Ziemassvētku saldumu spožums un posts – konfektēm dāsni pildītās paciņas gan skolā, gan pulciņos, gan vecāku darbavietā







Autore: Regīna Olševska, “Skola & Ģimene”, AS “Latvijas Mediji”

Konsultantes: uztura speciāliste Ksenija Andrijanova, Lizete Puga, “OnPlate” projektu vadītājas, uztura speciālistes Anna Mazure un Līga Balode, pediatre Sanita Mitenberga

Tuvojas gada nogale, kad svinam svētkus, kurus bērni gaida ar prieku un nepacietību, bet daļa vecāku – ar dalītām jūtām. Viens no iemesliem, kas vecākiem var aptumšot Ziemassvētku gaidīšanas prieku, – pār viņu atvasēm nolīs saldumu lietus. Konfektēm dāsni pildītās Ziemassvētku paciņas tiks dalītas gan skolā, gan interešu pulciņos, gan vecāku darbavietā. Prieks par saņemtajām dāvaniņām mijas ar vecāku nepatiku par saldumu kaudzēm. Vecāki raizējas gan par bērnu zobiem, gan to, ka saldumi samazinās bērnu vēlmi ēst veselīgu ēdienu.

Kas paciņai vēderā?

Ziemassvētku saldumu paciņas, kuras pērn sava novada izglītības ie­stāžu un pagasta pārvalžu vajadzībām iepirka kāda Latvijas pašvaldība, svēra teju 900 gramus katra. Tajās bija 300 grami šokolādes konfekšu, 400 grami cieto un mīksto karameļu, vēl arī šokolādes batoniņš un cepumu paciņa.

Dažos novados šādu dāvaniņu četru līdz septiņu eiro vērtībā saņem tikai pirmsskolas vecuma bērni, citos arī sākumskolēni, vēl dažās pamatskolēni, bet ir arī tādas skolas, kur svētku saldumi tiek arī “lielajiem”, kuri mācās 12. klasē. Trūcīgas pašvaldības cenšas iepirkt lētākas svešzemju konfektes, lai pietiktu visiem, citas raugās, lai vismaz daļa saldumu būtu ražota Latvijā. Dažviet izvēle – taupīt vai atvērt maciņu dārgākām, piemēram, “Laimas” konfektēm – atstāta mācību iestādes vai skolēnu vecāku ziņā.

Ziemassvētku saldumu paciņas skolām un bērnudārziem piedāvā pasūtīt arī internetā. Paskatīsimies, kas gan tajās ir iekšā? Lūk, saldumu izlase “Ziemassvētku pārsteigums”, kas sver 650 g, tās sastāvā ir “Selgas” piparkūku paciņa (180 g), “Laimas” šokolādes tāfelīte (100 g) un konfektes, sākot ar četrām smalkajām “Serenāde”, “Vāverīte” un “Trifele”, dažām vidēji smalkajām šokolādes konfektēm un beidzot ar 27 košļājamām konfektēm, augļu ogu ledenēm un piena karamelēm. Dažās paciņās cepumu vietā ir vafeles, šokolādes batoniņš vai karamele uz kociņa, vēl kādā – 200 ml sulas.

Saldumi vairs nav nekas ekskluzīvs!

“Visi bērniem dāvina konfektes, jo tā ir vienkāršāk. Kādreiz Ziemassvētku saldumu paciņas bija ļoti gaidītas, tagad laiki ir mainījušies. Tagad konfektes kļuvušas par ikdienas sastāvdaļu, tās var nopirkt katrā veikalā, kioskā. Ja pajautā skolēniem, kas ir biežākās uzkodas starp ēdienreizēm, izrādās, ka tie ir cepumi, konfektes un citi saldumi, tikai retais atbild, ka tas ir ābols, bumbieris vai banāns,” norāda uztura speciāliste Lizete Puga.

“Pasniedzot bērnam konfektes kā dāvanu vai iepriecinājumu, pieaugušie rada aplamu priekšstatu, ka saldumi ir labi un vērtīgi. Jāņem vērā, ka bērni visus pārtikas produktus vērtē tikai pēc diviem kritērijiem – garšo vai negaršo. Konfektes ir garšīgas, tādēļ viņi tās ēstu kaut katru dienu. Ja vecāki tam nepievērš vērību, bojājas zobi: īrisi, cepumi pielīp pie zobiem un rada labvēlīgu augsni kariesa attīstībai. Pasliktinās arī vispārējais veselības stāvoklis, pieaug liekais svars.”

L. Puga uzskata, ka nav lielas starpības, vai paciņa pildīta ar dārgajām šokolādes konfektēm, kuru sastāvs ir pilnvērtīgāks, vai karamelēm no lētā gala. Tās ir papildu kalorijas, kuras pēc tam jāsadedzina dažādās fiziskajās aktivitātēs.

