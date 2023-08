Puķu dobes

FOTO. Krāšņums un patriotisma noskaņa! Noslēdzies pirmais Baltijas Starptautiskais Vasaras puķu dobju festivāls







Šodien, 4.augustā, ar Rīgas puķu dobju vērtēšanu un laureātu apbalvošanu noslēdzās 1.Baltijas Starptautiskais Vasaras puķu dobju festivāls, kura iniciators bija SIA “Rīgas meži”. Latvijā triumfēja Alsungas brunču krāsu un rakstu dobe, Uzvaras parkā, pie Slokas ielas un Uzvaras bulvāra krustojuma.

Vasaras ziedaugu stādījumi visās galvaspilsētās tika vērtēti četrās kategorijās: dizains, radošums, inovācijas un apsaimniekošana. Pirmo reizi arī iedzīvotāji varēja internetā balsot, kura dobe viņiem ir vistīkamākā, kura saņēma balvu “Iedzīvotāju simpātija” Visaktīvākie balsotāji bija Latvijā – 2488 balsis, Lietuvā – 1355 balsis un Igaunijā – 1169 balsis.

Rezultāti:

Kategorija “Dizains”:

Viļņā: MO muziejaus skveras / dobe laukumā pie “MO muzeja”,

MO muziejaus skveras / dobe laukumā pie “MO muzeja”, Tallinā: Luigetiigi peenar / dobe pie Gulbju dīķa,

Luigetiigi peenar / dobe pie Gulbju dīķa, Rīgā: Alsungas brunču krāsu un rakstu dobe, Uzvaras parkā, pie Slokas ielas un Uzvaras bulvāra krustojuma, daļas “Dārzi un parki” Pārdaugavas iecirknis.

Kategorija “Radošums un inovācijas”:

Viļņā: Subačiaus gatvės apžvalgos aikštelė / Subaču ielas skatu laukuma dobe,

Subačiaus gatvės apžvalgos aikštelė / Subaču ielas skatu laukuma dobe, Tallinā: Luigetiigi peenar / dobe pie Gulbju dīķa,

Luigetiigi peenar / dobe pie Gulbju dīķa, Rīgā: senās Rīdzenes upes tecējuma vietas dobe, Līvu laukumā, daļas “Dārzi un parki” Rīdzenes iecirknis.

Kategorija “Apsaimniekošana”:

Viļņā: Vokiečių gatvė / Vokieču ielas dobe,

Vokiečių gatvė / Vokieču ielas dobe, Tallinā: dobe “Harmonicum”,

dobe “Harmonicum”, Rīgā: Alsungas brunču krāsu un rakstu dobe, Uzvaras parkā, pie Slokas ielas un Uzvaras bulvāra krustojuma, daļas “Dārzi un parki” Pārdaugavas iecirknis.

Kategorija “Grand Prix” – balva piešķirta katras pilsētas puķu dobei, kas saņēmusi lielāko kopējo punktu skaitu visos vērtēšanas kritērijos:

Viļņā: MO muziejaus skveras / dobe laukumā pie “MO muzeja”,

MO muziejaus skveras / dobe laukumā pie “MO muzeja”, Tallinā: dobe “Harmonicum”,

dobe “Harmonicum”, Rīgā: Alsungas brunču krāsu un rakstu dobe, Uzvaras parkā, pie Slokas ielas un Uzvaras bulvāra krustojuma. Arī pērn šī dobe ieguva 1.vietu.

Kategorija “Iedzīvotāju simpātija”:

Viļņā: dobe pie Viļņas Biznesa centra, 444 balsis,

dobe pie Viļņas Biznesa centra, 444 balsis, Tallinā: dobe “Harmonicum”, 289 balsis,

dobe “Harmonicum”, 289 balsis, Rīgā: Suitu cimdu krāsu dobe, Kuldīgas un Slokas ielas krustojuma skvērā, 620 balsis, daļas “Dārzi un parki” Pārdaugavas iecirknis.

Žūrijas pārstāvji atzina, ka katras pilsētas – Rīgas, Viļņas un Tallinas stādījumiem ir savs stāsts un rokraksts. Speciālisti dobes veidojuši ar izdomu un sajūtām, tās ir rūpīgi un profesionāli aprūpētas un cilvēku apbrīnotas!

Viļņas dobēs arvien vairāk ienāk daudzgadīgi augi, un līdzīgi kā Rīgā, Lietuvas galvaspilsētas dobēs uzsvars tiek likts uz stādījumu ilgtspēju. Savukārt Tallinā mūsdienu izpildījumā salīdzinoši daudz tiek atjaunoti vēsturiskie stādījumi.

“Rīgas mežu” daļas “Dārzi un parki” vasaras ziedaugu stādījumi ir krāšņi. Tos šogad pamatā raksturo četras lietas: 1) tās veltītas Dziesmu un deju svētku 150.gadskārtai, 2) stādījumi kļūst aizvien ilgtspējīgāki, 3) Kronvalda parkā ir jauna dobe, kura tapusi pēc mākslinieces Elitas Patmalnieces gleznas, 4) ir ziedu kompozīcijas, kurās saglabāta jau ierastā identitāte un tajās dominē sarkanbaltsarkanās krāsas, akcentējot šo vietu valstisko nozīmi un patriotisma noskaņas.

Vasaras dobju festivāls notika no 2.-4.augustam Viļņā, Tallinā un Rīgā. Šajā laikā žūrija no galvaspilsētu uzņēmumiem, kas apsaimnieko apstādījumus – “Rīgas meži”, “Vilniaus miesto parkai” un “Kadrioru park”, kā arī no pašvaldībām, viesojās viens pie otra, iepazinās ar stādījumiem, to veidošanu, kopšanu, kā arī katrā pilsētā kopīgi vērtēja stādījumus.

Festivāla dalībnieki atzina, ka šāds pasākums vērtīgs, noderīgs un tas ir jārīko arī nākamgad, iespējams, paplašinot dalībnieku loku.

Lai arī festivāls noslēdzies, taču iedzīvotāji joprojām aicināti baudīt Rīgas ziedaugu stādījumu skaistumu! “Rīgas meži” speciāli izveidojuši apstādījumu digitālo maršrutu: https://ej.uz/177v. Tajā iekļautas vairāk nekā 20 kompozīcijas, kas ved pa “Rīgas mežu” daļas “Dārzi un parki” veidotajiem un aprūpētajiem apstādījumiem kā pilsētas centrā, tā arī Pārdaugavā, Mežaparkā, Teikā un Ziemeļblāzmas parkā.