ASV Kongresa augšpalāta Senāts otrdienas vakarā atbalstīja likumprojektu paketi, kura ietver likumprojektu par militāro palīdzību Ukrainai 61 miljarda ASV dolāru apmērā.

Šo paketi sestdien pēc mēnešiem ilgas vilcināšanās pieņēma republikāņu kontrolētais Kongresa augšnams Pārstāvju palāta, kur to atbalstīja 310 Pārstāvju palātas deputāti, bet 112 bija pret. Demokrātu kontrolētajā Senātā tā otrdien tika pieņemta ar 79 balsīm par un 18 pret.

Pēc pieņemšanas abās Kongresa palātās pakete tiks nosūtīta ASV prezidentam Džo Baidenam, kurš solījis nekavējoties to parakstīt, lai tā iegūtu likuma spēku.

Neparastajā četru likumprojektu paketē 95 miljardu dolāru vērtībā ir iekļauti arī līdzekļi Izraēlai, drošības palīdzība Taivānai un sabiedrotajiem Indijas un Klusā okeāna reģionā, kā arī pasākumi, kas ietver sankcijas, draudus aizliegt Ķīnai piederošo sociālo mediju lietotni “TikTok” un iespējamu konfiscēto Krievijas aktīvu nodošanu Ukrainai. Tajā ietverta arī humānā palīdzība Gazas joslai, Sudānai un Haiti.

“Beidzot šovakar pēc vairāk nekā sešu mēnešu smaga darba un daudziem līkumiem un pagriezieniem Amerika sūta vēsti visai pasaulei: mēs neuzgriezīsim jums muguru,” pirms Senāta balsojuma sacīja Senāta demokrātu vairākuma līderis Čaks Šūmers.

Senāta republikāņu mazākuma līderis Mičs Makonels nosauca šo balsojumu par “ļoti svarīgu dienu mūsu valsts un brīvās pasaules vēsturē”.

Pieņemtajā paketē ir izteikti draudi aizliegt visā ASV teritorijā lietotni “Tiktok”, ja tā neatbrīvosies no savas Ķīnas māteskompānijas “ByteDance”. Pakete arī paredz 13 miljardus dolāru Izraēlai, kas karo ar palestīniešu kaujinieku grupējumu “Hamās”, vairāk nekā 9 miljardu dolāru lielu humāno palīdzību Gazas joslai, Sudānai un Haiti, un 8 miljardu dolāru lielu militāro atbalstu Taivānai.

Pentagona preses sekretārs otrdien paziņoja reportieriem, ka jauna palīdzība Ukrainai var tikt piegādāta “dažu dienu laikā”.

