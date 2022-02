Latvieši izbūvējuši iespaidīgu sniega Ķīnas mūri Pekinas olimpiskajām spēlēm

FOTO, VIDEO. Latvieši izbūvējuši iespaidīgu sniega Ķīnas mūri Pekinas olimpiskajām spēlēm Ieteikt







Pašmāju uzņēmuma We Build Parks komandai ir aizritējis jau mēnesis kopš ierašanās Pekinā un būvniecības sākuma Slopestyle un Big Air disciplīnu sniega trasēm šī gada ziemas olimpiskajām spēlēm, kas norisināsies no 4. līdz 20. februārim. Piecu latviešu komandai smagākie darbi ir aiz muguras, un tiek vēstīts, ka sniega būvdarbi un trašu izveide veiksmīgi noritējusi pēc sākotnējā plāna un rezultāts ir patiesi grandiozs gan braucējiem, gan skatītājiem, ziņo uzņēmuma pārstāvji.

Latviešu uzņēmums sadarbībā ar vācu partneri Schneestern olimpisko spēļu sniega trašu būvniecībā piedalās jau otro reizi un apgalvo, ka šī gada projekts ir īpaši unikāls. Sniegaelementu dizainos tikuši integrēti nozīmīgi Ķīnas kultūras objekti, piemēram, slopestyle trases malās vijāstrīs metrus augstas sniega ķieģeļu sienas, kas vizuāli imitē Lielo Ķīnas mūri.

Tas ne tikai vizuāli piesaistīs pasaules uzmanību, bet arī darbosies kā vēja drošības siena braucējiem treniņu un sacensību dienās. Trases vidū atrodas vairāki unikāli sniega elementi, kas dos plašas iespējas radoši izpausties olimpiādes sportistiem.

“Organizatori bija sagatavojuši mākslīgo sniegu apjomīgos daudzumos, kas ļāva sniega elementus veidot masīvi lielus. Vietā, kur tika plānots tornis, sniega masas biezums sasniedza pat 10 metrus,” komentē We Build Parks komandas vadītājs Jānis Jansons.

Pašlaik ir pagājis tieši mēnesis kopš uzņēmuma We Build Parks piecu latviešu komanda – Jānis Jansons, Jānis Daļeckis, Matiass Abzalons, Jānis Martinsons un Armands Zariņš – kopā ar vēl septiņiem puišiem no vācu partnera Schneestern atrodas Pekinas Secret Garden kūrortā, kur īstenojuši līdz šim iespaidīgāko ziemas olimpisko spēļu slopestyle disciplīnas sniega trasi. Šobrīd būvniecības darbi irveiksmīgi noslēgušies, un trase ir pabeigta.

Olimpiādes organizatori bija izveidojuši ļoti stingrus darba režīma noteikumus, lai ievērotu visus drošības pasākumus. Salīdzinoši ar 2018. gada olimpisko spēļu pieredzi, kur darbam tika piesaistīti aptuveni 24 palīgstrādnieki, šogad darbi tiek veikti bez vietējiem papildspēkiem.

Komanda būvniecības periodā katru dienu sekoja noteiktajam grafikam un nesatika nevienu ārpus savas darba grupas. “Ik rītu septiņos no rīta kāpām privātajā autobusā, kurš mūs aizvedauz kūrortu. Piecos vakarā beidzām darbu uz kalna, un sešos vakarā mūs aizveda atpakaļ tieši pie naktsmītnēm,”skaidro J. Jansons.

Pozitīvi tiek vērtēti arī olimpiādes organizatoru veiktie priekšdarbi vēl pirms sniega ekspertu ierašanās. Tika sagatavots vajadzīgais sniega daudzums un izvietots plānotajās vietās. Komanda tika nodrošināta arindustrijas jaunākajām darba tehnikām. “Darbam izmantotie traktori ir aprīkoti ar datorprogrammām, kas norāda, kurā vietā, kādā leņķī un cik centimetru biezumā ir vajadzīgs papildus sniegs un citas nozīmīgas nianses, kas paātrināja un atviegloja darba procesu,” kā piemēru attīstītajām tehnoloģijām min Jānis.

Laikapstākļi Secret Garden kūrortā līdz šim bijuši diezgan drēgni. Sniegs Secret Garden kūrortā (4 stundu braucienā no Pekinas) praktiski nekad nesnieg. Pa dienu, darbam ritot,spīd saule un vidējā gaisa temperatūra svārstās ap -17 grādiem pēc Celsija, bet stiprā vēja dēļ gaisa temperatūra pēc sajūtām līdzinās -28 grādiem pēc Celsija.

Latviešu komandu veido pieredzējuši sniega eksperti, kas piedalās olimpisko spēļu projektā jau otro reizi. Taču komandas sastāvā iekļauti arī pašmāju jaunie talanti, kuru spējām un motivācijai redzams milzu potenciāls.

“Ir sirreāla sajūta būt pašā epicentrā, zinot, ka tavu darbu vēros simtiem miljonu cilvēku. Tādēļ arī ļoti centāmies, lai sniega trases būtu ne tikai braucējiem izaicinošas, bet arī vizuāli baudāmas. Treniņi jau ir sākušies, nevaram sagaidīt sacensību dienas, un ticam, ka tieši slopestyle disciplīna būs skaistākā no visām, jo tā ir viena no retajāmfreestyle disciplīnām, kas ir minimāli reglamentēta, līdz ar to ar dizainu iespējams izpausties,” stāsta Jānis.

Darbi noslēgušies arī pie otras disciplīnas – BigAir– tramplīna veidošanas, taču Pekinā ar tā sagatavošanu sacensībām bija daudz vieglāks process nekā 2018. gada Phjončhanas olimpiskajās spēlēs, jo šogad tramplīns tika gatavots kā stacionāra struktūra un paliks turpat arī pēc olimpiskajām spēlēm gluži kā tramplīnlēkšanas tornis. BigAir tramplīna profili ir uzbūvēti no dzelzs un betona, līdz ar to komandai uz tā plānā kārtā bija jāuzklāj sniegs, kas, salīdzinot ar slopestyle disciplīnas trases veidošanu, nav tik laikietilpīgs darbs.

Latviešu komanda Pekinā uzturēsies līdz pat 19. februārim, jo, beidzoties būvniecībai, nepieciešams veikt arī uzturēšanas darbus – sagatavot trases olimpiešu treniņiem, veikt izmaiņas atbilstoši izlašu ieteikumiem, sadarboties ar televīzijas pārraižu veidotājiem, risinot tehniskos jautājumus, un rūpēties par sniegotajām virsmām sacensību laikā.

Uzreiz pēc ziemas olimpisko spēļu būvniecības darbiem komanda dosies uz Gruziju, kur tiks izbūvēta trase FIS (International Ski Federation) Pasaules Kausa sacensībām slopestyle disciplīnā, kas kalpos arī kā pārbaudes pasākums Pasaules Čempionātam 2023. gadā, par ko arī atbildīgi būs pašmāju We Build Parks eksperti kopā ar vācu partneriem no Schneestern.

We Build Parks ir starptautisks uzņēmums, kasprojektē un būvē ne tikai sniega trases, bet arī veloparkus, veikparkus, skeitparkus un citus aktīvās atpūtas parkus Baltijā, Skandināvijā un citur pasaulē.