiem, kuri briesmīgajā kara situācijā meklē patvērumu Latvijā.

Ņemot vērā ministra vēstulē izteikto lūgumu sniegt paskaidrojumu arī par domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka Alekseja Vasiļjeva (LKS) dalību minētajā pasākumā, Elksniņš norāda, ka ir noskaidrojis, ka Vasiļjevs pasākumā piedalījās kā pašvaldības domes deputāts, īstenojot savas politiskās amatpersonas tiesības saskaņā ar Pašvaldības domes deputāta statusa likumu.

“Pašvaldības domes priekšsēdētājam normatīvajos aktos nav noteiktas tiesības kontrolēt vai ierobežot šādu tiesību īstenošanu. Turklāt arī ministra vēstule nesatur norādi uz tiesību aktiem, kas paredzētu šādas domes priekšsēdētāja tiesības. Ievērojot minēto, es nevaru paskaidrot viņa īstenoto pašvaldības domes deputāta konkrēto aktivitāti,” skaidro Elksniņš.

Savukārt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP) norāda, ka Elksniņam un arī citiem pašvaldību vadītājiem šis ir jāuztver kā skaidrs brīdinājums un signāls tam, ka agresorvalsti atbalstoša rīcība ir absolūti nepieņemama.

“Arī Valsts Drošības dienests ir nepārprotami norādījis, ka sadarbība ar agresorvalsti vai tās atbalstītājiem nav atbilstoša Latvijas nacionālās drošības interesēm. Daugavpils mēra paskaidrojumu ministrija ir tikko kā saņēmusi, un ministrijas eksperti to rūpīgi vērtē. Tikpat rūpīgi sekosim līdzi tam, kā Daugavpils un citas Latvijas pašvaldības pildīs likumā noteiktās normas, lai nojauktu okupācijas varu slavinošus pieminekļus,” norāda ministrs.

Kā ziņots, Daugavpils viesnīcas “Latgola” restorānā rīkotās Baltkrievijas neatkarības dienas svinības apmeklējis arī Daugavpils domes priekšsēdētājs Elksniņš, vēstīja televīzija “ReTV” un interneta portāls “Chayka”.

Pasākums sākās vakarā, un restorānu varēja apmeklēt ne tikai aicinātās personas, kuru vidū bija Elksniņš un Daugavpils pirmais vicemērs Vasiļjevs, bet arī uzņēmēji un citas personas.

Elksniņš televīzijai “ReTV” un portālam “Chayka” norādīja, ka patlaban Daugavpilī oficiāli darbojas Baltkrievijas diplomātiskā pārstāvniecība, un, neraugoties uz jebkādiem paziņojumiem, tā turpina strādāt.

Par Latvijas amatpersonu rīcību, apmeklējot agresorvalsts rīkotu pasākumu, “ReTV” un portālam “Chayka” viedokli pauda gan VDD, gan ĀM.

VDD norādīja, ka pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā Latvijas valsts un pašvaldību amatpersonu piedalīšanās agresorvalsts Krievijas vai tās tuvākās sabiedrotās – Baltkrievijas – rīkotos pasākumos nav atbilstoša Latvijas nacionālās drošības interesēm.

“Šāda rīcība ir pretrunā Latvijas valsts nosodošajai nostājai pret Krievijas īstenotajiem noziegumiem pret Ukrainu un tās iedzīvotājiem, kā arī neveicina Latvijas sabiedrības vienotību šajos sarežģītajos apstākļos,” uzsvēra VDD.

Savukārt ĀM pārstāve Martinsone atzīmēja, ka Baltkrievijas ģenerālkonsulātam Daugavpilī nav aizliegts rīkot svinīgus pasākumus, tomēr Latvijas amatpersonām būtu rūpīgi jāizvērtē dalība tajos, ņemot vērā Baltkrievijas autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko neleģitīmās vēlēšanas, represijas pret pilsonisko sabiedrību, hibrīduzbrukumu Latvijas robežai, kā arī Krievijas īstenoto agresiju Ukrainā.

Vēlāk vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Plešs pieprasīja paskaidrojumus par Elksniņa rīcību, apmeklējot Baltkrievijas neatkarības dienas svinības viesnīcas “Latgola” restorānā.