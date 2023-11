Imants Frederiks Ozols: Lai “Hamās” uzvarētu, viņiem pietiek nezaudēt Ieteikt







Autors: Lelde Veinberga, TV24

Ja teroristiskais grupējums “Hamās” ilgi noturas bruņotajā konfliktā Gazas joslā, tad Izraēla zaudē vien tādēļ, ka starptautiskais spiedien pret Izraēlu kļūst neizturams, TV24 raidījumā “Globuss” norāda Tuvo Austrumu politikas un kultūras pētnieks, žurnālists Imants Frederiks Ozols.

Starptautiskais spiediens pret Izraēlu kļūst aizvien lielāks un neizturamāks ar katru dienu, pārliecināts pētnieks. “Izraēlai būs aizvien grūtāk pierādīt, ka tas, ko viņi dara, ir pamatoti. Arvien vairāk viņai pārmetīs, ka nevajadzīgi cieš civilie iedzīvotāji. Un šeit nederēs arguments, ka arī kaujinieki nāk no civiliedzīvotāju ģimenēm. Indoktrinācija šādās vietās notiek no aptuveni četru gadu vecuma,” apgalvo žurnālists.

Imants Frederiks Ozols norāda, ka no bērnības atvases tiek radinātas kaujinieku ideoloģijai un ieroču vicināšana šī reģiona iedzīvotājiem nav sveša: “Tie bērni, kurus jūs redzat, kas vienmēr pagadās kameru priekšā ar vajadzīgajiem saukļiem, viņiem pēc vārda ķešā nav jāmeklē! Tur nebija tikai kaujinieki, kas skrēja 7. oktobrī ārā, tur bija jau sākot no bērniem. Tur 12-13 gadu vedumā lieliski apejas ar ieročiem. Mums tas ir pārsteidzoši, tur tā ir daļa no ikdienas.”

Pēc pētnieka domām Izraēlas un “Hamās” kara gaitu nosaka ne tas, ko redzam ziņās no notikuma vietas, bet tas, kas notiek aizmugurē – ārkārtīgi intensīvas sarunas un komunikācija starp arābu un rietumu valstīm. Tāpat nevarot ignorēt Krievijas faktoru, kura jau vairākkārt piedāvājusi piedalīties konflikta risināšanā.

