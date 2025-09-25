Rudens ir lielisks laiks, lai dotos ārā un iepazītu jaunas vietas. Ja brīvdienu plāni vēl nav skaidri, dodies uz Saulkrastiem – pilsētu, kas piedāvā gan gleznainas ainavas, gan arī mazāk zināmus apskates objektus, kas pārsteigs ar savu īpašo noskaņu.
Saulkrasti ir vieta, kur doties atpūsties pie jūras, baudīt pastaigas un saulrietus visa gada garumā. Šī pilsēta jūs noteikti pārsteigs, jo tajā atrodami mazāk zināmi dārgakmeņi, kurus ir vērts piedzīvot.
Turpinājumā 5 ieteikumi, ko ir vērts apskatīt un darīt Saulkrastos!