"Es neesmu antivakseris, bet no kā jūs, vakcinētie, baidāties?" Gobzems netic pūļa imunitātei







Es neesmu antivakseris, sāksim ar to, es esmu izglītots pieaudzis cilvēks, es pat izdaru savā dzīvē lēmumus, kas ir un kas nav vajadzīgs manai veselībai!” RīgaTV 24 raidījumā “Ziņu top” savu nostāju par vakcinēšanos atklāj 13. Saeimas deputāts Aldis Gobzems.

“Es esmu savā labākajā formā, pilnīgi vesels, neatceros, kad pēdējo reizi slimoju. Man ir negatīvs kovida tests, bet kādā ir problēma? Es, pilnīgi vesels cilvēks, nevaru ieiet pretī esošajā kafejnīcā un paēst. Ar ko es esmu tik netīrs?” viņš jautā.

Ar ko šis aizliegums pēc būtības atšķiras no aizlieguma sēdēt parkā uz soliņa? “Atceramies, ka gandrīz pirms 100 gadiem bija tāds aizliegums, viss nesākās ar gāzes kamerām, sākās ar aizliegumu parkā sēdēt uz soliņa,” politiķis mūsdienas salīdzina ar vēsturiskiem notikumiem.

Viņš uzdod daļai sabiedrības jautājumu. “Ja jūs esat vakcinējušies, no kā jūs baidāties? Tad jau jums viss kārtībā. Ko jūs baidāties no tiem, kuri nav vakcinējušies? Ja būtu tāda pūļa imunitāte, tad jau arī no gripas nemirtu,” Gobzems uzskata.

Viņš min piemēru, ja Saeimā 90 deputāti vakcinējušies un 10 ne, no kā tad pārākumam baidīties?

“Nevajag aicināt vakcinēties, vienīgais risinājums – valdībi un valstij, ja viņi tiešām grib panākt, lai vēl kāds šaubīgais vakcinējas, ir apdrošināt visus cilvēkus, kuri iet vakcinēties pret iespējamiem nelaimes gadījumiem,” politiķis aicina.

Kad cilvēks dodas vakcinēties, viņam ir jāparaksta dokuments, ka katrs pats uzņemas atbildību par balkusefektiem.

“Bet tad, ka tu ej aptiekā nopirkt pretsāpju zāles, tad taču neliek parakstīties par to, ka pašam jāuzņemas atbildība par to, vai būs blakusparādības. No “Ibumetin” arī var nomirt!”