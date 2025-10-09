FOTO. Ideja brīvdienām! 5 ieteikumi, ko darīt un apskatīt Smiltenē 0
Elza Breidaka

Foto no Smiltenes novada TIC arhīva
Elza Breidaka
11:44, 9. oktobris 2025
Rudens piešķir Latvijas pilsētām īpašu skaistumu – miers un dzīvīgums reizē. Turpinām mūsu rakstu sēriju, kas atklāj dažādu pilsētu raksturus – vietas, kuras ir jāizbauda klātienē paša acīm, jo tās stāsta daudz vairāk, nekā spēj pateikt vārdi.

Šoreiz mūsu ceļojums aizved uz Vidzemes sirdi – Smilteni. Šī pilsēta ir kā neliels dārgakmens Latvijas kultūras un dabas kartē. Te vienuviet sastopama bagātīga vēsture un dzīva tagadne.

Smiltene ir vieta, kas pārsteidz gan tad, ja ierodies šeit pirmo reizi, gan tad, ja atgriezies tur atkal un atkal.

Šeit ikviens atradīs kaut ko sev – kultūrvēstures cienītāji var iepazīt baznīcu un muižas, dabas mīļotāji var baudīt ainaviskas pastaigas, bet aktīvās atpūtas piekritējiem te pieejamas sportiskas izklaides un aizraujoši piedzīvojumi.

Turpinājumā 5 ieteikumi, ko ir vērts apskatīt un darīt Smiltenē!

