Aizmirsti lielās apņemšanās! 6 nelieli veselības ieradumi, kurus ieviešot notiks lielas pārmaiņas 0
Ir vilinoši izvirzīt ambiciozus veselības apņemšanās, iestājoties jaunajam gadam, taču šos vērienīgos mērķus var būt grūti sasniegt un vēl grūtāk ievērot. Tā vietā mazas apņemšanās, piemēram, mazie, atkārtojami ikdienas ieradumi – var daudz vairāk uzlabot jūsu vispārējo veselību un labsajūtu visa gada garumā.
6 nelieli veselības ieradumi, kas šogad var radīt lielas pārmaiņas
1. Brokastīs uzņemiet daudz olbaltumvielu
Dienas sākšana ar olbaltumvielu uzņemšanu var sniegt lielu labumu visam ķermenim. Olbaltumvielas ir svarīgas daudzām būtiskām bioloģiskām aktivitātēm, tostarp imūnsistēmas un hormonu darbībai, kaulu blīvuma veselībai un cukura līmeņa asinīs regulēšanai.
Pētījumi liecina, ka olbaltumvielu lietošana dienas sākumā var īpaši uzlabot sirds veselību, asinsspiedienu un holesterīna līmeni, vienlaikus veicinot muskuļu olbaltumvielu sintēzi, kas palīdz uzturēt liesu ķermeņa masu.
Sāciet brokastīs ēst olas, grieķu jogurtu vai biezpienu un nelielais ieradums nesīs pozitīvas pārmaiņas jūsu labsajūtā!
2. Pēc ēdienreizēm dodieties 10 minūšu pastaigā
Pēc ēšanas vai dzeršanas cukura līmenis asinīs dabiski paaugstinās, bet, ja cukura līmenis asinīs pārāk bieži paaugstinās, tas var izraisīt nopietnas veselības problēmas.
Saskaņā ar 2025. gadā žurnālā “Nature” publicētu pētījumu, 10 minūšu pastaiga tūlīt pēc ēšanas ir lielisks veids, kā kontrolēt un izvairīties no cukura līmeņa asinīs svārstībām. Pastaiga ļauj muskuļiem absorbēt glikozi tieši no asinsrites, kas arī palīdz kontrolēt asinsspiedienu un var uzlabot garastāvokli.
Lai gūtu vislielāko labumu, vislabāk ir doties pastaigā — kas var būt ar zemu vai vidēju intensitāti — 30 minūšu laikā pēc ēšanas.
3. Praktizējiet vēdera elpošanu
Diafragmatiskā elpošana, ko dažreiz sauc par “vēdera elpošanu”, ir elpošanas vingrinājumu veids, kas ietver dziļu, lēnu ieelpu, izmantojot diafragmu un visu vēderu, ne tikai krūtis. Diafragmatiskā elpošana palīdz samazināt asinsspiedienu un sirdsdarbības ātrumu, palielināt skābekļa daudzumu asinīs.
Diafragmas elpošana var palīdzēt veicināt miera sajūtu, uzlabot garastāvokli un mazināt sāpes un diskomfortu ķermenī.
4. Katru stundu ieturiet 5 minūšu ilgu kustību “uzkodu”.
Regulāras fiziskās aktivitātes var palīdzēt samazināt vismaz 20 hronisku slimību un stāvokļu risku, tomēr mazāk nekā puse pieaugušo atbilst fizisko aktivitāšu vadlīnijām aerobām aktivitātēm (150 minūtes vidējas intensitātes aktivitātes nedēļā vai 75 minūtes augstas intensitātes aktivitātes).
Aptuveni 25 procenti cilvēku vēlas “vairāk vingrot” 2026. gadā, liecina nesen veiktā “YouGov” aptauja, taču viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki nesasniedz vingrošanas mērķus, ir motivācijas trūkums.
Lai to labotu, pētījumi liecina, ka piecas minūtes kustību vai stiepšanās — apzināti īsi aktivitāšu pārrāvumi — uz katrām 30 līdz 60 minūtēm, kas pavadītas sēžot, var būt lielisks veids, kā izkustēties un uzlabot vielmaiņas un sirds un asinsvadu veselību.
Šīm vingrošanas “uzkodām” nav jābūt saistītām ar kardiotreniņu intensīvām aktivitātēm. Tā vietā izstaigājiet savu biroju vai apmeklējiet virtuvi, lai uzpildītu ūdens glāzi. Jūs varētu staigāt augšup un lejup pa kāpnēm, veikt dažus pietupienus, izklupienus pie sava rakstāmgalda, ieteikt pastaigu sapulci ar kolēģiem vai pat vienkārši piecelties un izstaipīties, lai uzlabotu asinsriti un kustīgumu.
5. Vispirms apēdiet dārzeņus
Saskaņā ar to pašu “YouGov” aptauju, 22 procenti cilvēku plāno “ēst veselīgāk” 2026. gadā. Jūs varat padarīt šo apņemšanos daudz reālāku, ja ēdienreizēs vispirms apēdat dārzeņus.
Katrā ēdienreizē vispirms ēdiet dārzeņus, lai nodrošinātu, ka pirms citu pārtikas produktu lietošanas uzņemat nepieciešamās uzturvielas. Tas arī samazina pārēšanās iespējamību, jo dārzeņi parasti ir šķiedrvielām bagāti, kas ātrāk rada sāta sajūtu.
6. Iemācieties saglabāt mieru, kad esat stresā
Bieži izjusts stress ietekmē visas ķermeņa sistēmas, kā rezultātā rodas negatīvas veselības sekas, sākot no muskuļu sasprindzinājuma līdz sirds problēmām.
Viens lielisks veids, kā cīnīties pret nervu sistēmas uzbudinājumu un uzlabot vispārējo labsajūtu, ir praktizēt 5-4-3-2-1 vingrinājumu, kas palīdz koncentrēties uz pašreizējo brīdi, koncentrējot uzmanību uz piecām maņām.
Pievērsiet uzmanību piecām lietām, ko varat redzēt, četrām lietām, ko varat aptaustīt, trim lietām, ko varat dzirdēt, divām lietām, ko varat saost, un vienai lietai, ko varat nogaršot. Veltiet brīdi, lai pilnībā uztvertu katru sajūtu un ļautu sev būt pilnībā klātesošam, lai sajustu mieru, nevis stresu.
Lai veselīgs gads!
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!