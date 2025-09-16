Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Gatavojas Trešajam pasaules karam: eksperts skaidro, kāds, iespējams, bija patiesais mērķis Krievijas uzbrukumam Polijai 0

0:59, 16. septembris 2025
Nesenais Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukums Polijai, iespējams, bija vērsts ne tikai pret Ukrainas infrastruktūru, bet arī kalpoja kā Polijas pretgaisa aizsardzības spēju pārbaude. Daļa dronu ielidoja no Baltkrievijas teritorijas, kas varētu liecināt, ka Krievija gatavo tur placdarmu tālākai  agresijai.

Šādu viedokli Ukrainas kanāla “24 Kanal” ēterā pauda bijušais Ukrainas Gaisa spēku virsnieks un radioelektroniskās cīņas (REK) līdzekļu ražotāja ģenerāldirektora vietnieks Anatolijs Hrapčinskis.

Tas, viņaprāt, ir signāls, ka Kremlis testē NATO austrumu flangu noturību.
Eksperts uzsvēra, ka Baltkrievijas teritorijā aktīvi tiek atjaunoti lidlauki, ieroču noliktavas un ražošanas jaudas. Tas esot nepārprotams pierādījums tam, ka Baltkrievija var tikt izmantota kā militāra platforma tālākai agresijas eskalācijai pret Eiropu.

“Manuprāt, nevienam nav noslēpums, ka pasaule gatavojas – vismaz mēs to tā saprotam – Trešajam pasaules karam.

Tas ir redzams, apvienojoties  Ķīnai, Ziemeļkorejai, Krievijai, Irānai, Indijai. Mēs redzam, kā veidojas noteikts spēks, kas acīmredzami pieļauj iespēju vērst ieročus tieši pret Eiropu. Tāpēc gribētos redzēt adekvātu NATO un Eiropas reakciju,” uzsvēra analītiķis.

Pēc viņa domām, Eiropai ar robežu nostiprināšanu vien nepietiek. Ir jāatjauno iniciatīva “Eiropas debess vairogs” – vienots gaisa telpas aizsardzības mehānisms, kas aptvertu arī rietumu Ukrainas gaisa telpu.

Šāda sadarbība ļautu efektīvāk izmantot resursus un nodrošināt aizsardzību pret masveida dronu uzbrukumiem.

Vienlaikus eksperts norādīja, ka šobrīd Eiropa izskatās sadrumstalota: atsevišķas valstis pauž atbalstu Ukrainai, taču “nespēj apvienoties, lai dotu izšķirošu triecienu Krievijas agresijai”.

Taču šajā gadījumā  runa nav vairs tikai par Ukrainu, bet gan par to, kā novērst Trešā pasaules kara sākšanos.

Jau vēstīts, ka naktī uz 10. septembri Krievijas bezpilota lidaparāti vairākkārt pārkāpa Polijas gaisa telpu. Reaģējot uz Krievijas Federācijas bruņoto spēku rīcību, valsts varasiestādes pacēla gaisā iznīcinātājus F-16, aktivizēja pretgaisa aizsardzības sistēmas un uz laiku slēdza lidostas.

Vēlāk Polijas premjerministrs Donalds Tusks gaisa telpas pārkāpumu nosauca par “plaša mēroga provokāciju” un sasauca ārkārtas valdības sēdi.

Savukārt Krievijas puse tradicionāli atteicās notikušo komentēt. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs jautājumu par dronu uzbrukumu pāradresēja Aizsardzības ministrijai, kura savukārt paziņoja, ka uzbrukums mērķiem Polijā “neesot bijis plānots”.

