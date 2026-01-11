Ieradums, kas var kaitēt gan jūsu veselībai, gan drošībai: lūk, kāpēc aizmigt ar austiņām ausīs ir visai bīstami 0
Daudzi cilvēki ir iecienījuši aizmigt, klausoties mūziku, podkāstus vai nomierinošas dabas skaņas telefonā, bieži vien darot to ar austiņām ausīs. Taču ārsti brīdina, ka šis ieradums var radīt nopietnas problēmas ilgtermiņā gan apdraudot drošību, gan veselību.
Viens no galvenajiem riskiem ir tas, ka, klausoties mūziku vai citus skaņas ierakstus naktī, mūsu spēja reaģēt uz apkārtējiem trokšņiem samazinās. Tas nozīmē, ka ārkārtas situācijās, piemēram, ugunsgrēka vai citas briesmas gadījumā, mēs varam nepamanīt trauksmes signālus vai citu cilvēku saucienus pēc palīdzības.
Ir arī medicīniski riski, kas bieži paliek nepamanīti. Pārāk skaļa mūzika var pasliktināt dzirdi, savukārt ilgstošs spiediens uz ausīm var bojāt ādu un traucēt asinsriti, radot audu bojājumus. Tāpat pastāv iespēja iegūt ausu infekcijas, jo mitrums tiek aizturēts dzirdes kanālā, kā arī veidojas sēra uzkrājumi.
Drošāka alternatīva ir izmantot ārējo skaļruni, kas nodrošina līdzīgu nomierinošu efektu, bet neietekmē ausis tieši. Svarīgi ir arī nepārslogot skaļumu, tas palīdz saglabāt dzirdi un novērst citus veselības riskus.
Papildus ārsti iesaka ievērot stabilu miega režīmu, izvairīties no kofeīna lietošanas vakaros, uzturēt guļamistabu vēsu un tumšu, kā arī praktizēt relaksējošas aktivitātes pirms gulētiešanas, piemēram, meditāciju. Ja mājās ir dzīvnieki, kas traucē miegu, ieteicams ierobežot viņu pieeju guļamistabai.
Speciālisti uzsver, ka pārmērīga satraukšanās par miegu var situāciju pasliktināt. Labāk ir radīt komfortablu vidi un ļaut ķermenim aizmigt dabiskā veidā, vienlaikus ievērojot drošības un veselības pasākumus.
Sagatavots izmantojot ārzemju preses materiālus.