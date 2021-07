Ļubova Švecova Foto: Zane Bitere/LETA

Gobzema partiju "Likums un kārtība" pamet arī Saeimas deputāte Švecova







Alda Gobzema partiju “Likums un kārtība” nolēmusi pamest arī Saeimas deputāte Ļubova Švecova, liecina deputātes iesniegums, ko viņa publiskojusi savā “Facebook” kontā.

“Jebkura pieredze ir vērtība. Ar Jūliju Stepaņenko es pievienojos jaundibinātajam politiskajam spēkam “Likums un kārtība”, kopā ar viņu tagad pieņemu lēmumu izstāties,” “Facebook” kontā vēsta Švecova.

Viņa pateicas par pieredzi partijas dibinātajiem un biedriem.

Švecova 13.Saeimā tika ievēlēta no “Saskaņas” saraksta, taču kopš pagājušā gada rudens viņa ir pie Saeimas frakcijām nepiederoša deputāte.

LETA jau vēstīja, ka pirms tam Saeimas deputāte Jūlija Stepaņenko savā “Facebook” kontā paziņoja, ka izbeidz savu darbu partijā “Likums un kārtība” un atkāpjas no valdes līdzpriekšsēdētājas amata.

“Manis pārstāvētās vērtības nav savienojamas ar mana kolēģa Alda Gobzema komunikācijas stilu ar partijas biedriem un dibinātājiem. Es nevēlos izlikties, ka viss ir kārtībā un regulāra cilvēkus aizvainojoša publiska komunikācija no mana kolēģa puses ir norma,” uzsvēra politiķe.

Viņa uzskata, ka pastāv lieli šķēršļi to mērķu sasniegšanai, kurus no viņiem sagaida parijas biedri, dibinātāji un atbalstītāji. Stepaņenko sola turpināt pie tiem strādāt, bet jau bez Gobzema. “Priekšā ir ļoti daudz darba, jo mums visiem kopā būs jācīnās par savām tiesībām un, iespējams, jāsaņem daudzi jauni “pārsteigumi” no valdības,” piebilda deputāte.

Stepaņenko izsludinātā operatīvās darba grupas sanāksme notiks, kā bija plānots, 5.jūlijā plkst.20, un tai var atkārtoti pieteikties pie politiķes.

Abas Saeimas deputātes aģentūrai LETA sacīja, ka lēmums pamest politisko partiju nebija viegls, līdz ar to ir nepieciešams laiks, lai apdomātu turpmākos politiskos soļus.

Švecova uzsvēra, ka pašlaik ir pāragri gan komentēt, gan vispār domāt par turpmākajiem politiskiem soļiem. Stepaņenko izteica līdzīgu viedokli, sakot, ka viņa pašlaik koncentrēsies uz juridiskiem jautājumiem – saistībā ar personu tiesību aizsardzību. Viņa sacīja, ka ir jāpaiet kādam laikam, lai domātu par turpmākiem politiskiem soļiem.

Gobzems savā “Facebook” kontā skaidro, ka Stepaņenko viņa partijai pievienojās pēdējā naktī kopā ar Sandri Toču un Švecovu. “Manuprāt, mēs šīs lomas pildījām ideāli – es nodrošinu partijas atpazīstamību un publisko tēlu, viņa atbildēja par atsevišķiem praktiskiem partijas darba jautājumiem. Mēs esam dažādi. Tas viss tā arī darbojās līdz šīs vasaras sākumam, kad par savas partijas dibināšanu paziņoja cits izbijis politiķis un turīgs uzņēmējs,” norāda Gobzems.

Viņam esot pilnīga pārliecība, ka galvenais motīvs šodienas demaršam bijusi vēlme pievienoties citam, vēl nedibinātam, politiskajam spēkam. “Tādam, ar kuru Stepaņenko saista senas profesionālas un ģimeniskas saites un acīmredzami saites, par kurām es nekad neuzzināšu,” min Gobzems.

Viņš ir pārliecināts, ka spēs atrast labus un cienīgus valdes locekļus Stepaņenko un arī Švecovas vietā. “Valdē būs man līdzīgi domājoši cilvēki,” sola Gobzems.

Kā vēstīts, šī gada februārī Uzņēmumu reģistrs (UR) reģistrēja Saeimas opozīcijas deputāta Gobzema dibināto partiju “Likums un kārtība”, aģentūra LETA noskaidroja UR.

Kā februāra otrajā pusē ierakstā “Twitter” norādījis politiķis Gobzems, partijas biedru skaits esot aptuveni “pie 1500”.

UR reģistrējis arī visus dibināšanas sapulcē ievēlētos 12 valdes locekļus. LETA vēstīja, ka partijai ir divi līdzpriekšsēdētāji – Gobzems un Saeimas deputāte Stepaņenko.

Partijas valdē ievēlētas Saeimas deputātes Karina Sprūde un Švecova, kā arī Agris Freifalts, Jānis Ronis, Liāna Teličenaite, Daniēls Āboliņš, Jānis Brūveris, Marita Klikiča, Jānis Zalte un Sandris Točs, kurš tagad no partijas ir izstājies un pievienojies ekspolitiķa Aināra Šlesera komandai.