ISW: Šausmīgākajā scenārijā jārēķinās ar Krievijas konvencionālajiem spēkiem no Melnās jūras līdz Arktikai







Pašreizējās ASV debates par papildu militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai daļēji balstās uz pieņēmumu, ka karš paliks strupceļā neatkarīgi no ASV darbībām. Šis pieņēmums ir maldīgs. Krievi izlaužas no pozicionālā kara un sāk atjaunot manevrus kaujas laukā, jo aizkavējas ASV militārās palīdzības sniegšana Ukrainai, par to vēsta plašs ISW situācijas modelējums.

Ukraina nevar noturēt pašreizējās pozīcijas bez ASV ātras palīdzības, īpaši pretgaisa aizsardzības un artilērijas palīdzības, ko tikai ASV var nodrošināt. Pretgaisa aizsardzības trūkums ir pakļāvis Ukrainas priekšējās līnijas vienības Krievijas gaisa uzbrukumiem.

Ukrainas artilērijas trūkums pirmo reizi kopš 2022. gada ļauj krieviem izmantot bruņotas karavīru kolonnas, neciešot pārmērīgus zaudējumus.

Krievi nospiež savu pārsvaru un lēnām, bet stabili virzās uz priekšu vairākos frontes sektoros. Kopš šī gada sākuma Krievijas spēki ir sagrābuši vairāk nekā 360 kvadrātkilometrus.

Krievijas sasniegumi paātrinās bez steidzamas amerikāņu darbības.

ASV politikas veidotājiem plānos ir jāiekļauj realitāte, ka turpmāka amerikāņu militārās palīdzības

aizkavēšana vai apturēšana novedīs pie dramatiskiem Krievijas ieguvumiem vēlāk 2024. un 2025. gadā un galu galā pie Krievijas uzvaras.

Tādējādi Amerikas Savienotajām Valstīm šodien ir tikai divas reālas izvēles. Tā var ātri atsākt militārās palīdzības sniegšanu, lai ļautu Ukrainai stabilizēt frontes līnijas pašreizējo atrašanās vietu tuvumā. Vai arī tas var ļaut krieviem sakaut Ukrainas karaspēku un ieņemt NATO robežas no Melnās jūras līdz Polijas vidienei. Trešā varianta nav.

Riski Krievijas uzbrukumam NATO tuvākajā nākotnē dramatiski pieaugtu, vēsta ISW modelējums, ja ASV ļaus Krievijai sakaut Ukrainu jau tagad, un īpaši Baltijas valstu aizsardzības izaicinājums varētu kļūt gandrīz nepārvarams. Šie ilgtermiņa riski un izmaksas ievērojami pārsniedz īstermiņa cenu par palīdzības atsākšanu Ukrainai.

No otras puses, Ukrainas panākumi, pat ja Ukraina tikai turas frontes līnijās aptuveni tur, kur tās ir tagad, padarītu veiksmīgu Krievijas uzbrukumu Polijai vai Baltijas valstīm daudz grūtāku un riskantāku. Tas ievērojami stiprinātu NATO spēju atturēt un aizsargāties pret turpmāko Krievijas agresiju.

Veiksmīga Ukrainas armija būs lielākā un spēcīgākā Eiropā pēc Krievijas — tā būs daudz spēcīgāka nekā jebkurai Eiropas NATO valstij.

Ukraina izvietos savus spēkus pie robežām ar Krieviju un Baltkrieviju, lai atturētu un aizsargātos pret turpmāko Krievijas agresiju. Sākotnēji Ukraina paļausies uz nepārtrauktu palīdzību aprīkojuma veidā, bet laika gaitā galvenokārt naudas veidā, lai iegādātos un uzturētu savu aprīkojumu, no daudzām Eiropas un Āzijas valstīm, kuras labi saprot, cik svarīgi ir novērst Krievijas uzbrukums.

Ja Krievija uzvarēs Ukrainu, NATO saskarsies ar milzīgiem izaicinājumiem savu ziemeļaustrumu dalībvalstu aizsardzībā. Ukraiņi, protams, nepakļausies iekarošanai, ļoti iespējams, sekos masveida ukraiņu sacelšanās.

Taču krievi jau gatavo spēkus, kas atšķiras no savām regulārajām militārajām vienībām, lai risinātu šādu nemiernieku darbību.

Krievi arī piesaistīs simtiem tūkstošu vai pat miljonu ukraiņu militārajā dienestā, kā arī pārņems aizsardzības industriālo bāzi, ko ukraiņi šobrīd būvē, būtiski palielinot Krievijas militāro un ekonomisko potenciālu.

Tāpēc šajā šausmīgajā scenārijā NATO ir jārēķinās ar lieliem Krievijas konvencionālajiem spēkiem visā tās robežā no Melnās jūras līdz Arktikai,

aptverot Polijas, Ungārijas, Slovākijas dienvidu, un Rumānijas robežas, kurām draud Krievijas sauszemes uzbrukums pirmo reizi kopš Padomju Savienības sabrukuma.

Šie draudi saspiestu NATO spēkus Dienvidaustrumeiropā un piesaistītu papildu spēkus no ASV un Rietumeiropas NATO valstīm uz Dienvideiropu un Centrāleiropu, liedzot NATO rezerves, kas citādi būtu pieejamas, lai ātri pastiprinātu Baltijas valstis Krievijas apdraudējuma gadījumā.

Šie NATO karaspēki, kuriem nav pieredzes mūsdienu mehanizētajā karā, raudzītos uz kaujās rūdīto Krievijas karaspēku, kas ir pārdroši no uzvaras Ukrainā.