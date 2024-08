FOTO. “Esam lāpījuši gadu no gada, bet nu jau tas vairs neatbilst nekādām prasībām” – Ziedoņa muzejam Murjāņos nepieciešams sabiedrības atbalsts Linda Tunte

FOTO: no Ziedoņa muzeja krājuma

Ieteikt







Šovasar viena no Ziedoņa muzeja prioritātēm ir līdzekļu vākšana muzeja jumta atjaunošanai. Ilgu laiku kaut kā centušies iespēju robežās jumtu labot, taču nu vairs tas īsti nav iespējams, un muzeja krājums var tikt apdraudēts, tāpēc sabiedrība tiek lūgta iesaistīties, stāsta Rūta Šmite, muzeja vadītāja.

Reklāma Reklāma

Viņa arī pastāsta vairāk par muzeja un jumta vēsturi: “Šo māju Murjāņos Imants un Ausma sāka celt 1970. gadā, pabeidza – 1974.gadā. Tātad jumts ir vismaz 50 gadus vecs, tas vairs neatbilst mūsdienu prasībām. Idejiski niedru jumtiem vajadzētu kalpot līdz pat 100 gadus ilgi, bet mūsu gadījumā tas jau vairs neatbilst regulējumam. Niedru jumtam jābūt vismaz 30 centimetrus biezam, taču mūsējais vietām ir izdilis vien līdz 7 centimetriem. Pēc ziemas arī konstatējām, ka vairākās vietās ir izrauti kūļi. Esam to lāpījuši gadu no gada, bet nu jau tas vairs neatbilst nekādām prasībām.”

FOTO: no Ziedoņa muzeja krājuma

Tā pieņemts lēmums jumtu nomainīt. Interesanti, ka Imantam esot bijis īpašs stāsts par jumta meistariem, ko šobrīd muzeja darbinieki joprojām respektē, cenšoties rīkoties tā, kā to būtu darījis dzejnieks.

“Imants mājas celtniecībai bija sarunājis meistaru Otto Bērziņu no Limbažiem. Viņam palīgā nāca ļaudis no Ragaciema, kas ir Imanta dzimtais ciems. Bērnībā viņš esot novērojis, ka niedru jumti nedeg, jo tāds jumts bijis viņa bērnības mājai. Viņam bija svarīgi arī Murjāņos ienest kaut ko no savas bērnības vietas. Daudzi gan esot jautājuši, kāpēc Imants, kuram ir dzimtas mājas Ragaciemā, tagad ceļ māju Murjāņos. Viņš esot atteicis, ka jūra viņam nekad neesot patikusi, bet pievelkot zeme, dārzs un koki. Neraugoties uz to, tomēr bijis svarīgi te paņemt līdzi bērnības atmiņas un sajūtas. Te ir pat no zvejas tīkliem savīti krēsli ar īpašu jūras smaržu. Un tā ir arī ar jumtu – Ragaciema mājai joprojām ir niedru jumts. Murjāņu mājas jumta meistari, kas bija no Ragaciema, bijuši divi brāļi – viens čakls un kārtīgs, bet otrs, kā teica Imants, muzikants pēc dabas. Tad nu var redzēt, kuru no pusēm ir licis katrs no brāļiem… Interesanti, ka meistars, kurš šobrīd ir piekritis atjaunot mūsu jumtu, ir savulaik mācījies pie viena no brāļiem, kas toreiz te lika jumtu,” stāsta muzeja vadītāja.

Šobrīd uz Murjāņiem jau ir atvestas niedres no Engures ezera, otra daļa tiks vesta no Kaņiera ezera, kas arī ir tuvu Imanta dzimtajai vietai. Dzejniekam visas šīs sakritības būtu patikušas. Atkāpšanās ceļa vairs nav, rudenī jāķeras pie jaunā jumta likšanas, taču naudas tam pagaidām nepietiek.

Kāpēc ir jāpasteidzas? “No laika gala šī ir bijusi vasaras māja, ko ziemā nav iespējams piekurināt. Arī muzejs šobrīd ir atvērts tikai vasarās, taču arī ziemā iekšā paliek muzeja krājuma priekšmeti. Ja jumts ir caurs, tas rada papildus mitrumu, kas mijiedarbojoties ar zemo temperatūru, rada krājuma glabāšanai nepiemērotus apstākļus. Vienlaikus, konsultējoties ar restauratoriem, tie norāda, ka vislabāk ir priekšmetus atstāt un uzglabāt to ierastajā vidē, neveicot to pārvešanu uz krājuma telpām, kas atbilst normatīvos norādītajām prasībām. Šobrīd mitrums telpās ziemā ir visai augsts, savukārt līdz ar jumta nomaiņu, paredzam, ka situācija kļūtu labvēlīgāka,” zina teikt Rūta.

Kopā jumta atjaunošanai nepieciešami 35 tūkstoši eiro, no kuriem līdz šim ir savākti 17 tūkstoši. Muzejnieki no sirds cer uz sabiedrības atbalstu, lai varētu paveikt šo darbiņu: “Mums īsti nav variantu, ir jāsavāc nauda. Darbus plānots sākt uzreiz pēc sezonas beigām – oktobrī. Ideāli būtu, ja 2 mēnešu laikā jumtu izdotos nomainīt. Šobrīd ļoti priecājamies par katru ziedotāju, cenšamies pateikties, arī dāvinot ielūgumus uz muzeju un grāmatas. Ja ziedo uz vietas, uzdāvinām kafiju. Mēs cenšamies dot pretī. Atbalsts jumtam šobrīd ir arī katrs muzeja apmeklējums un biļešu iegāde, tāpēc aicinām braukt ciemos! Pie mums šobrīd ir interesanti gan bērniem, gan pieaugušajiem, gan grupām.”

Reklāma Reklāma

Ziedojumu jumtam iespējams veikt ŠEIT vai ar bankas pārskaitījumu:

Imanta Ziedoņa muzeja fonds

Reģ. nr. 40008244217

Sporta iela 2,Rīga LV-1013

Banka: Swedbank

Konts: LV43HABA0551040938869

FOTO: no Ziedoņa muzeja krājuma