“Ir labas iespējas, spēcīgas idejas, kā mūs reāli stiprināt,” Zelenskis atklāj, ko pārrunājis ar ASV prezidentu Trampu 0

17:47, 11. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien telefonsarunā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu pārrunājis iespēju stiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzību.

“Runāju ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. Laba saruna, ļoti produktīva. Apsveicu prezidentu Trampu ar panākumiem un vienošanos par Tuvajiem Austrumiem, ko viņš patiešām nodrošināja, un tas ir spēcīgs rezultāts. Un, ja var apturēt karu šajā reģionā, noteikti var apturēt arī citus karus, tostarp šo Krievijas karu,” sociālajos tīklos pavēstīja Zelenskis.

“Informēju prezidentu Trampu par Krievijas uzbrukumiem mūsu enerģētikas nozarei. Pateicos par viņa gatavību mūs atbalstīt. Apspriedām iespējas stiprināt mūsu pretgaisa aizsardzību un vienošanās, kuras mēs šajā sakarā gatavojam. Ir labas iespējas, spēcīgas idejas, kā mūs reāli stiprināt,” norādīja Zelenskis.

Pēc viņa teiktā, ir nepieciešama krievu gatavība piedalīties reālā diplomātijā.

“Ar spēku to var nodrošināt. Paldies, prezidenta kungs!” viņš piebilda.

