Gatavojas Trešajam pasaules karam: eksperts skaidro, kāds, iespējams, bija patiesais mērķis Krievijas uzbrukumam Polijai 0
Nesenais Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukums Polijai, iespējams, bija vērsts ne tikai pret Ukrainas infrastruktūru, bet arī kalpoja kā Polijas pretgaisa aizsardzības spēju pārbaude. Daļa dronu ielidoja no Baltkrievijas teritorijas, kas varētu liecināt, ka Krievija gatavo tur placdarmu tālākai agresijai.
Šādu viedokli Ukrainas kanāla “24 Kanal” ēterā pauda bijušais Ukrainas Gaisa spēku virsnieks un radioelektroniskās cīņas (REK) līdzekļu ražotāja ģenerāldirektora vietnieks Anatolijs Hrapčinskis.
Eksperts uzsvēra, ka Baltkrievijas teritorijā aktīvi tiek atjaunoti lidlauki, ieroču noliktavas un ražošanas jaudas. Tas esot nepārprotams pierādījums tam, ka Baltkrievija var tikt izmantota kā militāra platforma tālākai agresijas eskalācijai pret Eiropu.
Tas ir redzams, apvienojoties Ķīnai, Ziemeļkorejai, Krievijai, Irānai, Indijai. Mēs redzam, kā veidojas noteikts spēks, kas acīmredzami pieļauj iespēju vērst ieročus tieši pret Eiropu. Tāpēc gribētos redzēt adekvātu NATO un Eiropas reakciju,” uzsvēra analītiķis.
Pēc viņa domām, Eiropai ar robežu nostiprināšanu vien nepietiek. Ir jāatjauno iniciatīva “Eiropas debess vairogs” – vienots gaisa telpas aizsardzības mehānisms, kas aptvertu arī rietumu Ukrainas gaisa telpu.
Vienlaikus eksperts norādīja, ka šobrīd Eiropa izskatās sadrumstalota: atsevišķas valstis pauž atbalstu Ukrainai, taču “nespēj apvienoties, lai dotu izšķirošu triecienu Krievijas agresijai”.
Jau vēstīts, ka naktī uz 10. septembri Krievijas bezpilota lidaparāti vairākkārt pārkāpa Polijas gaisa telpu. Reaģējot uz Krievijas Federācijas bruņoto spēku rīcību, valsts varasiestādes pacēla gaisā iznīcinātājus F-16, aktivizēja pretgaisa aizsardzības sistēmas un uz laiku slēdza lidostas.
Savukārt Krievijas puse tradicionāli atteicās notikušo komentēt. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs jautājumu par dronu uzbrukumu pāradresēja Aizsardzības ministrijai, kura savukārt paziņoja, ka uzbrukums mērķiem Polijā “neesot bijis plānots”.