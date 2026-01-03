Aculiecinieka foto. Torņakalns.

Pēc vakardienas sprādziena Torņakalnā šorīt policija ēkā atradusi vēl vienu mirušu personu 0

LA.LV
11:36, 3. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Vakar, 2. janvārī, Valsts policija saņēma informāciju, ka Rīgā, Bauskas ielā noticis sprādziens daudzdzīvokļu mājā, kura rezultātā noticis sagruvums ēkas augšējos stāvos.

Ja tev pieder kāda no šīm 7 automašīnām, iespējams, ir īstais brīdis sākt domāt par pārdošanu
Kokteilis
Priekšmeti, ko vērts turēt mājās, jo tie piesaista naudu
RAKSTA REDAKTORS
“Es dzirdēju, kā ārsts pateica, ka viņš ir miris, bet es kliedzu, ka nav” – smags stāsts no mammas, kuras dēliņa dzīvība izdzisa BKUS 26
Lasīt citas ziņas

Jaunākajā ierakstā “X” Valsts policija vēsta, ka notikumā cietušas trīs personas, gāja bojā viens uzņēmuma “Gaso” darbinieks un, veicot glābšanas darbus, 5. stāva dzīvoklī atrasta vēl viena mirusi persona. Līdz šim policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka šī persona, iespējams, ir izdarījusi noziedzīgo nodarījumu. Vienlaikus tiek veiktas citas izmeklēšanas darbības, lai noskaidrotu precīzus notikušā apstākļus. Nozīmētas ekspertīzes.

Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 20. nodaļas Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību.

CITI ŠOBRĪD LASA
Valsts policija aicina darbā dažādus inspektorus – jāiziet tikai trīs mēnešu apmācība koledžā. Alga – lielākoties zem valstī vidējās
Venecuēlas prezidents Maduro valstī izsludina ārkārtējo stāvokli un vaino ASV militārā agresijā pret Venecuēlu
“Šī ir Ikšķiles supertantiņa!” Vietējie ļaudis sajūsmā par kādu sirmgalvi, kura iedvesmo darīt lietas, kas dzīvi padara labāku

Dienesti turpina darbu notikuma vietā. Tiklīdz būvinspektors būs apsekojis ēku un Valsts policijas amatpersonas saņems atļauju, tiks apsekota notikuma vietu, lai veiktu nepieciešamās izmeklēšanas darbības.

Ugunsdzēsēji turpina darbu notikuma vietā. Darbu turpina arī vakar izveidotais operatīvais štābs.

Vakar tika izmantots arī ceļamkrāns, ar kura palīdzību tika nocelti 13 paneļi. Visu nakti turpinājās bīstamo konstrukciju novākšana.

Pašlaik tas ir paveikts, un notikuma vietā tiek gaidīts būvinspektors, kurš apsekos eksplozijā cietušās ēkas daļu.

Valsts policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 20. nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību.

Tiklīdz būvinspektors būs apsekojis ēku un Valsts policijas amatpersonas saņems atļauju, tiks apsekota notikuma vieta, lai veiktu nepieciešamās izmeklēšanas darbības.

LETA jau ziņoja, ka līdz sertificēta būvspeciālista atzinuma saņemšanai aizliegta gāzes sprādzienā cietušās ēkas ekspluatācija.

Piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā bojāta gāzes vada dēļ notika sprādziens, kā rezultātā sagruvis ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts.

Ēku apsaimnieko SIA “Latvijas namsaimnieks”, tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Pēc pagaidām oficiāli neapstiprinātas informācijas sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Evakuēti vairāk nekā 40 iedzīvotāji, viens gājis bojā! Torņakalnā daļēji sagruvusi daudzdzīvokļu ēka, aculiecinieki ziņo par spēcīgu sprādzienu
“Kāds vispār izdzīvoja?” Torņakalnieši satraukti par sprādzienu Bauskas ielā, dalās redzētajā un dzirdētajā
Viņam tika liegta iespēja iekļūt dzīvoklī… Gāzes sprādzienā Bauskas ielā bojā gājis “Gaso” darbinieks
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.