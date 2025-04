“Esmu kategoriski pret savas valsts sabrukumu!” Kara-Murza brīdina, kāpēc doma par sadalītu Krieviju ir ļoti bīstama Ieteikt







Intervijā kanālam TV24 Krievijas opozīcijas politiķis Vladimirs Kara-Murza, runājot par savas valsts nākotni, skaidri pauda nostāju, ka ir pret Krievijas sadalīšanos. Tas būtu bīstams scenārijs!

Uz intervijas vadītāja teikto, ka “Latvijā un Eiropā, daudzi domā, ka vienīgā iespēja kā sagraut Krievijas spēku, ir tās sabrukums – sadalīta Krievijas teritorija”, Kara-Murza atbildēja tieši, sakot, ka viņš ir kategoriski pret šādu viedokli.

“Uzskatu, ka var izdomāt maz ko tādu, kas būtu kaitīgāks, bīstamāks un neproduktīvāks par Krievijas sadalīšanu kaut kādos gabalos. Kurš teicis, ka šie gabali būs demokrātiski? Kuriem “gabaliem” būs kodolieroči? Vai mēs gribam panākt ko tādu? Nē, es esmu absolūti kategoriski pret savas valsts sabrukumu.”

Opozīcijas politiķis, uzsverot, ka milzīgu valsti ar 140 miljoniem iedzīvotājiem un 11 laika joslām nav iespējams efektīvi pārvaldīt no viena kabineta, atklāja kādu Krieviju viņš vēlas redzēt.

“Es gribu, lai mana valsts kļūst normāla, demokrātiska, parlamentāra un federatīva valsts. Uzdodot jautājumu, jūs minējāt svarīgu vārdu “konfederācija”. Mums nekad nav bijusi ne federācija, ne konfederācija.

Mums ir stingri centralizēta sistēma. Tie, kuri tagad ir pie varas Krievijā, paši to sauc par varas vertikāli. Šīs vertikāles galā ir Putins, kurš visiem pavēl.

Nav iespējams milzīgu valsti, tik daudzveidīgu un lielu valsti, kurā ir 11 laika joslu, kur dzīvo 140 miljoni cilvēku, tādu valsti nevar pārvaldīt no viena kabineta, tas ir murgs. Bez tā, ka Krievijai pēc Putina, manuprāt, vajadzētu būt parlamentārai valstij, tai ir jābūt federatīvai valstij, kurā ir reģioni, arī nacionālie reģioni, republikas. Lai cilvēkiem būtu tiesības mācīties savas valodas, runāt savās valodās, mācīt savu valodu bērniem, praktizēt savu reliģiju un ticību. Lai viņi varētu atbalstīt savu nacionālās kultūras identitāti. Tas viss ir ļoti svarīgi,” uzsvēra Kara-Murza, norādot, ka Krievijā nedrīkst valdīt impēriska centralizācija.

“Bet esmu kategoriski pret Krievijas sabrukumu, nevienam tāpēc labāk nekļūs.”

Vienlaikus opozicionārs brīdināja par riskiem, kas saistīti ar Krievijas sadalīšanas ideju popularizēšanu, jo tā sniedz spēcīgu propagandas ieroci Kremļa režīmam. Viņš norādīja, ka Putina propagandas mašīna izmanto šādus izteikumus, lai radītu bailes un nostiprinātu sabiedrības atbalstu pašreizējai varai.

“Kad vēl biju Maskavā, sēdēju cietumā. Sibīrijā man bija tikai radio kamerā pie sienas, bet Maskavā kamerā bija televizors, un tāpēc es varu teikt… Dažiem kameras biedriem diemžēl patika skatīties propagandas kanālus, tāpēc biju spiests pa ausu galam to visu dzirdēt. Viens no Putina propagandas iecienītākajiem tematiem, kad kāds, piemēram, šajā ēkā vai kādā forumā, kas notika Briselē, sāka runāt, ka Krieviju vajag sagraut, sadalīt… Putina propagandai nav nekā labāka par to.

Viņi to atrāda visskatītākajā laikā un saka – lūk, skatieties! Vai nu pie varas Putins, vai arī Krievija sabruks.

Nevajag palīdzēt Putina propagandai. Nē, Krievijai nevajadzētu sabrukt, Krievijai vajadzētu kļūt par normālu, mierīgu, demokrātisku federatīvu un parlamentāru valsti,” viņš uzsvēra.

Kara-Murza atgādināja, ka vēsture skaidri parāda saikni starp represijām iekšzemē un agresiju ārpolitikā. “Režīms, valdība, kas neievēro savu pilsoņu tiesības, kas pārkāpj savu konstitūciju un pašas izdotos likumus, šāda valdība nerespektēs kaimiņvalstu robežas, nerespektēs starptautisko tiesību normas.

Tāpēc visu civilizēto valstu interesēs ir, lai Krievija kļūst par mūsdienīgu un demokrātisku valsti, jo būtībā tā ir vienīgā ilgtermiņa garantija mieram, stabilitātei un drošībai Eiropā, jo Krievija ir lielākā valsts Eiropā.

Un kamēr Krievijā pie varas būs agresīvs un diktatorisks režīms, kā tas ir tagad, Eiropas kontinentā nekad nebūs miera, drošības un stabilitātes.”