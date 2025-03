Foto. pexels.com/Alessandro Avilés

Ģenerālprokurors Juris Stukāns rosina diskutēt par atbildības piemērošanu dzērājšoferu līdzbraucējiem. Noziegumu skaits par braukšanu dzērumā pērn ir nedaudz samazinājies, bet vienalga joprojām ir augstā līmenī. Ļoti daudzos gadījumos ir konstatēts, ka blakus dzērājšoferim bijuši arī citi cilvēki.

“Attiecīgi ir jautājums, kāpēc cilvēki to akceptē? Šeit varu izvirzīt vienu priekšlikumu, ko varētu apspriest arī sabiedrībā, proti, citās valstīs blakus esošas personas tiek sodītas par to, ka tās pieļauj braukšanu reibumā,” trešdien žurnālistiem norādīja Stukāns.

Ģenerālprokurors norādīja, ka jau patlaban krimināltiesībās ir paredzēta atbildība par līdzdalību dažāda veida noziegumos, tāpēc tiesību speciālistiem un politiķiem būtu jātiek skaidrībā, vai nepieciešams atbalstīt, ka personai likumā tiktu noteikts pienākumu nepieļaut citas personas sēšanos pie stūres reibumā. “Ja līdzcilvēks nereaģē, tikai tad varam runāt par atbildību,” uzsvēra Stukāns.

Stukāns savā praksē ir redzējis pietiekami daudzus gadījumus, kad dzērājšoferi pēc avāriju izraisīšanas bijuši nelaimīgi par izraisīto negadījumu. “Neviens, kurš dzērumā nobraucis citu cilvēku, nav teicis, ka to speciāli gribējis. Savukārt, ja tu esi līdzbraucējs un tev bija objektīvs pamats to zināt un saprast, tad tev ir jārīkojas, lai to nepieļautu. Manā izpratnē, ja sabiedrībā šis fenomens par sēšanos pie stūres reibumā ir pietiekami augstā līmenī, tad mums jāatrod veidi, kā pret to vērsties,” uzsvēra Stukāns.

Tādos gadījumos kā minimālais pienākums līdzcilvēkiem būtu nepieciešamība steidzami ziņot policijai par situāciju. “Vienkāršs piemērs – ja dzirdam kaimiņos, ka ģimenē ar mazu bērnu notiek skaļa svinēšana un uzvedība, tad manā izpratnē cilvēkam tomēr ir jāziņo policijai, lai preventīvi novērstu noziegumu pret bērnu,” uzsvēra Stukāns.

Valsts policijas pagājušā gada pārskats liecina, ka pērn kopumā sākti 3288 administratīvā pārkāpuma procesi un kriminālprocesi. 1097 gadījumi bijuši, kad braukts reibumā virs 1,5 promilēm. Vēl gadu iepriekš kopumā reģistrēti 3413 gadījumi.

2022.gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.

Tāpat tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību. Pērn kopumā konfiscēti 850 transportlīdzekļi, bet 1505 gadījumos piemērota spēkrata vērtības piedzīšana.

Krimināllikums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.