Pārmērīga saldumu ēšana var novest arī pie otras galējības – nepietiekama svara un aizkavētas augšanas. Tas tādēļ, ka saldumi – sulas, konfektes, cepumi – pakāpeniski sāk aizvietot pamata ēdienreizes, tādēļ netiek uzņemtas visas bērna organismam nepieciešamās uzturvielas.

Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas ieteikumiem skolas vecuma bērniem dienā nevajadzētu pārsniegt piecas tējkarotes jeb 25 gramus papildus pievienotā cukura, bet 100 gramos konfekšu atkarībā no to veida ir aptuveni 50–80 grami cukura (lētajās konfektēs var būt arī plašs e-vielu klāsts, sintētiskās krāsvielas, bet cepumos – daļēji hidrogenēti augu tauki, piemēram, palmu eļļa).

Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra ieteicamajām enerģijas devām Latvijas iedzīvotājiem 7–10 gadus veciem zēniem un meitenēm atkarībā no fiziskās aktivitātes ar uzturu dienā būtu jāuzņem 1520–2280 un 1400–2120 kilokaloriju. Piemēram, 100 grami “Laimas” ekstra piena šokolādes ir 540, bet tādā pašā daudzumā “Selgas” piparkūku – 433 kilokalorijas.

Ja jaunāko klašu skolēns, kurš ikdienā nenodarbojas ar sportu, izēd piparkūku paciņu, uzkož šokolādi un izdzer 200 ml vīnogu sulas, kas satur 122 kilokalorijas, viņš jau ir uzņēmis teju visu dienai nepieciešamo enerģijas daudzumu. Pārējais, ko bērns apēdīs, pārvērtīsies liekajā svarā. 2018./2019. mācību gadā veiktā bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījuma rezultāti rāda, ka liekais svars un aptaukošanās ir ap 23 procentiem pirmklasnieku un ceturtajai daļai trešās klases skolēnu.

Vai ir veselīgas alternatīvas?

“Es atbalstu, ka bērni, ja viņiem nav kādu veselības problēmu, piemēram, alerģija, atopiskais dermatīts, liekais svars, lieto saldumus, bet ierobežotā daudzumā. Jāņem vērā, ka bieži vien tieši saldumi, konfektes satur daudz alergēnu. Tajā pašā laikā bērni gaida šo pārsteiguma paciņu, tādēļ, ja to nav, kaut kam noteikti jābūt vietā. Augļi ne vienmēr būs labs risinājums, jo arī no tiem bērniem mēdz būt alerģija, turklāt ziemas sezonā nav īpaši plašs vietējo augļu piedāvājums,” saka pediatre Sanita Mitenberga.

“Šobrīd ir pieejami arī dažādi veselīgie našķi, piemēram, sukādes, bioloģiskie smūtiji, dzērvenes pūdercukurā, ar ko ziemas periodā bērni var uzņemt C vitamīnu, dažādas mandeļu plāksnītes, kraukšķi no ķirbju un saulespuķu sēklām – tie nebūs saldi un neveselīgi. Varbūt cenas dēļ paciņa būs mazāka, tomēr daudz veselīgāka.”

Lai padarītu Ziemassvētku saldumu paciņas saturu veselīgāku, uzņēmuma “OnPlate” komanda iesaka to dažādot ar uzturvielām bagātiem produktiem, piemēram, riekstu un augļu maisījumiem, sukādēm, žāvētiem un svaigiem augļiem, pilngraudu cepumiem un batoniņiem, riekstiem un augļiem tumšajā šokolādē. Saldinātas sulas vietā var izmantot nesaldināto bezpiedevu pienu, augļu smūtiju vai nesaldinātās sulas.

Lūk, vienas šādas paciņas satura piemērs: piens “Rasēns” bez piedevām, pieci mandarīni, žāvētu riekstu un augļu maisījums 50 grami, batoniņš ar aprikozēm un mandelēm 80 g, dzērvenes pūdercukurā 85 g, plūmes tumšajā šokolādē 110 g, pilngraudu cepumi “Lāči” ar sēklām un sieru 145 g, “Laimas” šokolādes konfektes 200 g, viena “Karameļu darbnīcas” karamele uz kociņa.

“OnPlate” uztura speciālistes uzskata, ka nevajag izņemt visus našķus un saldumus no Ziemassvētku saldumu paciņām, bet gan samazināt to daudzumu, lai paciņas sastāvs kļūtu bērniem draudzīgāks un daudzveidīgāks. Tas nozīmē, ka paciņās arvien būs vieta arī kādai piparkūkai, šokolādes un želejas konfektei.

Cukurs paliek cukurs

Uztura speciāliste Lizete Puga gan norāda, ka bērnu organismam ir vienalga, no kādiem pārtikas produktiem saņemt cukurus: no konfektēm, pūdercukura vai augļu sukādēm, tādēļ arī veselīgie našķi jāēd ar mēru: “Laba nevajag daudz. Dažreiz tieši Ziemassvētku iepakojumam ir vislielākā nozīme. Varbūt paciņā var ielikt interesantas formas piparkūkas, varbūt skolēniem var izdalīt maisiņus ar dažādiem augļiem, piemēram, mandarīniem, āboliem.”

