Francijā vīrietis ar nazi ievaino četrus, apmēram trīs gadus vecus bērnus

Francijas dienvidaustrumu pilsētā Ansī ceturtdien vīrietis ar nazi ievainojis piecus cilvēkus, viņu vidū – četrus bērnus, paziņoja Iekšlietu ministrija.

Sākumā tika ziņots, ka sadurti seši bērni, taču tagad informācija precizēta. Vīrietis uzbrucis apmēram trīs gadu vecu bērnu grupai, kas spēlējās parkā. Uzbrucēju aizturējusi policija.

BREAKING:

Suspected terror attack in Annecy, France.

A Syrian asylum seeker has stabbed 6 children aged 2-3 as they visited a park with their kindergarten.

2 children are in critical condition.

The video shows civilians trying to stop the attacker.pic.twitter.com/CrIRkgAx3r

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 8, 2023