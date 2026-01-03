Pēc vakardienas sprādziena Torņakalnā šorīt policija ēkā atradusi vēl vienu mirušu personu 0
Vakar, 2. janvārī, Valsts policija saņēma informāciju, ka Rīgā, Bauskas ielā noticis sprādziens daudzdzīvokļu mājā, kura rezultātā noticis sagruvums ēkas augšējos stāvos.
Jaunākajā ierakstā “X” Valsts policija vēsta, ka notikumā cietušas trīs personas, gāja bojā viens uzņēmuma “Gaso” darbinieks un, veicot glābšanas darbus, 5. stāva dzīvoklī atrasta vēl viena mirusi persona. Līdz šim policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka šī persona, iespējams, ir izdarījusi noziedzīgo nodarījumu. Vienlaikus tiek veiktas citas izmeklēšanas darbības, lai noskaidrotu precīzus notikušā apstākļus. Nozīmētas ekspertīzes.
Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 20. nodaļas Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību.
Dienesti turpina darbu notikuma vietā. Tiklīdz būvinspektors būs apsekojis ēku un Valsts policijas amatpersonas saņems atļauju, tiks apsekota notikuma vietu, lai veiktu nepieciešamās izmeklēšanas darbības.
PAPILDINĀTS 3. janvārī plkst. 10.53
Ugunsdzēsēji turpina darbu notikuma vietā. Darbu turpina arī vakar izveidotais operatīvais štābs.
Vakar tika izmantots arī ceļamkrāns, ar kura palīdzību tika nocelti 13 paneļi. Visu nakti turpinājās bīstamo konstrukciju novākšana.
Pašlaik tas ir paveikts, un notikuma vietā tiek gaidīts būvinspektors, kurš apsekos eksplozijā cietušās ēkas daļu.
LETA jau ziņoja, ka līdz sertificēta būvspeciālista atzinuma saņemšanai aizliegta gāzes sprādzienā cietušās ēkas ekspluatācija.
Piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā bojāta gāzes vada dēļ notika sprādziens, kā rezultātā sagruvis ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts.
Ēku apsaimnieko SIA “Latvijas namsaimnieks”, tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Pēc pagaidām oficiāli neapstiprinātas informācijas sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.