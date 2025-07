Foto: pexels.com

Ēst vai neēst, ja vēlies notievēt? Eksperts atklāj patiesību par saldējuma ietekmi uz lieko svaru







Vasara un saldējums šķiet kā neatdalāms duets. Tomēr tiem, kas vēlas samazināt svaru vai ievēro diētu, bieži rodas jautājums: vai saldējums nav pārāk kaitīgs našķis, kas var izjaukt visus centienus?

Uztura speciālisti uzsver, ka viss atkarīgs no izvēlētā saldējuma veida, sastāvdaļām un tā, cik lielā daudzumā to lietojam. Lai gan daudzi automātiski uzskata saldējumu par “aizliegto” produktu, realitātē tas var būt daļa no veselīga uztura, ja vien pie tā pieejam ar mēru un izvēlamies kvalitatīvu produktu, vēsta Marca.