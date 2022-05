Ivars Auziņš par Kariņu: Viņš mēģina būt viens no mums Ieteikt







“Man viņš vairāk no rakstura puses atgādina tādu lojālu cilvēku – ļoti daudzīgu, lojālu, kas mēģina būt viens no mums,” TV24 raidījumā “Preses klubs”, vērtējot Krišjāni Kariņu un viņa valdību, viedokli izteica uzņēmējs, aktieris Ivars Auziņš.

Pēc viņa domām, Kariņš nav stingrs diktators un neseko arī tādiem principiem, kas varbūt ir viens no iemeliem, kāpēc nav sajūtas, ka kāds vada valdību.

Taču tajā pašā laikā nav notikušas arī lielas katastrofas.

Auziņš uzsver, ka pandēmijas laikā parādījusies arī problēma, ka mūsu sabiedrība ir sašķelta, dažādi domājoša.

“Īstenībā no tiem daudziem it kā mīnusiem daudzi plusi parādījās, un varbūt no tā mēs izdarīsim secinājumus,” viņš atzīmē.