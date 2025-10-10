Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Pexels.com

“Ja seksualitāte būtu izvēle, lielākā daļa sieviešu brīvprātīgi neizvēlētos vīrieti!” Katrīna aizsāk diskusiju; vīrieši metas sevi aizstāvēt 0

LA.LV
7:49, 10. oktobris 2025
Stāsti Izpēte

Platformā “Threads” uzvirmojusi diskusija par to, vai sievietes neizvēlētos vīriešus, ja orientācija būtu izvēle.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos trīs datumos, dziļi sirdī mūžam paliek jauni – tam ir īpašs skaidrojums
Vakar tika ziņots par kādu jaunu puisi, kurš Iļģuciemā kopā ar suni palicis bez pajumtes, bet jau pēc pāris stundām viss bija sagriezies pavisam citādi 5
“Degvielas cena pieaugšot par 37 centiem litrā!” Advokāts pēc Saeimas balsojuma nesaprot, kāpēc mēs vēl neesam izgājuši ielās 4
Lasīt citas ziņas

Katrīna dalās ar savu uzskatu: “Ja seksualitāte tiešām būtu izvēle, lielākā daļa sieviešu noteikti brīvprātīgi neizvēlētos vīrieti.”

Vīrieši komentāros metas aizstāvēt sava dzimuma biedrus. Kaspars filozofē, sakot, ka vīrietis tiecas atklāt nezināmo — tas ir viņa dabiskais aicinājums. Tieši tāpēc sievietes viņus pievelk, jo sievietes būtība vispilnīgāk atklājas vīrieša klātbūtnē. Savukārt vīrieši ir tik viegli pavedināmi, jo viņus vilina šī nezināmā pasaule, kas iemiesojas sievietē.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krimināls
Vilciena konduktorei uzbrūk mizlīgs suns, “Vivi” lūdz sabiedrības palīdzību
Nesen ugunsgrēks, bet šodien – gāzes noplūde: nedienas kādā bērnudārzā Rīgā
Šā gada Nobela Miera prēmija piešķirta…

Vīrietis atrod savu būtību, atklājot sievieti, bet sieviete sasniedz savas dabas virsotni, atklājot sevi viņam.

Tādēļ citas savienības bieži paliek krustcelēs — tajās var pastiprināties seksualitāte, bet ne atklāšanas process, jo šī mijiedarbība starp pretpoliem ir dziļi iesakņota pašā dzimumu dabā.

Arī Reinis piedalās diskusijā ar opozicionālu videokli. Viņš pauž, ka lielākā daļa sieviešu vēlas bērnus un ģimeni, tāpēc izvēlas vīrieti kā partneri. Sievietes meklē drošību un stabilitāti, un bieži vien vīrietis tiek uztverts kā “lielāks putns”, kad runa ir par ģimenes ligzdas aizsardzību un labklājību.

Alvi šāds Katrīnas apgalvojums ir ļoti aizvainojis. Viņš jautā: “Jūs mēģināja izvarot vai piespiest darīt to, ko nevēlaties? Cerams, ka uzrakstījāt iesniegumu policijā.”

Tomēr ir arī cerības stars!

Megija, piemēram, piekrīt Katrīnai: “Toč ne 😁 Tad labāk viena, klusumā.”

Ir arī pašpietiekami vīrieši: “Nu re, komentāros jau šķīst vājie vīriešu ego 😆 tie, kas šo paņēma personīgi, droši vien ir tie paši, kuru dēļ šāds apgalvojums daudzām sievietēm jāizsaka.”

Ekrānšāviņš/ “Threads”

LA.LV Aptauja

Vai piekrīti Katrīnas apgalvojumam?

  • Jā, piekrītu
  • Nē, galīgi nepiekrītu
  • Nezinu, grūti izdomāt
  • Man vienalga

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Tu neizvēlies, ko mīlēt! Zinātnieki atklāj, kā veidojas seksuālā orientācija: vecāki, sabiedrība, apģērbs un rotaļlietas to neietekmē
Latvijas iedzīvotāji aktīvi izmanto savas jauniegūtās tiesības, reģistrētas tostarp 182 viendzimuma partnerības
Jaunākie pētījumi ir parādījuši acīmredzamas neiroloģiskas atšķirības starp vīriešu un sieviešu smadzenēm
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.