FOTO. Nekā jauna Ukrainas miera sarunu kontekstā. Tramps procesa bremzēšanā vaino vienu cilvēku 0
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņojis, ka miera vienošanās noslēgšanu kavējot Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, nevis Krievijas diktators Vladimirs Putins.
“Domāju, ka viņš (Putins) ir gatavs slēgt darījumu. Domāju, ka Ukraina ir mazāk gatava slēgt darījumu,” ekskluzīvā intervijā aģentūrai “Reuters” Baltā nama Ovālajā kabinetā izteicās Tramps.
Viņš apgalvoja, ka Krievijas diktators esot gatavs izbeigt iebrukumu Ukrainā, kamēr Zelenskis esot atturīgāks.
Uz jautājumu, kāpēc ASV vestās sarunas līdz šim nav novedušas pie kara izbeigšanas, Tramps atbildēja ar vienu vārdu: “Zelenskis.”
Tajā pašā laikā Baltā nama saimnieks pieļāva, ka varētu tikties ar Ukrainas prezidentu Pasaules Ekonomiskā foruma laikā Dasvosā, kas notiks no 19. līdz 23. janvārim.
Tikmēr Trampa īpašais vēstnieks Stīvs Vitkofs un padomnieks Džareds Kušners plāno tuvākajā laikā doties uz Maskavu, lai tiktos ar Krievijas diktatoru.