Viņasprāt, Ziemassvētkos ne vienmēr vajadzīgi tieši saldumi, jo ir daudzas citas labas lietas, kuras bērniem uzdāvināt. Arī uzņēmumos darbinieku bērnus var iepriecināt citādāk, piemēram, sarīkojot svētku pasākumu vai piešķirot vecākiem brīvu pēcpusdienu, kuru viņi var izmantot radošām vai sportiskām aktivitātēm kopā ar bērniem.

Dažas pašvaldības jau atteikušās no neveselīgajām saldumu paciņām, tā vietā skolēniem rīkojot Ziemassvētku pasākumus, dāvājot biļetes uz teātra izrādēm vai koncertiem.

Lizete Puga spriež: “Jāmainās visai sabiedrībai, jo viena tās daļa joprojām uzskata – ja bērns dažās dienās apēd kilogramu vai pat vairāk konfekšu, tas ir pavisam normāli un šādām saldumu paciņām Ziemassvētkos noteikti jābūt.”

Uztura speciāliste Ksenija Andrijanova arī iesaka saldumu paciņu vietā jaunāko klašu skolēniem Ziemassvētkos dāvināt rotaļlietas un grāmatas, bet pamatskolēniem – kancelejas preces vai kādas citas noderīgas lietas.

Ja nu tomēr negribas atteikties no tradicionālajām saldumu paciņām, konfektes tajās aizvietot ar veselīgākiem produktiem – riekstu maisījumiem, žāvētiem augļiem, dabiskām sulām. Piemēram, 100 grami žāvētu aprikožu satur līdz 1717 mili­gramiem (mg) kālija, 105 mg magnija, 12 mg dzelzs un citu vērtīgu vielu, 3,5 mg karotīna, B1, B2, PP, nedaudz C vitamīna (enerģētiskā vērtība no 46 līdz 272 kilokalorijām). Arī žāvētajos augļos ir diezgan daudz cukura, tomēr tie varētu būt vidusceļš starp konfektēm un svaigiem augļiem.

Veselīgi našķi jeb uzkodas:

Sniedz skolēna organismam nepieciešamās uzturvielas, nesatur pievienoto cukuru, sintētiskās krāsvielas un garšas pastiprinātājus, toties tajās ir maz sāls un kaloriju, daudz vitamīnu un minerālvielu.

Veselīgas uzkodas ir augļi, dārzeņi, pilngraudu cepumi, tumšā šokolāde, dārzeņu čipsi, sauja nesālītu, nesaldinātu riekstu vai sēklu.

Tumšā šokolāde veidota no 50–90% kakao, kā arī kakao sviesta un cukura (piena šokolādē tikai 10–50%). Kakao ir viens no bagātākajiem antioksidantu avotiem, bet tumšajā šokolādē esošie flavanoīdi labvēlīgi ietekmē nervu sistēmas darbību, smadzeņu aktivitāti, tajā skaitā koncentrēšanās spējas, atmiņu.

Sukādes – cidoniju, upeņu, smiltsērkšķu, dzērveņu un citas – ir bagātas ar bioloģiski aktīvām vielām.

Bioloģiskie smūtiji sastāv no sablendētiem augļiem, ogām un sulas, tiem nav pievienots cukurs.

Viedoklis

Lai saldumi nav ikdiena!

Jurgita Gailīte Foto: no privātā arhīva

Bērnu endokrinoloģe Jurgita Gailīte: Pret Ziemassvētku saldumu paciņām man lielu iebildumu nav, šāda dāvana bērniem var būt. Ja tā ir tikai vienu reizi gadā, lielu kaitējumu bērniem nenodarīs, tāpat kā vienu reizi dienā pusdienas skolā. Vecākiem svarīgākais ir saprast, vai šādi saldumi nav kļuvuši par ikdienu, ko paši vecāki savam bērnam pērk, nodrošina un atļauj.

Ja dāvināto paciņu saturs vecākus neapmierina, viņi var vērsties ar iniciatīvu savu bērnu izglītības iestādē vai pašvaldībā, piedāvājot veidot to veselīgāku, piemēram, iekļaujot tajās svaigus un žāvētus augļus, riekstus un tamlīdzīgi. Domāju, ka valsts, skolas un pašvaldības pietiekami daudz nāk klajā arī ar veselīgām iniciatīvām un aktivitātēm.

Ziemassvētku paciņas saturs vien nebūs iegansts 2. tipa cukura diabēta vai bērna aptaukošanās riskam. Gribētos lauzt sabiedrības stereotipu, ka kāds cits no malas, darot un domājot vairāk, atrisinās mana bērna liekā svara problēmas. Vecākiem pašiem jāuzņemas atbildība par sava bērna svaru un jārīkojas!