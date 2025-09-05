Izbaudi karstumu, kamēr var, jo sestdiena atkal dārdēs pērkons 0
Sestdien Latvijā saglabāsies tveicīgs laiks, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām – pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Naktī palielināsies mākoņu daudzums, vietām iespējama migla un īslaicīgs lietus. Pūšot vieglam dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +13..+18 grādiem.
Dienā saule gaisu sakarsēs līdz +24..+28 grādiem, par kādu grādu vēsāk būs daļā Kurzemes. Dienas pirmajā pusē vietām īslaicīgi līs, vēlāk nokrišņi iespējami daudzviet, lokāli gaidāmas stipras pērkona lietusgāzes. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no dienvidu puses.
Rīgā, sākot ar sestdienas pēcpusdienu, pieaugs lietus un pērkona negaisa varbūtība. Pūtīs neliels dienvidaustrumu vējš. Naktī mākoņu būs maz un gaisa temperatūra noslīdēs līdz +18 grādiem, piepilsētā – līdz +16 grādiem. Maksimālā temperatūra dienā būs +27 grādi.