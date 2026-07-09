Ņem vērā! Informācija koncerta “Manai Dzimtenei” apmeklētājiem 0
Jau šīs nedēļas nogalē, 11. jūlijā, Mežaparka Lielajā estrādē “Sidraba birzs” izskanēs grandiozākais šīs vasaras koncerts “Manai Dzimtenei”, kas pulcēs tūkstošiem dziedātāju no Latvijas un diasporas koriem visā pasaulē. Kopā ar izciliem Latvijas solistiem, diriģentiem un pavadošo orķestri Mežaparka Lielā estrāde pārtaps vienā lielā kopkorī, kurā dziedāt līdzi būs aicināts ikviens klausītājs.
Lai koncerta apmeklējums būtu patīkams un noritētu bez liekām raizēm, organizatori aicina iepriekš iepazīties ar svarīgāko informāciju.
Ierodies savlaicīgi
Koncerta sākums ir plkst. 20.00, bet ieeja Mežaparka Lielās estrādes teritorijā būs atvērta jau no plkst. 17.00. Organizatori aicina apmeklētājus ierasties laikus, jo pirms pasākuma pie ieejām un drošības pārbaudēs var veidoties rindas.
Biļetes pie ieejas būs iespējams uzrādīt gan viedtālrunī, gan izdrukātā veidā. Tās ieteicams saglabāt līdz pat pasākuma beigām, jo biļetes var tikt atkārtoti pārbaudītas arī pie ieejas skatītāju sektoros.
Ko labāk atstāt mājās?
Lai nodrošinātu drošu un ērtu pasākuma norisi, koncerta teritorijā nebūs atļauts ienest lietussargus, savu ēdienu un dzērienus (izņemot bērnu pārtiku), alkoholu, narkotiskās vielas, šaujamieročus, asus priekšmetus, pirotehniku, lāzerpointerus un citas bīstamas vielas.
Tāpat organizatori aicina neņemt līdzi lielas somas un mugursomas, skeitbordus, citu sporta inventāru, kameru statīvus un pašbildēšanās nūjas. Pasākumā nebūs atļauts ierasties arī ar mājdzīvniekiem, izņemot servisa suņus.
Ja tiek prognozēts lietus, apmeklētāji aicināti izvēlēties lietusmēteli vai lietus apmetni.
Ģimenēm ar bērniem
Bērni līdz 7 gadu vecumam koncertu var apmeklēt bez maksas, ja viņiem netiek aizņemta atsevišķa sēdvieta.
Drošības apsvērumu dēļ bērnu ratiņus nebūs atļauts novietot skatītāju zonu ejās – pie ieejas būs pieejama īpaša bērnu ratiņu novietne.
Lai parūpētos par bērnu drošību, pie ieejas būs pieejamas aproces, uz kurām vecāki varēs uzrakstīt savu tālruņa numuru.
Organizatori aicina bērniem iepriekš izstāstīt, ka nepieciešamības gadījumā palīdzību var lūgt policistiem, mediķiem, ugunsdzēsējiem, apsardzes darbiniekiem vai brīvprātīgajiem.
Ņemot vērā, ka koncerts un tam sekojošā Sadziedāšanās nakts turpināsies līdz vēlam vakaram, organizatori atgādina, ka nepilngadīgajiem līdz 16 gadu vecumam pasākumā jāatrodas pieaugušā pavadībā.
Uz koncertu visērtāk doties ar sabiedrisko transportu
Ņemot vērā lielo apmeklētāju skaitu, organizatori aicina uz Mežaparka Lielo estrādi doties ar sabiedrisko transportu, vilcienu, velosipēdu vai kājām. Ja tiek izmantota personīgā automašīna, to ieteicams novietot tālāk no estrādes un pēdējo ceļa posmu mērot kājām.
Pretēji iepriekš izskanējušajai informācijai, organizatori ir vienojušies ar Rīgas Satiksmi par papildu reisu nodrošināšanu 11. tramvaja un 48. autobusa maršrutā. Skatītāju ērtībām pirms koncerta uz Mežaparku tiks nodrošināti 19 papildu reisi, savukārt pēc koncerta – 31 papildu reiss, lai apmeklētāji varētu ērti nokļūt mājās.
Aicinām izmantot arī vilcienu satiksmi, braucot līdz pieturvietai “Mangaļi” vai “Dauderi”, kas atrodas aptuveni 20 minūšu gājiena attālumā no Mežaparka Lielās estrādes. Koncerta dienā vilcieni maršrutā Rīga–Mangaļi kursēs ik pēc 30 minūtēm, savukārt pēc koncerta tiks nodrošināti trīs papildu elektrovilcienu reisi, kas no pieturvietas “Mangaļi” uz Rīgas Centrālo staciju aties plkst. 23.40, 00.10 un 03.10.
Pateicamies Vivi un Rīgas Satiksmei par sadarbību!
Praktiski ieteikumi
Organizatori aicina ieplānot papildu laiku ne tikai ierašanās brīdim, bet arī iziešanai no estrādes teritorijas pēc koncerta un Sadziedāšanās nakts.
Lielākajā daļā tirdzniecības vietu būs iespējams norēķināties ar bankas karti, tomēr ieteicams paņemt līdzi arī nelielu skaidras naudas summu.
Ja pasākuma laikā tiks atrastas vai pazaudētas mantas, tās tiks nogādātas Mežaparka Lielās estrādes informācijas centrā.
Plašāka informācija par koncerta norisi, teritorijas karti, ieejām un citiem praktiskiem jautājumiem pieejama vietnē www.manaidzimtenei.lv/apmekletajiem.
Par koncertu
Koncertā “Manai Dzimtenei” tūkstošiem dziedātāju un iemīļotu solistu izpildījumā baudīsim skaistākās Raimonda Paula kora dziesmas un iemīļotās melodijas, piemēram, “Atziedi, dvēsele”, “Mežrozīte”, “Mēmā dziesma”, “Pērļu zvejnieks”, “Kā senā dziesmā”, “Sanāciet, sadziediet” un daudzas citas, kurām dziedāt līdzi būs aicināts ikviens skatītājs.
Režisores Ditas Lūriņas vadībā estrāde pārtaps vienā lielā kopkorī, kurā klausītāji varēs dziedāt līdzi tādiem māksliniekiem kā Jānis Stībelis, Ieva Kerēvica, Andris Ērglis, Annija Putniņa, Uģis Roze, Rūta Dūduma, Aleksandrs Antoņenko, Inga Šļubovska, Edgars Ošleja, Juris Jope, Mārtiņš Šmaukstelis, Beāte Megija Baranovska, Juris Hiršs, Andris Bērziņš un citi, kā arī “Mirage Jazz Orchestra” un stīgu grupai vijolnieka Raimonda Ozola vadībā.
Programmu papildinās skatītāju izvēlētas dziesmas paplašinātajā Sadziedāšanās naktī, sniedzot iespēju sajust vienotības spēku, ko spēj radīt tikai kopīga dziedāšana Mežaparka Lielajā estrādē.
Biļetes uz koncertu “Manai Dzimtenei” un Sadziedāšanās nakti pieejamas “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un internetā bilesuparadize.lv.