“Ignorēja zīmes par atļautajiem 20m. Brien tik dziļāk. Kas tas ir – mentalitāte?” Ne tikai zemeņu, arī zirņu lauki tiek “piesmieti” 0
Vasarā arvien populārāka kļūst iespēja pašiem salasīt laukos ogas – samaksāt par to, ko esi salasījis, un vienlaikus izbaudīt pašlasīšanas prieku, pa ogai iemetot arī sev mutē. Tomēr līdz ar šo piedāvājumu atkārtojas ik gadu arī kāda nepatīkama problēma – daļa apmeklētāju neievēro lauka saimnieku noteikumus.
Pēc zemeņu pašlasīšanas sezonas, kad sociālajos tīklos cilvēki dalījās stāstos par apmeklētājiem, kuri aizbraukuši uz laukiem tikai “pieēsties”, līdzīgas diskusijas tagad izraisījuši zirņu lauki.
Vietnē “Threads” kāda lietotāja dalījās pieredzē pēc došanās uz zirņu lauku, kur bija iespēja lasīt zirņus noteiktā teritorijā. “Dienas bēda. Ar kolēģi nolēmām aizbraukt uz tuvāko zirņu lauku un izmēģināt “Zirņu bingo”. Jā, lauks jau krietni aplasīts. Jā, naktī pamatīgi lijis – peļķes, mālainās vietās kājas slīd. Bet tas tomēr neattaisno nekaunīgu rīcību,” rakstīja sieviete.
Viņa norādīja, ka daudzi apmeklētāji ignorējuši norādes par atļauto lasīšanas vietu. “Mašīnas, kas piebrauca pēc mums, viena pēc otras ignorēja zīmes par atļautajiem 20 metriem. Brien tik dziļāk laukā, it kā noteikumi uz citiem neattiektos. Kas tas ir – mentalitāte? “Man pienākas, jo par velti”? “Visi tā dara”?” viņa vaicāja.
Pēc viņas teiktā, saimnieki regulāri braukuši gar lauku un pieklājīgi skaidrojuši, kur drīkst lasīt zirņus. “Man bija sveškauns,” atzina ieraksta autore.
Komentāros daudzi piekrita, ka problēma nav tikai zirņu laukos. Cilvēki atgādināja, ka līdzīga attieksme novērota arī citviet – ziedu pļavās, rapšu laukos un citās vietās, kur cilvēki vēlas iegūt skaistu foto vai paņemt kaut ko sev. “Tas taču redzams visas sezonas garumā. Vispirms izbradājam rapsi, tad margrietiņas un rudzupuķes, tālāk seko āboliņš un zirņu lauks. Kurš gan interesē tāds sīkums kā noteikumi,” rakstīja kāds komentētājs.
Citi atzina, ka iepriekšējās pieredzes dēļ dažas saimniecības šādas aktivitātes vairs nevēlas rīkot. “Es vispār brīnos, ka šogad atkal atļāva tos zirņus lasīt. Iepriekš arī tās zirņu vietas ļoti ātri nožēloja un aizvēra, jo lielākā daļa vienkārši neprot cienīt svešu īpašumu un grābj, cik var sagrābt,” pauda kāda diskusijas dalībniece.
Tomēr ne visi skatās uz šo tradīciju negatīvi. Kāda zirņu lasīšanas apmeklētāja skaidroja, ka viņai svarīga ir gan iespēja iegādāties vietējo produkciju, gan iespēja bērniem parādīt, cik daudz darba prasa pārtikas izaudzēšana. “Parādīt bērniem, ko nozīmē pielasīt spaini, lai novērtē citu cilvēku darba cenu,” viņa rakstīja.
Lūk, ieskats komentāros.