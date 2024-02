Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

“Iegūst uzticēšanos, pēc tam lūdz naudu, dāvanas…” Alkās pēc romantikas par krāpšanas upuriem visvairāk kļuvuši seniori Ieteikt







“Visu mīlētāju diena ne visiem izvēršas tik mīlestības pilna kā gaidīts, kļūstot par romantiskās krāpšanas upuri. Pērn Latvijā reģistrēti 10 romantiskās krāpšanas gadījumi, uz kuriem visvairāk uzķērušās personas vecuma posmā no 70 līdz 80 gadiem, taču arī cita vecuma personas bija kļuvušas par krāpnieku upuriem,” tā brīdina Valsts policija (VP) soctīklā “Facebook” šodien, 14.februārī, kad pasaulē un arī Latvijā atzīmē Valentīna dienu.

“Visbiežāk krāpnieki darbojas pēc līdzīgas shēmas, proti, izmantojot kādu no sociālajiem medijiem, uzsāk sarunu, kuras laikā tiek iemantota uzticība. Sarunas gaitā tiek atklātas dažādas problēmas, kuru risināšanai persona var lūgt naudas pārskaitījumu,” tā krāpnieku darbības shēmu skaidro VP pārstāvji.

Tādēļ Valsts policija aicina iedzīvotājus pasargāt sevi un kārtīgi izvērtēt informāciju, kas tiek atklāta internetā iepazītam cilvēkam, kā arī brīdināt savus vecāka gadagājuma tuviniekus.

Policija “Facebook” publicējusi arī ieteikumus, kam pievērst uzmanību, lai atpazītu krāpniekus. Piemēram, krāpnieka sūtītās ziņas bieži ir neskaidras un ar stilistiskām kļūdām. Tāpat nesen tiešsaistē internetā sastapā persona izrāda spēcīgu pieķeršanos un aicina tērzēt privāti.

Policija arī norāda, ka krāpnieki sākumā iegūst uzticēšanos, bet pēc tam jau savam upurim lūdz naudu, dāvanas, bankas piekļuves vai norēķinu kartes datus. Tiklīdz netiek dots prasītais, krāpnieks sāk šantažēt, bet, ja dosiet pieprasīto, pēc tam prasīs vēl!

Kopš draudzības un mīlestības meklējumus vairs neierobežo pilsētu vai valstu robežas, ik gadu pieaug tā saucamās romantiskās krāpšanas apmēri. Finanšu nozares asociācijas (FNA) aplēses liecina, ka pērn romantiskās krāpniecības upuru skaits audzis par piektdaļu, salīdzinot ar 2022. gadu, tā portālu LA.LV šodien informēja FNA pārtāvji.

FNA padomniece Laima Letiņa Valentīna dienā uzsver: “Romantiskās krāpšanas apmērus ir grūti identificēt, jo ne visi upuri ziņo policijai vai bankai. Taču aplēses rāda, ka šāda veida krāpšana ik gadu pieaug visā pasaulē, un līdz šim augstāko punktu piedzīvoja tieši pandēmijas laikā. Redzam, ka krāpnieki arvien vairāk sāk fokusēties uz nelieliem, bet regulāriem ienākumiem. Salīdzinoši mazus naudas pārskaitījumus banku drošības kontrolēm ir daudz grūtāk izsekot, nekā lielus pārskaitījumus, un krāpnieki to izmanto. Turklāt romantiskās krāpšanas gadījumā, ilgstošā laika posmā, cilvēki labprātīgi šķiras no savas naudas – dažkārt tie ir mēneši vai pat gadi. Līdz ar to summāri izkrāptās naudas summas ir ievērojamas.”

Krāpnieki visbiežāk izveido viltus profilus sociālajās platformās “Facebook”, “Instagram”, “Tinder” u.c., un cenšas iegūt cilvēku uzticību ilgākā laika periodā. Tas sākas ar draudzības uzaicinājumu no svešinieka, visbiežāk ārzemnieka, kam seko regulāra komunikācija, kas kļūst arvien intensīvāka un attālinātās attiecības tuvākas. Nereti interesantās sarunas un attālinātā draudzība pāraug romantiskās jūtās, un tas ir brīdis, kad krāpnieki sāk lūgt finansiālu palīdzību. Nauda tiek lūgta pēkšņiem medicīnas izdevumiem, kā palīdzība tuviniekam vai ceļojuma biļetei, lai it kā satiktos.

Visbiežāk par romantiskās krāpšanas upuriem Latvijā kļūst sievietes vecumā virs 50 gadiem, taču apkrāpto klientu vecuma amplitūda ir plaša, un krāpnieku nagos var iekrist praktiski visu vecumu iedzīvotāji. Zīmīgi gan, ka jaunākas sievietes kļūst par upuriem iepazīšanās platformās, piemēram, Tinder, Badoo, vecākas – sociālo tīklu platformās Facebook, Instagram. Turklāt krāpnieku nagos iekrīt kā izglītoti cilvēki ar augstiem ienākumiem, tā upuri ar zemākiem ienākumiem. Galvenokārt par upuriem kļūst iejūtīgi un labsirdīgi cilvēki, kuri savas empātijas dēļ viegli nonāk krāpnieku nagos.

Kādas pazīmes var liecināt par romantisko krāpšanu?

• Nepazīstami cilvēki bez iemesla mēģina uzsākt saraksti, sūtot šķietami nekaitīgas ziņas.

• Jauniegūtās interneta paziņas izvairās no video zvaniem;

• Pēc neilga pazīšanās laika lūdz pēc finansiālas palīdzības un aicina pārskaitīt naudu dažādām sadzīviskām vajadzībām;

• Aicina dalīties un sūtīt savas bildes, biežāk kailbildes, ko pēcāk var izmantot šantāžai.

Kā izvairīties no romantiskajiem krāpniekiem?

• Jābūt kritiskam un jāuzdod jautājumi par to, uz kāda pamata izveidojusies draudzība;

• Jāizvērtē konkrētās personas sociālo tīklu saturs, jāpārliecinās par personas identitāti;

• Nekad nenododiet sensitīvu informāciju (personas dati, bankas karšu dati, internetbankas pieejas) trešajām personām, ar kurām esat iepazinies internetā;

• Neļaut pieslēgties savam datoram vai viedierīcei attālināti.

Finanšu nozares asociācijas apkopotie dati liecina, ka pērn četrām Latvijas lielākajām komercbankām ir izdevies novērst dažādos krāpšanas gadījumus 9,2 miljonu eiro apmērā.