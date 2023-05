Rīgas ostā piestājis gandrīz 300 metru garš kruīza kuģis

FOTO: Rīgas ostā piestājis gandrīz 300 metru garš kruīza kuģis, uz Rīgu atvedot 2457 pasažierus







Šodien, 11.maijā, Rīgas ostā savā pirmajā vizītē piestāja kruīzu kompānijas “Holland America Line” kuģis “Rotterdam”. Uz Rīgu tas atveda 2457 pasažierus no vairāk nekā 40 pasaules valstīm, no kuriem gandrīz puse ir ASV pilsoņi, tāpat ievērojams skaits pasažieru ir no Nīderlandes, Kanādas, Austrālijas utt.

“Rotterdam” ir liels (299 metri) un jauns kuģis, tas palaists ūdenī 2020. gada rudenī, taču pandēmijas dēļ pirmajā kruīzā tas devās vien 2021. gada rudenī. “Rotterdam” ir luksusa klases kruīza laineris, tam ir 12 klāji, uz kuģa ir 6 restorāni, spa centrs, plašas sporta un rekreācijas zonas, bibliotēka, mākslas galerija, teātra un koncertu zāle un citas atpūtas iespējas kuģa pasažieriem.

Kuģis Rīgā ieradies no Rostokas un tālāk dosies uz Tallinas ostu. 14 dienu kruīzs Baltijas jūrā sākās un arī noslēgsies Amsterdamā.

Šī ir pirmā kuģa “Rotterdam” vizīte Rīgas ostā, kas šodien tika atzīmēta ar īpašu ceremoniju, Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietniekam Edgaram Sūnam un kuģa kapteinim Bas van Dreumel uz kuģa komandtiltiņa apmainoties ar piemiņas zīmēm.

Šogad Rīgas ostā “Rotterdam” redzēsim 2 reizes. Otrā vizīte plānota 28. septembrī, un tā noslēgs 2023. gada kruīzu sezonu.

Šis gads kruīza līnijai ir īpašs. 2022. gada 15. oktobrī “Rotterdam” rekonstruēja kruīzu kompānijas “Holland America Line” pirmo maršrutu, lai atzīmētu kompānijas 150. gadadienu. 1872. gada 15. oktobrī “Holland America Line” pirmais kruīzs sākās Roterdamā un noslēdzās Ņujorkā.

Kuģa “Rotterdam” krustmāte ir Nīderlandes princese Margrieta.

Šajā sezonā Rīgas ostā kopumā pieteiktas 63 kruīza kuģu vizītes. Rīgu apmeklēs 22 dažādu kruīza līniju flotes kuģi, to vidū arī divas līdz šim Rīgā nebijušās kruīza kuģu līnijas – “Ambassador Cruise Line” no Lielbritānijas un “Vantage Travel” no ASV. Septiņi kuģi Rīgu apmeklēs pirmo reizi. Sezonas laikā paredzētas 14 vizītes, kas ilgs 2 dienas (overnight). Visu pieteikto kuģu maksimālā kapacitāte ir vairāk nekā 88 tūkstoši pasažieru.

Šajā nedēļā, 8.maijā, Rīgas ostā pirmoreiz piestāja arī kruīza līnijas Fred. Olsen Cruise Lines kuģis MS Bolette ar 995 pasažieriem, savukārt šo sestdien, 13.maijā, pēc vairāku gadu pārtraukuma Rīgas ostā atkal piestās ekspedīciju kruīzu flagmanis “National Geographic Explorer”.