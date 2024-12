Siguldas novadā svētku parāde ar izpušķotām ugunsdzēsēju mašīnām.

FOTO. Kopā ar ugunsdzēsējiem pretī gaišākiem Ziemassvētkiem! Siguldas novadā svētku brauciens ar izdekorētām ugunsdzēsēju mašīnām









21. decembrī Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība sadarbībā ar Krimuldas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību jau piekto gadu organizēja izgaismotu Ziemassvētku braucienu ar izdekorētām ugunsdzēsēju mašīnām.

Šis ir ziemas tumšais laiks, kad saule ir redzama ļoti īsu brītiņu, tādēļ dienas ir tumšas un pelēkas, bet, kā zināms, gaisma rada drošību. Pasākuma mērķis ir iepriecināt iedzīvotājus, radot svētku sajūtu, kā arī atgādināt par ugunsdrošību svētku laikā. Ugunsdzēsējiem ir liels prieks piedalīties svētku pasākumos, nevis tikai steigties sniegt kādam palīdzību izsaukumos.

Pasākumā piedalījās sešas ugunsdzēsēju automašīnas. No Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības būs četras autocisternas un autokāpnes – divas no Inčukalna posteņa, viena no Vangažu posteņa, viena no Inciema posteņa un viena no Mālpils posteņa, kā arī viena autocisterna no Krimuldas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības. Ugunsdzēsēju mašīnas novadā bija sastopamas dažādās vietās 4 stundu garumā.