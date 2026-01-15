Foto: Scanpix/REUTERS; AFP/LETA

FOTO. Nekā jauna Ukrainas miera sarunu kontekstā. Tramps procesa bremzēšanā vaino vienu cilvēku 0

LETA
7:15, 15. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņojis, ka miera vienošanās noslēgšanu kavējot Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, nevis Krievijas diktators Vladimirs Putins.

Vecums nav spriedums: 5 pazīmes, kas liecina, ka jūs novecojat ļoti veiksmīgi
TV24
“Tas nav normāli, bet tā tas ir!” Slaidiņš atklāj prātam neaptveramas lietas, kas notiek ar Rietumu sankcijām pret Krievijas militāro rūpniecību
Kokteilis
Aidis Tomsons piedzīvo patiesi sirsnīgu brīdi – tiešraides laikā piezvanījusi viņa bijusī skolotāja, lai pavēstītu kādu svarīgu ziņu 1
Lasīt citas ziņas

“Domāju, ka viņš (Putins) ir gatavs slēgt darījumu. Domāju, ka Ukraina ir mazāk gatava slēgt darījumu,” ekskluzīvā intervijā aģentūrai “Reuters” Baltā nama Ovālajā kabinetā izteicās Tramps.

Viņš apgalvoja, ka Krievijas diktators esot gatavs izbeigt iebrukumu Ukrainā, kamēr Zelenskis esot atturīgāks.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ziemiņa ieskrienas, ceturtdienas rītā dažviet -21 grādu sals. Vai pa dienu kļūs mazliet siltāks?
Kokteilis
“Karmiska vilkme uz Lindām” – pilsētā baumo, ka Hosams Abu Meri ir ar jau trešo Lindu
VIDEO. Kad testosterons sit augstu vilni: mazs zvēriņš met izaicinājumu 1,7 tonnas smagai pretiniecei

Uz jautājumu, kāpēc ASV vestās sarunas līdz šim nav novedušas pie kara izbeigšanas, Tramps atbildēja ar vienu vārdu: “Zelenskis.”

Tajā pašā laikā Baltā nama saimnieks pieļāva, ka varētu tikties ar Ukrainas prezidentu Pasaules Ekonomiskā foruma laikā Dasvosā, kas notiks no 19. līdz 23. janvārim.

Tikmēr Trampa īpašais vēstnieks Stīvs Vitkofs un padomnieks Džareds Kušners plāno tuvākajā laikā doties uz Maskavu, lai tiktos ar Krievijas diktatoru.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Brīdinājuma šāviens. Putins ar “Orešņiku” sūta vēsti NATO robežām
TV24
Kad aizies Putins, tad beigsies arī karš: vai Slaidiņš piekrīt šim viedoklim?
TV24
“Viesmīļi” burtiski grauj fronti. Kas ir šie bīstamie kadri, ar ko saskaras Ukrainas bruņotie spēki savā aizmugurē?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.