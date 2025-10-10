“Ja seksualitāte būtu izvēle, lielākā daļa sieviešu brīvprātīgi neizvēlētos vīrieti!” Katrīna aizsāk diskusiju; vīrieši metas sevi aizstāvēt 0
Platformā “Threads” uzvirmojusi diskusija par to, vai sievietes neizvēlētos vīriešus, ja orientācija būtu izvēle.
Katrīna dalās ar savu uzskatu: “Ja seksualitāte tiešām būtu izvēle, lielākā daļa sieviešu noteikti brīvprātīgi neizvēlētos vīrieti.”
Vīrieši komentāros metas aizstāvēt sava dzimuma biedrus. Kaspars filozofē, sakot, ka vīrietis tiecas atklāt nezināmo — tas ir viņa dabiskais aicinājums. Tieši tāpēc sievietes viņus pievelk, jo sievietes būtība vispilnīgāk atklājas vīrieša klātbūtnē. Savukārt vīrieši ir tik viegli pavedināmi, jo viņus vilina šī nezināmā pasaule, kas iemiesojas sievietē.
Vīrietis atrod savu būtību, atklājot sievieti, bet sieviete sasniedz savas dabas virsotni, atklājot sevi viņam.
Tādēļ citas savienības bieži paliek krustcelēs — tajās var pastiprināties seksualitāte, bet ne atklāšanas process, jo šī mijiedarbība starp pretpoliem ir dziļi iesakņota pašā dzimumu dabā.
Arī Reinis piedalās diskusijā ar opozicionālu videokli. Viņš pauž, ka lielākā daļa sieviešu vēlas bērnus un ģimeni, tāpēc izvēlas vīrieti kā partneri. Sievietes meklē drošību un stabilitāti, un bieži vien vīrietis tiek uztverts kā “lielāks putns”, kad runa ir par ģimenes ligzdas aizsardzību un labklājību.
Alvi šāds Katrīnas apgalvojums ir ļoti aizvainojis. Viņš jautā: “Jūs mēģināja izvarot vai piespiest darīt to, ko nevēlaties? Cerams, ka uzrakstījāt iesniegumu policijā.”
Tomēr ir arī cerības stars!
Megija, piemēram, piekrīt Katrīnai: “Toč ne 😁 Tad labāk viena, klusumā.”
Ir arī pašpietiekami vīrieši: “Nu re, komentāros jau šķīst vājie vīriešu ego 😆 tie, kas šo paņēma personīgi, droši vien ir tie paši, kuru dēļ šāds apgalvojums daudzām sievietēm jāizsaka.”