“Es nevaru tam noticēt.” Skotijā nežēlīgi nogalināts Latvijas pilsonis 0
Artūrs Juškins, 42 gadus vecs vīrietis no Latvijas, nāvējoši tika sadurts pie kāda īpašuma Invernesā 9. janvāra rītā. BBC ziņo, ka apsūdzētie vairākkārt dūra Artūram pa kaklu un ķermeni ar nazi.
9. janvārī ap pulksten 8.25 Skotijas policija saņēma informāciju par trim vīriešiem, kas guvuši ievainojumus pie kāda īpašuma. Viens no viņiem bija Latvijas pilsonis Artūrs Juškins, kurš nomira ceļā uz slimnīcu.
Juškina ģimene teica: “Artūrs bija ļoti mīlēts dēls, tēvs un partneris, kura ļoti pietrūks.” Viņa mīļotā sieviete Tesa Vinsenta, ar kuru Artūrs bija kopā trīs gadus, savu mīļoto raksturoja kā “visjaukāko, laipnāko un mīlošāko dvēseli”.
“Es vienkārši nevaru noticēt, ka nekad viņu vairs neredzēšu – es vienkārši nevaru tam noticēt. Viņš ir visjaukākā, laipnākā un mīlošākā dvēsele. Viņš izturējās pret mani tik labi un bija mans dvēseles radinieks, mans absolūtais dvēseles radinieks,” sacīja Tesa.
Abi pārējie vīrieši bija tēvs un dēls – 21 un 38 gadus veci. Pēc notikušā viņi tika arestēti un apsūdzēti Artūra slepkavībā. Abi šonedēļ stājās Invernesas tiesas priekšā. Apsūdzētie vainu noliedz.
“Esam domās ar mirušā vīrieša ģimeni un draugiem. Policija šobrīd turpina veikt plašu izmeklēšanu, tāpēc nākamajās dienās šajā rajonā būs pastiprināta policijas klātbūtne. Mēs saprotam, ka šis incidents vietējai kopienai var radīt bažas, un aicinām ikvienu, kam ir jautājumi, vērsties pie vietējās policijas,” vietējiem medijiem izteicās galvenais inspektors Džons Lamsdens.