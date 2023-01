Aivars Hermanis: Daudzviet Eiropā ir romantizēta bilde par karu, bet nav reālas pieredzes Ieteikt







Uz robežas tuvāk vai tālāk no Ukrainas karu just ir viens, bet puse Viduseiropas – viņus pat II pasaules karš reāli nekā neskāra, tur cilvēki paaudzēm nav redzējuši karu, pat stāstu par to nav, ir tikai filmas un grāmatas par to, ja vispār tas interesē, viņiem par karu līdz ar to ir romantizēta bilde, bet reālas pieredzes nav, šādu viedokli TV24 raidījumam “Preses klubs” izteica mūziķis Aivars Hermanis.

“Cilvēki ar saviem karavīriem ik pa laikam kādā pasaules malā, kā viņi saka, palīdz. Mazā Izraēla pati cīnās. Cilvēki pārņem šo kara pieredzi, manto to tajās valstīs,” uzskata mūziķis.

Hermanis stāsta, ka viņa mazdēls ir profesionāls karavīrs, reiz bijis Vācijā uz plašiem manevriem, tad redzējis dažādu tautu karavīrus, itāļus, vāciešus, – karavīrus bez disciplīnas, viņiem tādas vienkārši neesot, kā izbraukuši zaļumos, savukārt amerikāņi uzreiz ievedot kārtību, kādu sistēmu, kas sāk funkcionēt.

Tas ir tas moments, ka nav reālas sajūtas un izpratnes, kas ir karš. Līdzīgi jau arī mums pašiem – skatāmies bildītes, bet karš jau nav bijis kādu laiku," tā mūziķis.

















































Krievijas raķešu trieciens Dņipro

Nedēļas nogalē notikušajā Krievijas raķetes triecienā deviņstāvu dzīvojamai ēkai Ukrainas pilsētā Dnipro nogalināto cilvēku skaits pieaudzis līdz 35, pirmdien paziņoja Dnipropetrovskas apgabala administrācijas vadītājs Valentīns Rezničenko.

Upuru vidū ir divi bērni. Iepriekš tika vēstīts, ka dzīvību zaudējuši 30 cilvēki. Pēc jaunākajām ziņām, 75 cilvēki ievainoti. Starp ievainotajiem ir 14 bērni. Vēl 35 cilvēku liktenis nav zināms, viņus meklē glābēji.

Jau ziņots, ka sestdien Krievijas raķetes triecienā Dnipro deviņstāvu dzīvojamā namā sagrautas divu kāpņu telpu konstrukcijas no devītajam līdz otrajam stāvam.

Pilnībā sagrauti 72 dzīvokļi, postījumi nodarīti 230 dzīvokļiem. Kopumā mājā bija 18 kāpņu telpas ar 36 dzīvokļiem katrā. Kopējais iedzīvotāju skaits bija 1100 cilvēki.

Pilsētā izsludinātas trīs dienu sēras.

Sestdien Krievija veica kārtoju Ukrainas masīvo apšaudi ar raķetēm, un tās gaitā notika arī trieciens Dnipro.

Atbilstoši Ukrainas Bruņoto spēku datiem deviņstāvu namam Dnipro trāpījusi raķete H-22, kas izšauta no tālas darbības bumbvedēja.

Šādas raķetes paredzētas cīņai ar aviācijas bāzes kuģu trieciengrupām, paskaidroja Ukrainas armijas pārstāvis.

Sestdien notikušais bija pirmais masīvais Krievijas raķešu trieciens jaunajā 2023.gadā un pirmais, kopš Krievijas iebrukuma operācijas komandiera amatā iecelts Valērijs Gerasimovs.