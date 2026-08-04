“Es samaksāju 35 eiro, bet mani dzen prom” – Artūrs Krasta ielas “Lido” piedzīvojis vilšanos 0
Artūrs Bernis savā “TikTok” kontā publicējis video, kurā asi izsakās par kādu situāciju, ko nesen piedzīvojis Krasta ielas “Lido” plkst.22.04.
Viņš stāsta: “Mums nāk klāt apsargs un dzen ārā. Normāli? Mēs nopirkām ēdienu pirms 5 minūtēm. Iedomājieties? Nāk un dzen prom. Es samaksāju 35 eiro, lai mani dzītu ārā jau pēc 2 minūtēm, kopš es ēdienu nopērku. Kurš normāls cilvēks tā var atļauties darīt? Tas nav forši, ka tā dara. Ja es nopērku ēdienu, es varu to apēst, vai ne?”
Pie šī video izcēlusies īsta komentāru vētra, un ne visi atbalsta Artūra viedokli, jo uzskata, ka situācija ir jāskatās arī no otras puses.
Ļoti daudzi komentētāji nostājušies darbinieku pusē. “Vecīt. Apsargam tas neinteresē. Viņš pilda savu darbu. Un turas pie saviem pienākumiem,” raksta kāds lietotājs. Cita komentētāja piebilst:
Viņa uzsver, ka, zinot par drīzu slēgšanu, vajadzējis izvērtēt, vai būs iespējams mierīgi paēst, vai arī ēdienu ņemt līdzi.
Līdzīgu domu pauž Paula: “Kamēr tu ēd pēc darba laika, tikmēr darbiniekiem ģimene gaida mājās. Forši nav respektēt darbinieka laiku…” Savukārt Inga raksta vēl tiešāk: “Pilnīgi saprotu darbiniekus. Tu jau apēdi – ej mājās. Jāciena arī darbinieku darba laiks, viņiem arī ir ģimenes un bērni.”
Vēl skarbāks ir salīdzinājums ar veikalu: “Tagad es iešu uz ‘Maxima’ 21.58 un staigāšu 30 min pa veikalu, iepirkšos, un pēc tam tēlošu cirvi, kāpēc mani dzen no veikala laukā 22.00,” ironizē kāds komentētājs. Cits piebilst: “Tas ir normāli, vispār brīnos, ka jūs ielaida. Tur arī ir cilvēki, kuri grib mājās.”
Daudzi uzsver arī to, ka samaksātie 35 eiro situācijas būtību nemaina. “Strādnieki grib iet mājās! Vienalga, cik samaksāji!” raksta viens no lietotājiem. Cits jautā: “Tu viņam samaksāsi par pārstrādi?” Vēl kāds rezumē:
Tomēr netrūkst arī komentētāju, kuri vairāk simpatizē Artūra argumentam. Viņi uzskata – ja uzņēmums pats turpina pārdot ēdienu uz vietas dažas minūtes pirms slēgšanas, tad klientam nevar pārmest, ka viņš vēlas savu pirkumu apēst. “Ja jau pārdeva ēdienu, tad kāpēc būtu jādzen ārā? Ja taisās slēgt, tad ēdiens nav jāpārdod,” raksta kāds lietotājs.
Vēl kāds to formulē plašāk: “Ja ēdienu pārdod līdz 21.59, tad nevar īsti gaidīt, ka cilvēks vienas minūtes laikā to nopirks, apsēdīsies un apēdīs.” Komentētājs norāda, ka daudzās ēdināšanas vietās pēdējos pasūtījumus pieņem 15–30 minūtes pirms slēgšanas, tieši lai izvairītos no šādām situācijām. “Ja ‘LIDO’ tiešām pārdod ēdienu līdz 21.59, bet apsargs jau 22.01 liek doties prom, tad kritika par uzņēmuma organizāciju ir saprotama,” viņš secina.
Līdzīgi spriež arī kāds cits komentētājs: “Nu vispār jau, ja iedod uz vietas tik īsu brīdi pirms slēgšanas, tad ir jādod iespēja vismaz 30 minūtes apēst.” Viņaprāt, ja uzņēmuma iekšējie noteikumi paredz, ka pēc 22.00 galdiem jābūt tukšiem, tad pēdējā stundā būtu loģiski piedāvāt tikai ēdienu līdzņemšanai.
Citi aicina uz kompromisu un norāda, ka visvienkāršākais risinājums būtu bijis skaidrs brīdinājums jau pie kases. “Pārdodot vajag brīdināt, ka tad būs līdzi jāņem – tās manas domas,” raksta kāds lietotājs. Vēl kāds saka: “Ja cilvēkiem ēdiens ir pārdots, vienalga, cik ir pulkstenis, un ja tas nav domāts līdzņemšanai, ir pilnībā izslēgts, ka viņiem lūdz iet prom.”
Interesants ir arī kāda bistro nozares pārstāvja komentārs, kurš apraksta savu pieredzi: viņa iestādē klientiem pie kases tiekot skaidri pateikts, cik ilgi pēc slēgšanas iespējams pabeigt maltīti. Viņš norāda, ka šādi noteikumi palīdz izvairīties no pārpratumiem un konfliktējošām gaidām starp klientiem un personālu.
Savukārt daži komentētāji fokusējas uz to, ka šāda situācija drīzāk ir organizācijas, nevis konkrētā apsarga atbildība. “Domāju, ka tā nav apsardzes vaina, tā ir viņu iekšējā kārtība,” raksta kāds lietotājs. Cits piebilst: “Brīnos, kāpēc vispār pārdeva, ja laiks slēgties.”
Diskusijā parādās arī pieredzes no citām vietām. Kāds lietotājs atceras līdzīgu situāciju Londonā, kur pēc pirkuma izdarīšanas viņam nācies doties ārā ar karstu dzērienu rokās, jo iestāde slēgta. Cits min pieredzi Dzintaru koncertzālē, kur pēc dzēriena iegādes drīz vien lūgts doties prom. Savukārt vēl kāds raksta, ka citā “LIDO” vietā praksē esot citādi – cilvēkiem ļaujot maltīti pabeigt, ja vien viņi nesēž līdz vēlam vakaram.
Vēlākk gan pats Artūrs publicējis vēl vienu video, jo vēlējies reaģēt uz lielo sašutumu. Tajā viņš norāda, ka saprot cilvēku vēlmi pēc darba doties mājās, taču tad darba laiks esot jāorganizē nedaudz citādi.